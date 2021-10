CLAVE: ALMA

No es por nada, pero cada día “me doy unas” que para que te cuento… me refiero a “unas” sorprendidas que me quedo con la boca abierta de tanta imaginación que tiene el ser humano. El ser humano es el único en el planeta Tierra y a la mejor en el Universo que es capaz imaginarse cosas… así como tú, por ejemplo. ¿Qué cómo se hacen los vacíos en el alma? Vaya, pero que pregunta. Para empezar, no creo que tu cerebro alcance para hacerse este tipo de preguntas. Sabes porque te lo digo ¿verdad? Bueno, si no lo sabes te lo diré. Antes que nada, me has dicho que sigues extrañando a Jenny Rivera… ¿cierto? Es ahí en donde me quedo anonadado, porque las personas que tienen a la Rivera como artista me dejan asombrado. Porque no creo que les alcance cerebro para hacerse este tipo de preguntas que sería muy raro… casi casi mortal hacerse este tipo de preguntas. No me mal entiendas, pero creo que quienes adoran a esta “cantante” no pueden tener cerebro para filosofar. ¿Verdad que no entiendes lo que te estoy queriendo decir?… lo sabía, “lo sospeché desde un principio”. ¿De donde fregaos sacaron la idea de que al alma se le pueden hacer vacíos? Vamos a ver… 1.-De que está hecha el alma que se le puedan hacer vacíos… me supongo que quisiste decir agujeros ¿cierto? 2.- ¿De que tamaño se le pueden hacer vacíos al alma? 3.- ¿Cuánto tiempo duran estos vacíos en el alma? 4.- Si se pudieran cubrir esos vacíos… ¿cómo se haría? 5.- ¿Con qué se cubriría esos vacíos? 6.- ¿Para qué hacer vacíos en el alma? 7.- ¿Cómo te das cuenta de que tienes un vacío en el alma? Si puedes contestar una de estas preguntas entonces me vas a sorprender. Vacíos en el alma… lo que tengo que escuchar. CLAVE: TORTUGAS No tengo ni la menor idea de cómo es que las tortugas se mantienen en línea. ¿A poco no te sorprende que las tortugas tengan siempre una línea casi perfecta? Si esto no fuera así entonces no cabrían en su caparazón. Dicen que si uno hace ejercicio se mantiene saludable… ¿cuándo has visto a una Tortuga hacer ejercicio? ¿Cuándo has visto que una Tortuga corra? No es tanto el ejercicio… sino lo que comes para mantenerte saludable. ¿Sabes que la tortuga es de los animales que pueden vivir más años? Una vez más… no es por el ejercicio, sino porque saben comer inteligentemente. Si el humano supiera alimentarse inteligentemente no tendríamos la diabetes, colesterol y cuanta madre mas La Tortuga entre más la estudio más me sorprende. Lo que come, lo que bebe, sus ocupaciones… y la condenada vive y deja vivir. No se preocupa de nada… es más, le vale madre todo lo que pasa a su alrededor. ¿Sabes? Tengo una Tortuga en mi jardín. Casi nunca la veo a la condenada. Cuando quiere viene y se echa cercas de los perros. Después de muchas horas de estar en un mismo sitio sale y empieza a recorrer una vez más el jardín. Por días se desaparece, no sé en donde fregaos se mete. No te miento, pero dura días hasta semanas sin que la vea. Y cuando quiere una vez más viene y se queda en el mismo sitio de siempre. ¿Dieta? Ni madres, ella sabe muy bien que pasará apuros si le pone duro a la comida… no podrá acomodarse en su concha. Así que sigue la dieta de la tortuga y verás que te vas a mantener en línea. Lo siento mucho, pero la faja no puede hacer el papel del caparazón… te digo que no ¿estamos?