La energía verde de la CFE y su Reforma

De acuerdo con la iniciativa para reformar la Constitución, que se discute en el Parlamento Abierto hasta el 15 de febrero, la responsabilidad de la Transición Energética, y de por medio alcanzar los compromisos climáticos adquiridos por México a nivel internacional, recaerían en el Estado mexicano. De tal forma que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con la Secretaría de Energía (Sener) deben apresurarse en dar pasos cada vez más grandes y rápidos hacia el desarrollo de las fuentes renovables de energía como la solar y la eólica.

La CFE ha asegurado que actualmente 38 por ciento de la energía que genera es limpia, tomando en cuenta el 25 por ciento que aportan las hidroeléctricas, sin embargo, se debe hacer más, pues solamente 0.01 por ciento del total de la eléctrica nacional provienen de parques solares, y el 0.06 por ciento de eólicos. Sin embargo, se han dado pasos firmes, el primero de ellos fue la planta solar que construirá la CFE en Puerto Peñasco, Sonora, para el que contempla una inversión de mil 685 millones de dólares, y el cual se ostenta como el parque solar más grande de Latinoamérica, sobre una extensión de 2 mil hectáreas, que albergarán paneles fotovoltaicos capaces de generar unos poderosísimos mil megawatts (MW).

Otro es el proyecto de energía con base en hidrógeno verde anunció esta semana. Aunque no ofreció más detalles al respecto, aseguró que el piloto busca reducir la alta dependencia de gas natural que actualmente tiene el país. Explicó que en las plantas de generación con base en gas natural, podría agregarse a la mezcla hasta 20 por ciento de hidrógeno verde, lo cual vendría bien si se considera que el 62 por ciento de la generación de la CFE proviene de combustibles fósiles. De acuerdo con la propia empresa, el proyecto piloto podría abastecerse de la energía solar que ofrezca el parque de Puerto Peñasco, aunque su ubicación final dependerá de la disponibilidad de agua, el principal insumo para el proceso de electrólisis que se lleva a cabo para obtener el hidrógeno verde. De manera paralela, existen también otros interesados en desarrollar proyectos de hidrógeno con la CFE, como lo ha manifestado HDF Energy, y también hay muchos desarrolladores interesados en apoyar con más parques solares y eólicos. De cualquier forma, es preponderante que se trace un mapa de ruta ambicioso y claro sobre el camino verde que seguirá la CFE en el corto, mediano y largo plazo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está enfocada en demostrar que es una empresa verde que da pasos firmes hacia el desarrollo sostenible. Ante la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en enero pasado, y la llegada de John Kerry, como misionero de Joe Biden contra el cambio climático, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido pintando de verde a la CFE. Ya comentábamos entregas anteriores sobre los proyectos de generación limpia que está impulsando la empresa productiva del Estado, como es el caso del plan para generar con base en hidrógeno verde, el cual mezclarán con gas natural para abastecer centrales de ciclo combinado, proyecto que, me cuentan fuentes cercanas, no sería el único de este tipo que echaría a andar la empresa que dirige Manuel Bartlett. Previamente, la CFE anunció en julio del año pasado que construirá en Sonora la planta de generación solar fotovoltaica más grande de Latinoamérica, que aportará mil megawatts, y que permitirá elevar el pírrico 0.01 por ciento del total de la generación que le aporta actualmente este tipo de fuente de energía. De manera paralela, y un día antes de la visita de Kerry, trascendió ayer además que la empresa llevó a cabo esta semana su primera colocación de bonos de deuda ‘verdes’ por 2 mil 125 millones de dólares, es decir, recursos que consiguió en los mercados internacionales, con la finalidad de financiar proyectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), y que recibió una calificación aprobatoria por parte de S&P Global Ratings. En fin, el gobierno de México ha comprendido que no solamente a través de las hidroeléctricas es como el país puede caminar en un sendero hacia el desarrollo sostenible, por lo que se estima que estos recientes anuncios verdes serán los primeros de una estrategia que está llevando a cabo la CFE para ofrecer energía más sustentable.

Recordemos que pese a los reclamos de legisladores en Estados Unidos sobre las inversiones que podrían verse afectadas por la reforma eléctrica que promueve el presidente de México, las conversaciones entre la Casa Blanca y Palacio Nacional han versado sobre la preocupación de los primeros por combatir el cambio climático, sin importar quién encabece esa lucha. Hemos platicado en este espacio la necesidad de poner nuestra atención en el tipo de empresa que queremos en que se convierta la CFE en el futuro, toda vez que se autorice la reforma eléctrica. Lo que conviene a todos es tener una empresa diversificada, que por un lado tenga la capacidad de otorgar seguridad energética, y por el otro, reduzca su impacto al medio ambiente.

Por ahora es todo; mientras tanto ¡!! AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor de dirigirse a : editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com