Borran a Julión Álvarez de la lista negra de Hacienda en EU

Dormir y soñar que estaba en un vuelo de miles de horas, fue lo primero que hizo Julión Álvarez luego de que su abogado le diera la noticia de que había sido borrado de la lista negra fiscal de Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico, tras un pleito legal de cinco años.

Durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este viernes, el intérprete de «La casita» y «No elegí conocerte», agradeció el apoyo que sus fans le dieron durante todo este tiempo y aseguró que no guarda rencor a empresarios y colegas que cancelaron sus presentaciones o colaboraciones.

«(Mi abogado) Me dijo, amigo, felicidades, lo hemos logrado. Tuve la fortuna y fortaleza para poder seguir, no se imaginan lo pesado y cansado que es esto. Lo vamos a festejar, por supuesto que sí», dijo emocionado.

«Después de que me dieron la noticia me quedé dormido (risas), soñé que llegaba a un lugar, era pasajero de una aerolínea y un viaje de 200 mil horas (risas). No he agarrado el teléfono más que para mi familia y algunos amigos, ahora a casa, para estar con la familia y agradecer», agregó.

Con esta resolución, Álvarez ya podrá volver a presentarse en EU, en cuanto tenga algo armado.

«Sólo espérenme tantito», apuntó.

A pregunta expresa, aseguró no tener rencor contra los empresarios que cancelaron sus presentaciones, pues sabe que era una situación delicada para todos.

(De sus compañeros) No me atrevo a juzgarlos por haber bajado la música que había grabado con ellos, porque sé que no depende de ellos, sino de compañías y representantes; muchos de ellos si se dejan manipular por así decirlo, dejan su carrera en manos de terceros. De hoy pa’ delante se van a hacer muchas cosas», subrayó. El chiapaneco de 39 años aseguró saber las causas de las acusaciones, recordando que en 2011 tomó la iniciativa de hacer algo inmobiliario, pero fue hasta dos años después que se sumó a un desarrollo cuyos integrantes ya estaban siendo investigados. Entonces hubo motivos de por qué llamé la atención, de decir ‘a ver tú, ven para acá’. Desgraciadamente el tiempo fue largo», expresó. Indicó que ahora hay mucho trabajo por hacer, como reactivarse en medios digitales. Ver qué procedimiento debemos tener para obtener esas herramientas, esa es mi prioridad. Nos queda pendiente algo para la compañía (discográfica), debemos ver qué me corresponde, qué es lo que sigue para poder llevar a cabo todo eso y espero que el evento en la Plaza de Toros se haga (risas), hace poco estaba en avión y al pasar por encima dije ojalá me toque ahí festejar, tampoco es algo a corto plazo, pero sería bonito y algo especial que debemos planear y organizar bien», detalló. Por cinco años, Julión Álvarez no pudo pisar EU por supuestos nexos con el narco, lo cual no solamente lo alejó de ese país, sino de sus cuentas oficiales en redes sociales, pues eran manejadas desde allá. Este viernes, con el aviso del Departamento de Tesoro confirmando que el cantante estaba libre de toda acusación, se intentará recuperar lo que se tenía antes de todo. Hay mucho que trabajar», dijo el chiapaneco ayer, durante una conferencia de prensa, para hablar sobre la resolución estadounidense.

¿Qué era lo que tenía Julión antes de todo este problema?. EL UNIVERSAL te presentan algunos datos.

Adiós redes sociales

Tenía 12 millones de seguidores en Facebook y 2.4 millones en Instagram. Sus redes eran manejadas por estadounidenses, a quienes se les prohibió tener nexos con el artista mexicano.

A ratito duele, a ratito cala, por no tener ya la posibilidad de brindar conocimiento, al público que nos sigue, del trabajo al que nos dedicamos», dijo en mayo de 2017, previo a una presentación en San Luis Potosí y tres semanas después de las acusaciones.

Sold out en EU. Durante 2016, meses antes de que todo empezara, Julión tuvo entre julio y septiembre cerca de 30 presentaciones en tierras estadounidenses, con localidades agotadas. Su gira «Mis amigos tour», que recorrió Dallas, Atlanta, Nueva York, California, Kansas City, Las Vegas, Seattle y Phoenix, entre otras ciudades, reportaron boletos vendidos desde semanas antes de presentarse con Pancho Barraza y José Ángel Ledesma «El Coyote. Con las cuentas bancarias congeladas, sus abogados encontraron la forma inicial de que pudiera seguir cobrando presentaciones en México, donde no había impedimento legal. «Sí hay una manera de cómo trabajar, seguimos caminando en esto, porque somos muchos los que dependemos de este trabajo», apuntó Julión en esa misma ocasión.

La pandemia

En septiembre pasado retomó presentaciones en vivo, tras casi dos años parado por la pandemia. Para mantenerse vigente, estrenó algunos sencillos vía internet, entre ellos «Incomparable» que se mantuvo en el número 1 en varios países de América Latina, como México. Ahora, dice, va a ponerse al día en cuestión digital y tiene que ver lo que le falta hacer con su disquera, a la que le une contrato restante por un proyecto.