EL AMOR… ¿CUESTA?

El amigo entra a una joyería y se pone a ver cada joya expuesta en los mostradores. Le dio una vuelta y empezó por la segunda cuando una trabajadora del lugar le preguntó si necesitaba ayuda.

– La verdad, creo que si-

– ¿Qué es lo que busca?

– Todavía no sé exactamente-

– Si necesita mas tiempo no hay problema, voy a andar cercas por si necesita ayuda-

– Muchas gracias-

El hombre dio una segunda vuelta a los aparadores… y nada. Cuando estaba por empezar la tercera vuelta se le acercó una vez más la trabajadora.

– Como le va-

– Todavía aquí buscando algo-

– ¿Le puedo hacer una pregunta?

– Claro que si-

– El regalo que usted busca… ¿para quién es?

– Para mi esposa- respondió el amigo.

– ¿Alguna fecha en espacial? ¿Aniversario?

– No, nada que celebrar-

– Tercera y última pregunta… ¿qué fue lo que hizo?

Cada año es lo mismo. Los comercios no pierden tiempo con nosotros. Ya nos tienen bien medidos y controlados. Saben como actuamos y nos dan por nuestro lado… o ¿será que somos nosotros los que le damos por su lado?

Apenas se acaba de celebrar algo y ya nos están poniendo a la vista la fecha siguiente a celebrar. Apenas entra el año y ya nos están poniendo los osos de peluche, chocolates, rosas, corazones adornados, fresas llenas de chocolate… todos o la gran mayoría de color rojo… símbolo del amor.

Así que ya nuestra mente nos empieza a hacer cálculos para el próximo gasto a venir. ¿Qué es lo que mas se regala en el Día de San Valentín? En realidad, no lo sé, porque hace muchísimos años no compro nada de eso.

No me gusta tirar el dinero… y eso no quiere decir que no sea romántico.

¿Qué tanto pueden durar las rosas rojas? Cuando mucho 15 días y ya hay que tirarlas. Esos peluches que con tanto amor y entusiasmo la pareja los agarra… en menos de una semana ya están guardados en no sé dónde. La gente procura regalar no algo sencillo, sino algo que “valga la pena”. Quiere sorprender a la amada con algo que pueda presumir (en la mayoría de los casos). Como si el amor se pudiera medir por el costo o tamaño del regalo.

Como si el amor el 14 de febrero solo fuera ese día. Todo el mundo preocupado por el regalo de ese día. Y que no se nos olvide porque… ¡Dios!!!! No creo que sobreviva para el día 15. Nos han acostumbrado a regalar ese día a como de lugar. Quien no lo haga esta destinado al repudio, al destierro, al… ya estuvo bueno, con eso es más que suficiente. El ser humano es más que presumido. Hay de regalos a regalos… y si se puede publicar en las redes sociales no se diga. Una vez publicado entran las comparaciones de quien hizo el regalo más caro. Acá entre los pobres un peluche, unos chocolates, unas rosas… están consideradas entre lo más regalado. Estaba leyendo lo que gente rica y de la farándula regalan (solo para poder escribir esta columna) y la verdad me quedé con la boca abierta. Y se me vino a la mente una pregunta que creo que todo mundo sabe la respuesta. ¿El amor se puede comprar? La respuesta es clara… NO. Cuando se trata de explicar lo que es el amor lo mejor es quedarse callado y dejar que una mirada, una sonrisa, un beso, una caricia, el estar con la persona amada… lo diga todo. Recuerdo la película “Propuesta Indecorosa”, cuando el actor Robert Redford deja ir a Demi Moore y el chofer de Redford le pregunta que porqué la había dejado ir él responde… “porque nunca me iba a mirar como lo miraba a él” (su marido). El amor se ve en una mirada, en una sonrisa, en una caricia, en un beso. Es tomar la mano de esa persona y no decir nada. Aun en el silencio de la pareja se ve el amor. El peluche se ira a guardar, el chocolate se acabará, las rosas se tirarán… pero una mirada, un beso, una caricia, una sonrisa nunca se olvidan. Si el amor se pudiera expresar con regalos caros o baratos… la gente que no tiene para regalar entonces no podría expresar el amor.

El Día del Amor… son todos los días, todo el año.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com