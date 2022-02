SUERTE O MALA PUNTERIA

En la reunión de las señoras todas contaban sus historias maritales. Cada una contaba como era su relación con su pareja. Cada cosa que se escuchaba de ellas. Cuando le tocó a una de ellas dijo…

– No me puedo quejar-

Todas voltearon a verla. Ella se miraba muy contenta, muy feliz.

– No puede ser…- dijo una.

– Ver para creer…- dijo otra.

– Mentiras…- dijo también otra mujer.

– Cuenta… ¿qué hace tu marido que te tiene muy feliz?

– Si, di cómo es tu relación con él-

– Mi marido siempre me satisface todas las noches…-

Todas las mujeres abrieron más sus ojos.

– ¿Puedes repetir lo que acabas de decir?

– Que mi esposo siempre me satisface todas las noches-

– Guaoooooo- exclamaron todas al mismo tiempo.

– Y ¿cómo es eso?

– ¿Que hace?

– Se va a dormir a otro cuarto-

Se necesita una sola bala para matar a una persona… claro con una buena puntería. Ya lo dice el sabio y reconocido refran… “cuando no te toca… aunque te pongas, y cuando no te toca… aunque te pongas. Resulta que dos personas en San Antonio Tx. les dispararon 70 balas y siguen vivos. Fue una emboscada… dijo la policía. El asunto es que están vivos de milagro. El pasado sábado estas personas estaban estacionadas en un carro frente a una casa cuando de repente de otro auto les empezaron a disparar con una AR-15 y una 9 mm. Alcanzaron poner en marcha las victimas pero no por muchos metros. Cuando la policía los encontró se dieron cuenta de que se habían salvado de milagro. A ver, un momento. Líneas arriba dije SUERTE O MALA PUNTERIA.. pues bien, la policía encontró otro punto de vista… MILAGRO. Suerte, mala puntería o milagro… al menos yo no creo en la suerte. Me voy por un milagro o mala puntería. Otra cosa que hay que considerar… a que distancia dispararon los frustrados asesinos. Yo que ellos lo tomaría como un aviso. ¿Quién les aseguran que no volverán los aprendices de asesinos? Porque no creo que solo les querían meter un susto… creo que no. 70 disparos no son para asustar.

Los policías golpeaban y golpeaban al individuo que había caído en sus manos. No paraban de golpear… parecía que era tarea. De repente paraban de golpear y miraban un papel. Seguian golpeando golpeando hasta que llegó el jefe de ellos y molesto ordenó que dejaran de golpear al hombre.

– Pero que les pasa pedazos de animales… ¿qué es lo que pretenden con golpear salvajemente a este hombre?

– Jefe…-

– Cállese López, que estoy hablando-

– Es que…

– Le digo que se calle. ¿Qué no se dan cuenta de lo que están haciendo?

– Pero es…-

– Que se calle García… ¿por qué tantos golpes?

– Jefe… es que, aunque usted no lo crea, entre más lo golpeamos se mas parece más a la foto-

– ¿Qué foto?

Le dan una credencial Bola de bestias… esta no es una foto, es su huella digital. Hay maneras de torturar y las hay desde sádicas hasta las que pasan desapercibidas. Si usted me quiere torturar solo lo puede hacer poniendo música de raperos o reggaetoneros. Bueno, también sufro con la música de banda. Se hizo viral un video en donde una perrita empieza a aullar al escuchar cantar a Bad Bunny, perdón ¿dije cantar? Ni madres (Este cuate no sabe lo que es cantar) Pues bien, muchos dijeron que no es que aullara, sino lo que pasaba es que le gusta y quiere cantar como Bad Bunny (perdón, otra vez dije cantar) No crea, a lo mejor la perrita vio la foto de este personaje y empieza a pedir auxilio. Vi la foto y me quiso pegar otra vez el coronavirus. Yo le recomendaría al dueño de esta perrita que se abstuviera de torturar al pobre animal… de otra manera va a tener que responder a los "Derechos Caninos de los perros".