Joe Biden y la carrera con obstáculos

Joe Biden no la tiene nada fácil, quiere ir rápido y avanzar su ambiciosa agenda, pero a cada paso encuentra obstáculos de todos colores, sabores, formas y tamaños. Estos obstáculos ya han empezado a desgastar su presidencia. Arrancó con el pie derecho con una muy eficaz campaña de vacunación contra el Covid y un generoso paquete que ha favorecido la recuperación económica, pero poco a poco ha ido perdiendo aire al multiplicarse las fuerzas que le meten el pie, lo bloquean, le quitan respaldo, le exigen más de lo que puede lograr. En nueve meses ha visto caer su aprobación en más de 20 puntos e incluso ya ha entrado a territorio negativo (aproximadamente un neto de menos 4 puntos porcentuales), pero no nos equivoquemos, pues hoy sigue siendo el líder político con mejor valoración en su país. Para tener un punto de comparación es importante observar que Biden (-4.0 por ciento*) está por arriba de Kamala Harris (-9.0 por ciento); Donald Trump (-10 por ciento); el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (-11 por ciento); el líder de la minoría republicana en la casa de representantes, Kevin McCarthy (-18 por ciento); la líder de la casa de representantes, la demócrata Nancy Pelosi (-20 por ciento), y el poderoso y marrullero líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell (-33 por ciento). La caída en la aprobación ya se venía dando antes de la desastrosa salida de Afganistán y se acelera a partir de ésta. La evaluación del presiente Biden es diferenciada en función de cómo se le califica en distintos asuntos. Su punto fuerte sigue siendo la forma en que está combatiendo la pandemia (+7.0 por ciento), le sigue el manejo de la economía (-4.0 por ciento), posteriormente la política exterior (-15 por ciento) y, por último, los asuntos migratorios (-24 por ciento), verdadera papa caliente y futuro talón de Aquiles de cara a las elecciones intermedias. Todo esto se da en un país envuelto en un clima de pesimismo y desconfianza donde sus ciudadanos piensan que Estados Unidos va en el camino equivocado (-28 por ciento). La perversa dinámica de polarización y enfrentamiento incentiva el pleito y desalienta la cooperación. El catálogo de obstáculos parece infinito: Una elite del Partido Republicano decidida a frenar y boicotear. Entregada al movimiento trumpista antisistema y desestabilizador. Base trumpista que ya ha abucheado al mismo Donald cuando éste les sugirió vacunarse. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Un Partido Demócrata con una agenda ambiciosa y de compleja conciliación donde moderados y progresistas están tensando demasiado la liga para tratar de imponer sus propuestas. En la actuación de republicanos y demócratas se mezcla una venenosa pócima de falta de principios (republicanos) y falta de pragmatismo (demócratas). La radicalización de las principales cadenas de noticias televisivas, talk shows radiofónicos y portales de internet donde queda poco espacio para una cobertura objetiva y una opinión balanceada. Destaca el caso de Fox News –la cadena más vista en el país, que incluso llega a ganar el rating a sus contrincantes CNN y MSNBC combinados–, que da rienda suelta a provocadores destructivos que segundo a segundo le pegan a Biden donde más le duele sin reconocerle nunca nada. Una pandemia de los no vacunados que no ceja por la surrealista instalación de teorías de la conspiración e ideologizadas “defensas de la libertad” que alarga el terrible saldo de retraso económico, enfermedad y muerte (están a punto de llegar a 700 mil). Con todas las vacunas disponibles y a la vuelta de la esquina, solo el 75 por ciento de la población mayor de 12 años tiene al menos una dosis. El frágil equilibrio de fuerza en las cámaras, donde la mayoría de un voto en el poderoso Senado se ve limitada por dos senadores centristas Manchin y Sinema, que le regatean el apoyo en iniciativas tan importantes como las que buscan solución a los problemas migratorios y de supresión del voto. Con una Cámara de Representantes con ligera mayoría demócrata y con muy altas posibilidades de regresar a control republicano en el 2022. Cada iniciativa legislativa implica caminar sobre terreno minado. Con el mayor flujo migratorio en los últimos años sin tener las capacidades institucionales, legales y humanitarias para procesarlo positivamente, al mismo tiempo que es capitalizado por el activismo xenofóbico y nativista de los defensores de la supremacía blanca. Con una Centroamérica que se cae a pedazos entre un mar de hambre, violencia y desesperación en un éxodo masivo. Con un vecino –México– que no acaba de ver los enormes beneficios que se derivarían de un rol activo para aprovechar sus ventajas geopolíticas, en lugar de divagar con sueños bolivarianos legitimando a gobiernos autoritarios y antiestadounidenses, como el cubano y el venezolano. Con una China que avanza con paso firme y pesado para disputarle la hegemonía mundial. Con alianzas internacionales debilitadas y con una imagen decadente en cuanto a su rol de invencible superpotencia. Con los estragos visibles y evidentes del cambio climático con sequías, incendios e inundaciones pareados con las resistencias económicas que impiden tomar medidas de fondo para suavizar su evolución. Por ahora es todo; mientras tanto, ¡!! AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com