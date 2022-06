Thalía presenta fuertes problemas de salud, según Laura Zapata

De acuerdo con Laura Zapata, la cantante Thalía no se encuentra nada bien de salud y estaría pasando días bastante complicados debido a la enfermedad de Lyme, misma que le fue detectada hace ya 13 años.

La actriz explicó que pese a los intentos que su hermana ha hecho para sobrellevar este mal, su cuerpo no está respondiendo nada bien y la salud de la intérprete de «Arrasando» cada día se ve más afectada.

«A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene si gimnasio en casa y me dice ‘me voy a obligar, porque no puedo mover, me duelen has coyunturas, pero me voy a obligar’», dijo a los medios.

La querida villana de telenovelas como «María la del barrio», «La gata» y «Esmeralda», detalló que por desgracia la enfermedad de Thalía no tiene cura y reveló que su madre murió con el mismo padecimiento.

«Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas, Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que pronto encuentren la cura», agregó.