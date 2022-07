TIEMPO RECORD

Va un conejito trotando por la pradera y se encuentra un oso haciendo un churro (de mariguana). El conejito se le queda viendo al oso como hace el churro y cuando está a punto de encender el cigarro el conejito grita… ¡Noooooooooooooooooooooooo! El oso asustado tira bien lejos el churro y se le queda viendo al conejito. Que te pasa conejito hijo de tu &^%#$#@@ No fumes esa madre, ¿qué no ves que le hace daño a tu cerebro? Entonces que quieres que haga conejito- pregunta el oso. Vente conmigo, vamos a trotar por la pradera. Van el conejito y el oso trotando por la pradera y se encuentran a un tigre haciendo la línea de la coca. Cuando el tigre esta a punto de darle el narizazo el conejito grita… ¡Noooooooooooooooooo! El tigre asustado avienta la línea de la coca al suelo y se le queda viendo al conejito todo asustado. Que tienes conejo hijo de tu ^%$@@#$%^ No le pongas a eso, ¿que no ves que le hace daño a tu cerebro? ¿Qué quieres que haga? Pregunta tigre todavía desconcertado. Vente con nosotros a trotar por la pradera. Ahora van los tres trotando por la pradera cuando se encuentran la nada mas y nada menos que al rey león ligándose el brazo para inyectarse heroína (nada que ver con la insulina). Cuando ya esta listo para el jeringazo el conejito grita bien fuerte… ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooo! el león asustado tira la jeringa y bien enojado se le queda viendo al conejito y le pregunta… Que te traes hijo de tu &^%$#@@!@#$%^&**((())))*&^%$# No le pongas a eso, que no ves que le hace daño a tu… El conejito no alcanza a completar lo que iba a decir cuando de un manotazo manda a volar al conejito. El oso y el tigre se le quedan viendo al león que esta bien enojado y le preguntan… Que te pasa leoncito, el conejito tiene toda la razón, ¿por qué le hiciste eso? Porque estoy cansado de que este conejo hijo de su *&%^$#$% se pone una tacha, quiere que todo el mundo trote con él por la pradera. Ante la crisis de agua que sufre la ciudad de Monterrey el entrenador del equipo de los Tigres sacó un spot en donde recomienda bañarse si en menos de tres minutos. Esta es la recomendación del gobierno de Nuevo León. Pero, “El Piojo” Herrera dice que si es posible en menos de tres minutos. Mi pregunta… ¿tendrán agua para bañarse?

El marido llega puntualmente a su casa y no encuentra por ningún lado a su esposa. Se dispone a esperar a que ella llegue y por más de dos horas ella no hace su aparición. Por dos días seguidos sale a buscarla faltando a su trabajo. Luego del segundo día al llegar a su casa cansado de buscarla encuentra a su esposa en la cocina devorando una olla complete de frijoles recién cocidos, tres pizzas tamaño familiar, una docena de hamburguesas 6 de pollo y 6 de carne, 20 tacos de fajita… ¿En dónde has estado mujer? le pregunta todo afligido el marido. – 8 hombres me secuestraron y me han violado no sé cuántas veces…Me han hecho víctima de sus más bajos instintos por una semana… – ¿Por una semana? ¿Que tienes vieja? Si apenas has desaparecido por dos días. – ¿Dos días? Ah si, lo que pasa es que he venido a recuperar fuerzas- Un habitante de New Jersey. EU. Encontró un tesoro enterrado en el patio de su casa… así como lo está leyendo. Rich Gilson no cabía de felicidad cuando se dio cuenta de lo que había desenterrado. La casa donde el vive se construyó en 1920… un poco antigua. Se puso a investigar el origen de su casa y encontró que esta había sido un cabaret (una casa de “mala nota”). Los billetes estaban envueltos en unos trapitos que parecían que fueran puros. Cuando lo descubrió, se dio cuenta de que había billetes de 10 y 20 dls. Haciendo un total de 20 mil dólares. Todos los billetes fueron hechos en 1934. Veamos, son billetes que en su totalidad hacen la cantidad de 20 mil dólares… ahora veamos ¿cuánto cuesta un billete de ese año? Se quedaría con el dinero o sea que los guardaría o ¿los gastaría? Recuerde que esos billetes son de colección.

Un buen negocio para Rich, sería subastar los billetes. Le sobraran compradores… me cai que si.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com