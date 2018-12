Se esperan cambios en Legislatura Demócratas de Dallas llegan al Congreso

Dallas, Tx.- El Condado de Dallas tendrá siete caras nuevas en la Cámara de Representantes de Texas cuando inicie la Legislatura en enero, después de una elección en la que cinco titulares fueron derrotados y otros dos se retiraron para buscar un cargo más alto. Con la mitad de los 14 miembros del condado en su primer año, cinco de ellos demócratas que ganaron en los distritos tradicionalmente republicanos, la política de la nueva delegación puede cambiar a la izquierda durante la sesión legislativa que comienza el 8 de enero. La ‘ola azul’ demócrata llegó a la Cámara de Diputados de Texas, lanzando a 12 asientos rojos en todo el estado La mayoría de los legisladores recién elegidos se centran en temas demócratas seguros, como el aumento del acceso a la atención médica, así como los esfuerzos bipartidistas para reparar el sistema de finanzas de las escuelas públicas y el intento por contener el aumento de los impuestos a la propiedad. Sin embargo, el demócrata John Turner y otros planean caminar en una línea más estricta, atenerse a problemas bipartidistas, pero tratando de no desviarse demasiado de la base de centro-derecha de sus distritos. Turner está reemplazando al republicano Jason Villalba, quien perdió su carrera principal en marzo ante Lisa Luby Ryan, una conservadora de extrema derecha que calificó al moderado Villalba como un “liberal”. Turner dijo que quiere asegurarse de que representará las necesidades de los votantes en la base de Villalba que apoyaron a un demócrata sobre Ryan porque no estaban contentos con el enfoque de la Legislatura en temas controvertidos como el proyecto de baño y las ciudades santuarios. “Lo tendré en cuenta mientras sirva”, manifestó Turner. “No interpreto esto como un gran cambio a una posición extrema. Creo que el condado de Dallas todavía es un área centrista, por lo que no quiero interpretar esto como un mandato para ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Realmente es un mandato para un enfoque de resolución de problemas”. El demócrata espera voltear el distrito de Dallas en la carrera de la Cámara de Representantes de Texas contra el partidario incondicional del Partido Republicano, Donald Trump. Rhetta Bowers, quien derrotó al republicano Jonathan Boos para reemplazar a la actual republicana titular de cuatro períodos Cindy Burkett de Sunnyvale, también se encuentra entre los demócratas que tratan de lograr un tono moderado. Bowers dijo que mantener la economía del estado fuerte y a los negocios del distrito felices será una de sus principales prioridades. La recién electa demócrata no estará familiarizada con las ideas expuestas por sus colegas del GOP. “Tan demócrata como soy, no solo nos veo rojos y azules”, dijo. “Las personas son humanos primero, y realmente tenemos que volver a las cosas que tenemos en común”. Una semana después de ser elegida, Bowers ya estaba flexionando su buena fe al otro lado del pasillo. Fue una de los pocos demócratas que respaldaron al republicano Dennis Bonnen de Angleton cuando anunció que tenía suficiente apoyo para convertirse en el próximo Presidente de la Cámara Baja. Su garantía de que la financiación de las escuelas públicas sería una prioridad ayudó a asegurar su voto, dijo Bowers.

TRABAJO BIPARTIDISTA Otros demócratas que cambiaron los escaños republicanos también prometieron trabajar con los legisladores del Partido Republicano. ¿Es Rinaldi un “exaltado”? ¿Vive Johnson en el distrito? La carrera de la casa del condado de Dallas se calienta. “No voy a estar en una cerradura de partidismo. Estoy dispuesto a trabajar con cualquier persona en cualquier momento”, dijo Julie Johnson, quien venció al acérrimo representante conservador Matt Rinaldi de Irving, durante la campaña. La demócrata Ana-María Ramos también arrebató un distrito republicano en poder de la representante de Dallas Linda Koop, y Terry Meza venció al titular republicano Rodney Anderson de Grand Prairie en una carrera altamente competitiva. NUEVAS CARAS A partir de enero, nuevas caras podrán verse en los distritos demócratas. La delegación de Dallas también tendrá dos demócratas de primer año que reemplazarán a los titulares de larga data. Jessica González expulsó a Roberto Alonzo, quien fue elegido por primera vez en 1992, durante las primarias de marzo. No enfrentó ninguna oposición republicana en el distrito mayormente hispano del oeste de Dallas y se dirigió a la victoria en noviembre. González y su compañera de primer año Johnson son lesbianas cuya elección ayudó a duplicar el número de legisladores LGBT abiertamente en la Legislatura. Más allá de los principales objetivos demócratas y bipartidistas, González dijo que quiere centrarse en temas como la gentrificación y la vivienda asequible que afectan a su distrito. También espera trabajar en la legislación para proteger los derechos de voto, invocando sus antecedentes como dependiente en la división de derechos civiles del Departamento de Justicia. En el sur del condado de Dallas, Carl Sherman sucederá a Helen Giddings, quien se retiró de la Legislatura después de representar al distrito durante 25 años. Sherman, exalcalde de DeSoto, presentó una plataforma para priorizar los fondos escolares, luchar por la reforma de la justicia penal y mejorar los servicios de salud mental.

TAREAS MUNDANAS Si bien los legisladores recién elegidos pueden estar ansiosos por mojarse los pies en las aguas legislativas, tendrán dos meses de arduas tareas logísticas y mundanas para verificar antes de jurar. “Pasar del modo de campaña a legislar o al servicio no es fácil”, dijo el representante de Dallas Rafael Anchia, quien ha servido en la Cámara de Diputados desde 2005. “Has estado trabajando muy duro en tu campaña, dando todo, dando tus discursos 100 veces, y luego todo eso se detiene de inmediato. Tienes que descubrir cómo desconectar todo eso y comenzar un nuevo proyecto”. Tendrán que asistir a sesiones de orientación legislativa, reunirse con líderes de partidos y grupos de interés, contratar personal y encontrar un lugar para vivir en Austin durante la sesión. Eso es todo antes de que incluso puedan presentar una factura. “Probablemente tengas ideas geniales en las que hiciste campaña y deseas ingresar en la tolva, pero los nuevos miembros no pueden presentar facturas hasta que hayas jurado”, enfatizó Anchia. Anchia dijo que aconseja a los legisladores de primer año que intenten contratar personal lo antes posible y que averigüen dónde vivirán. La competencia para los miembros del personal legislativo puede ser incluso más feroz este año, agregó, ya que los demócratas obtuvieron 12 escaños. Dos senadores demócratas estatates recién elegidos, que pueden pagar salarios más altos que los miembros de la Cámara de Representantes, también buscarán ayuda. “Puede haber una carrera de personas interesadas en trabajar para los demócratas”, dijo Turner, quien está empezando a entrevistar a posibles empleados de su distrito del norte de Dallas. Los miembros también tienen que tomar decisiones sobre si abrir sus oficinas de distrito durante o después de la sesión. Anchia recomendó a los legisladores recién elegidos que se aferren. Esas oficinas quedarán vacantes durante la sesión, y la mayoría de las llamadas de los constituyentes irán directamente a Austin. “Tener una gran apertura después de que se complete la sesión”, expresó. “Quieres esos $ 5,000 extra para la sesión”. Pero legisladores de primer año como Bowers, que ganó en un distrito republicano, están lidiando con esa decisión. “No vamos a ser el nuevo equipo que pueda permitirse el lujo de no tener una oficina en el distrito”, aseveró. “Queremos asegurarnos de que somos accesibles y visibles en la comunidad”. La mayor parte de la clase entrante sigue los otros consejos de Anchía, como encontrar un lugar para vivir en Austin. González dijo que se está moviendo rápidamente, por cuestiones prácticas. “Es muy caro por allí”, manifestó.