Solicitudes para premiación anual disponibles ya para los estudiantes En su último año de Preparatoria

Una oportunidad para jóvenes líderes latinos de ser celebrados, recibir becas educativas y unirse a una red de liderazgo en la universidad, la comunidad y la fuerza de trabajo. Washington, DC.– Jóvenes Latinos cursando el último año de preparatoria en Estados Unidos y Puerto Rico podrán aplicar a los Premios Hispanos de la Juventud, Hispanic Heritage Youth Awards en inglés, presentados por 20a ocasión por la Fundación de la Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés). La convocatoria para los Premios de la Juventud está disponible en www. hispanicheritage.org, y deberá enviarse antes del 15 de Octubre de 2018. Los premiados recibirán una beca educativa para financiar su educación superior o para apoyar esfuerzos de innovación social. Los estudiantes deben demostrar liderazgo en el aula y la comunidad, además de interés en las siguientes categorías (los solicitantes pueden postularse a mas de una categoría): * Comercio y Emprendimiento, patrocinado por BBVA Compass

• Educación, patrocinado por Southwest Airlines • Servicio Comunitario, patrocinado por Colgate- Palmolive

• Salud y Ciencias, patrocinado por CVS Health • Medios y Entretenimiento, patrocinado por NBC Universal Telemundo

• Tecnología e Ingeniería, patrocinado por Google Las ceremonias regionales de los Hispanic Heritage Youth Awards 2018 se llevarán a cabo frente a audiencias influyentes de noviembre a diciembre en las siguientes 10 regiones: Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Phoenix, California del Norte y Washington, DC. Tres estudiantes de cada región (Oro, Plata y Bronce) serán honrados por categoría. Después de que concluyan las ceremonias regionales de los Premios Juveniles 2018, se reconocerá y celebrará a un premiado por cada categoría como ganador nacional de los Premios Juveniles junto con los líderes de la comunidad y las celebridades. El Presidente y Director Ejecutivo de HHF, Jose Antonio Tijerino dijo, “Estamos emocionados de premiar otra generación de jóvenes sobresalientes en los Premios Juveniles que continuarán con la tradición de excelencia de los premiados anteriormente. No hay escases de talento Latino en los Estados Unidos. Agradecemos a nuestros dedicados patrocinadores quienes entienden la importancia de invertir en el segmento más joven y dinámico de nuestra población. Estamos en buenas manos con estos destacados jóvenes líderes del futuro.” Los solicitantes y los beneficiarios de los Premios Juveniles serán examinados y canlizados a la red de HHF Latinos of Fast Track (LOFT), donde se conectarán con otros 100,000 estudiantes y profesionistas; tendrán acceso a talleres/simposios/ cumbres; así como prácticas y puestos de tiempo completo con compañías Fortune 500. Socios adicionales de los Premios Juveniles incluyen: YWCA, Macy’s, CHCI, UPS and NASCAR. Visita www. HispanicHeritage.org para más información. Sigue HHF en Facebook, Instagram y Twitter.