DONDE QUEDO EL AMOR

– No puede ser compadre…

– Lo siento mucho compadre.

– No lo esperaba de ti.

– Lo se compadre… pero así se dieron las cosas.

– Nos echamos un volado?

– Va compadre.

En eso estaban cuando llegó la esposa del ofendido

– ¿Que es lo que están haciendo? Si es que se puede saber-

– Me he dado cuenta de que me engañaste con mi compadre.

– Bueno, las cosas se dieron y pues ni modo… ¿verdad compadre?

– Ya se lo dije comadre-

– Y es por eso que nos vamos a echar un volado a ver con quien te vas.

– Me encanta la idea de que se estén peleando por mí. Así que me voy a ir con el que gane… me gusta.

– ¿Que qué?

– Que me voy con el que gane…- vuelve a decir la susodicha.

– Ni madre hija de la… tiznada, te vas a ir con el que pierda el volado…

Se vio bien clarito que el amor sale sobrando cuando esta de por medio la vida… o al menos la billetera.

Resulta que hay un video en donde una pareja van caminando muy tranquilamente por una calle de la Cd. de México. De pronto unos maleantes se les interpone y el muchacho sin pensarlo dos veces comienza a correr dejando a su chica en manos de los rateros. Los rateros no les quedó de otra mas que asaltar a la muchacha que había quedado abandonada.

Al parecer solo le robaron el celular.

Ahora la pregunta es… usted haría lo mismo o se quedaría con su pareja.

Creo que si esta pareja se llega a casar la parte de la ceremonia en donde dice:

Prometo serte fiel… la respuesta es sí.

Prometo estar contigo en las buenas y en las malas… (la respuesta ya la sabe la muchacha) será NOOOOOOOOOOO.

Así que mejor le aconsejamos a la muchacha que se vaya consiguiendo quien tenga los calzones del 40 para que la pueda defender, porque el que la acompañaba… valió madre.

¿Por qué tan collón? Bueno, hay un refrán que dice: “Vale mas que digan aquí corrió que aquí quedó” ¿se vale? Yo digo que NO. Creo que este chavo quedará marcado para toda su vida. ¿Se imaginan que se consiga una novia y que a la novia le digan lo que este cuate hizo? Que vergüenza. Ahora que tampoco es para hacerla de héroe, con el simple hecho de darle al ladrón lo que quería y quedarse con su pareja… estaba resuelto el problema, digo.

————————————————————————————————-

Un día Superman decidió ir a Cuba a echarse unas cubitas (bebida) se puso hasta las “chanclas”. Ya no podía más cuando decidió ir a dar una vuelta por la costa para tomar aire fresco.

Ya cansado se quedó dormido y cuando despertó quiso regresar a casa, o sea a este país. No sé donde queda la ciudad Gótica, pero la ponemos en este país, espero que Google map no se moleste porque la pongo aquí. Chispas, recórcholis endemoniados, Superman no vivía en ciudad Gótica sino en Metrópolis… (Google, no te molestes conmigo, fue un lapsus mental)

Bueno, nos quedamos en que antes de que amaneciera quiso regresar y se puso encima de una piedra muy grande para alzar su vuelo.

Se puso en posición de firmes… y nada

Levantó una mano con el puño cerrado… y nada.

Levantó sus dos manos con los puños cerrados y nada.

Sintió que su capa estaba atorada en una piedra… y nada. Voltea y ve como a 20 cubanitos agarrándose de su capa mientras le decían…

– ¡Vamos Superman tú puedes, vamos chico, tu puedes!!!!!

Me gusta el tipo de justicia que se toma cuando ya no hay de otra.

Hay otro video también de la Cd. de México, en donde un ladrón va corriendo con una mochila en su espalda. En esa mochila llevaba autopartes que había robado cuadras antes.

Para que le cuente a sus amigos, parientes y nietos… resulta que la víctima lo alcanzó y le dio en la madre… “o séase” lo atropelló. Tan duro fue el golpe que lo lanzó al aire y al caer se dio contra un carro.

En pocas palabras… le salió mas caro el caldo que las albóndigas.

No creo que haya quedado bien porque después el chofer que lo atropelló se regresó y lo empezó a patear… si queda bien no creo que lo vuelva a hacer. Ahora que, si no aprendió la lección corre el riesgo de que le pase lo mismo, pero no sabrá si lo vuelva a contar.

No me lo va a creer, pero la policía al darse cuenta del video esta esperando una denuncia… me late que se quedara esperando.

