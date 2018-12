Arrestan a violador y presunto asesino Solo tiene 15 años de edad

Dallas, Tx.- Un joven de 15 años arrestado hace unos días en relación con tres violaciones denunciadas en Dallas también mató a una mujer de 23 años en su apartamento en el extremo norte de Dallas, según la acusación del Deparamento de Policía. La evidencia de ADN vinculó al adolescente con el asesinato de María Ezquerro, informó un portavoz de la organización policial. El sospechoso juvenil fue detenido sin incidentes alrededor de las 7 de la noche y recluido en el Centro de Justicia Juvenil Henry Wade, dijo la policía. Su nombre no ha sido publicado debido a su edad. El adolescente invocó su derecho a permanecer en silencio después de su arresto, manifestó el vocero de la corporación. No había estado en el radar de la policía hasta la sema- na pasada, informó el subjefe Thomas Castro en una conferencia de prensa. Castro dijo que “algo de tecnología” condujo a las autoridades al adolescente, pero no dio detalles sobre cómo fue identificado. Castro indicó que las autoridades esperan que el joven esté certificado para ser juzgado como adulto. Alrededor de las 9 de la noche, las autoridades encontraron a Ezquerro muerta por “violencia homicida” en su apartamento ubicado en el bloque 5400 de Peterson Lane.

CRONICA DEL ASESINATO Castro expresó que Ezquerro estaba enviando un mensaje de texto a un conocido alrededor de las 7:40 p.m. En ese momento fue cuando la ahora occisa mencionó que un hombre vino a su puerta y le pidió usar el teléfono. La mujer dejó de enviar mensajes de texto, y el conocido llamó al 911 poco tiempo después. La Policía no había determinado si Ezquerro fue agredida sexualmente, dijo Castro. En cada una de las violacio- nes de Dallas, el atacante llama a la puerta de la víctima y piden trabajo o dinero. Luego agreden sexualmente a las mujeres después de forzar su entrada en sus hogares y blandir un arma. El ataque más reciente tuvo lugar el 30 de octubre en los Apartamentos Wildflower en la cuadra 6000 de Pineland Drive en el noreste de Dallas. Un niño que se encontraba en casa en el momento del asalto no sufrió daños, señaló la policía. Los dos asaltos anteriores tuvieron lugar en apartamentos a menos de una milla de distancia en el extremo norte de Dallas: el 12 de septiembre en el bloque 14200 de Dallas Parkway y el 19 de septiembre en el bloque 14100 de Montfort Drive. Ambas víctimas tenían más de 20 años. La Policía dijo que el ADN y la evidencia física de esos delitos los vinculan con dos agresiones sexuales similares cometidas en Bossier City, La., sucedidos en marzo y abril. Cualquier persona que tenga información sobre los casos debe comunicarse con el detective Todd Haecker al (214) 671-3610 o todd.haecker@ dpd.ci.dallas.tx.us. Las personas que deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al (214) 373- 8477.

TIROTEO FATAL Un joven de 19 años fue acusado de disparar mortalmente contra un adolescente en un motel en el noroeste de Dallas. Gerardo Rodríguez-Cardona fue arrestado bajo el cargo de asesinato. Los oficiales descubrieron a un joven de 17 años aún con vida, pero que no ha sido identificado, en una cama con una herida de bala alrededor de las 8:30 a.m. en el Motel Anchor en el bloque 10200 de Harry Hines Boulevard, cerca de Lombardy Lane. Fue trasladado a un hospital, donde murió, dijo la Policía. Los detectives identificaron a Rodríguez-Cardona como sospechoso en el tiroteo y el presunto homicida admitió haber disparado contra el ahora occiso, dijo la Policía. El joven latino fue recluido en la cárcel del condado de Dallas por un cargo de asesinato.

ASESINATO EN OAK CLIFF La Policía arrestó al segundo sospechoso acusado de… asesinar a un hombre de 43 años y herir a su compañero de habitación mientras le robaban un arma de fuego en una casa ubicada en el oeste de Oak Cliff. Anthony Thomas, de 35 años, fue encarcelado por un cargo de asesinato capital. El detenido fue recluido en la cárcel del condado de Dallas, con una fianza fijada en $ 750,000. Las autoridades indicaron que Thomas y Earma Kenshon Myles, de 36 años, mataron a tiros a Whaylon Jessie Howard Jr., el 1 de noviembre en la cuadra 2900 de Falls Drive. Myles ha estado en la cárcel del condado de Dallas por el cargo de asesinato capital desde el 3 de noviembre. Las imágenes de la vigilancia capturaron a los dos hombres que caminaban cerca de la mencionada casa de Oak Cliff a la 1:05 p.m. ese día. La grabación muestra a Thomas sosteniendo lo que la Policía describió como un rifle de asalto y Myles sosteniendo un objeto desconocido, de acuerdo con una declaración jurada de orden de arresto. Dentro de la casa, la Policía encontró tres cargadores para una AR-15 y parafernalia de drogas, pero no localizaron la poderosa arma.

ROBO MORTAL La Policía dijo que los hombres robaron el arma de fuego y posiblemente tomaron otras propiedades de la casa, matando a Howard durante los hechos. La compañera de cuarto de Howard, Korena Inglis, de 27 años, resultó herida en el tiroteo. Había estado durmiendo cuando un hombre entró en su habitación, se colocó encima de ella y le golpeó la cabeza re- petidamente, de acuerdo con la declaración jurada. Luego la tiró de la cama y le disparó, le informó a la Policía. Inglis envió un mensaje de texto a un amigo llamado “Goochie” a la 1:29 p.m. ese día, diciendo “vengan ahora, lo antes posible nos dispararán”, indicó un vocero de la corporación. El número de “Goochie” coincidía con un número adjunto a una cuenta de Facebook de Myles, de acuerdo con la declaración jurada. En la escena, la Policía investigó el teléfono de Howard, donde vieron que el último telefonema completado era una llamada entrante de un número guardado como “Guccie”, el mismo número que Inglis envió por mensaje de texto. Inglis también le envió un mensaje de texto a su madre y su hermana para que llamaran al 911. Su familia fue a buscarla y pidió ayuda a un oficial de Policía, dijo la declaración jurada. La Policía dijo que la herida de bala de Inglis no era potencialmente mortal. Un detective de Dallas recibió una llamada de una persona no identificada en la declaración jurada, que indicó que conocía a Howard y Myles. La persona que llamó sostuvo que Myles había estado “actuando de manera sospechosa” y había estado saliendo con otro hombre conocido como “G”. La persona que llamó reconoció que “G” podría estar relacionada con Myles y que recientemente había salido de la cárcel. La Policía encontró una foto publicada en mayo de 2017 en la cuenta de Facebook de My-les, donde dijo que extrañaba a su primo “G” y que etiquetaba a Anthony Thomas. La persona que llamó más tarde identificó las fotos de Thomas como “G”, escribió la Policía en la declaración jurada. El 16 de noviembre, el día en que la Policía recibió una orden de arresto contra Thomas, hicieron coincidir sus huellas dactilares con una huella dactilar obtenida del rifle que había visto en el video de vigilancia. Según un expediente judicial, Thomas fue condenado a dos años de prisión por posesión ilegal de un arma de un delincuente. También fue condenado por robo agravado en 2007.