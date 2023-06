¡Vuelva a enamorarse de su hogar!

Diseñador y experto ofrece sabios consejos a propietarios sobre qué deben hacer para preparar sus hogares para el otoño. A m e d i d a que las t e m p e r a – turas com i e n z a n a enfriar, y el ocio del verano se siente cada vez más lejos, llega la hora de revisar la lista de lo que debemos hacer en el otoño. La primavera no es la única estación ideal para renovar el hogar. Hacer algunos de los trabajos en la casa antes de que se acorten los días, asegurará que esté lista para los días fríos y evitará sorpresas desagradables en la próxima primavera. Y aunque parezca una tarea estresante, poner la casa en condiciones para la llegada del otoño es mucho más fácil de lo que parece. El diseñador y experto en DIY (Hazlo tú mismo), Martín Amado, ha dedicado su carrera a hacer que la gente se enamore (y vuelva a enamorarse) de sus casas y ofrece estos consejos para inspirar a los propietarios a renovar ellos mismos sus casas, preparándolas así para el otoño y el invierno venideros. • Seguridad primero: Sabías que 3 de cada 5 muertes por incendios en el hogar, son en casas sin detectores de humo, o con alarmas de humo que no funcionan—a menudo debido a la falta de baterías del dispositivo que ha sido intencionalmente desactivado. Octubre es el mes de la prevención de incendios, y es el mejor momento para hacer revisión de la seguridad del hogar, examinando las alarmas para asegurarse de que sus baterías y dispositivos funcionen correctamente, reemplazando alarmas anticuadas y obsoletas por nuevas alarmas –que deberían estar localizadas en cada nivel de la casa y en cada cuarto. La alarma First Alert 10-Year Smoke Alarm (PR710) tiene baterías integradas y selladas, que duran 10 años y eliminan la necesidad de reemplazar las baterías por la duración de vida del dispositivo; la alarma puede ser programada para que dé alertas de voz que indiquen qué tipo de amenaza es y dónde se localiza. Refrescar: Dale a tus habitaciones una nueva apariencia al cambiar las alfombras viejas. Opta por una opción hipoalergénica para ayudarte a disfrutar de la comodidad de la alfombra, sin preocuparte por sus alérgenos, microbios y olores. Un gran producto en el mercado es: HOMEFresh — la primera alfombra hipoalergénica y que neutraliza el olor, en el mundo. Es buena noticia para todo aquel que sufre de asma o alergias, o para personas que quieren una casa más limpia. Es 100 por ciento hipo-alergénica y resistente al moho y los hongos, así el polvo y los alérgenos son aspirados fácilmente con la aspiradora. Además, un mineral natural es infundido en las fibras de la alfombra para ayudar a neutralizar los olores del hogar, como de mascotas, cigarrillos y cocina. Cuida tus ojos: Los días cortos y fríos significan que pasaremos mucho más tiempo adentro. Cambia a bombillas que son suaves para los ojos porque la luz de baja calidad puede causar daño innecesario a los ojos. La iluminación puede marcar la diferencia en tu hogar. Con los LED que dan un efecto tenue de luz cálida, puedes crear el ambiente perfecto sin sacrificar la calidad de luz, y a la vez disfrutas del ahorro de energía de los LED. Cuanto más atenúes las bombillas, más cálida se vuelve la luz, muy similar a los tonos de las bombillas incandescentes. • Un rincón acogedor: Mantén tu casa acogedora durante los meses largos y fríos que ya llegan. Ten una canasta con cómodas mantas para esas noches frías y disfruta de un libro o una película. También para mantener a los niños entretenidos: La nueva Amazon Fire HD 8 Edición Kids les da a los niños la libertad para explorar, mientras sus padres tienen la paz mental de saber que lo que sus niños están viendo es apropiado para su edad. Esta última versión de la exitosa tableta viene con una funda a prueba de niños, 2 años de garantía sin preocupaciones, y una subscripción gratis de un año de Amazon FreeTime Unlimited, dándole a los niños acceso a miles de libros, videos, apps educativas y juegos en inglés y español, todos para niños. Además, con el control para padres FreeTime, los padres pueden ajustar los límites de tiempo, filtros de edad y más.