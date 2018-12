Mensaje de López Obrador a Peña Nieto y al pueblo

Por: Ing. Esteban Sanchez

En su primer discurso como presidente de la República, AMLO hizo severas críticas al modelo neoliberal en el que ubica al ahora expresidente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio este sábado su primer discurso a la Nación tras su investidura. En él hizo una dura crítica al modelo neoliberal que, dijo, ha dañado a México desde 1982. A lo largo de su discurso describió diversas frases que, aunque sin nombrarlo, significaban un ‘llegue’ para el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí, algunas de las más relevantes.- “La crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada”. – “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la inseguridad y de la violencia que padecemos” . – “En el periodo neoliberal, desde 1982, es la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en un 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a jugarse la vida emigrando del territorio nacional o a tomar el camino de conductas antisociales. La época económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país” . -“La reforma energética que nos dijeron vendría a salvarnos, sólo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad” . “En las leyes aprobadas en ese entonces se aseguraba que en este año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y la realidad es que estamos extrayendo sólo 1 millón 763 mil barriles diarios. Es decir, 41% menos de lo estimado y con tendencia la baja” . -“Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa “. -“El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz”. -“Según la última medición de Transparencia Internacional ocupamos el lugar 135 en comparación 176 países evaluados. Pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en el 2017 a la vergonzosa posición en la que nos encontramos”. -“En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político “. -“En las actuales circunstancias es más severo dejar en claro su manifiesto fracaso y la evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir al régimen neoliberal”. Por último,en su primer mensaje como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no buscará reelegirse como mandatario, sino por el contrario, a la mitad de su mandato los ciudadanos por medio de una encuesta nacional decidirán si deberá o no seguir en el poder. Como lo prometió en campaña, aseguró que por sus ideales no buscará extender su gobierno y que los mexicanos decidirán si continúa en dos años y medio como presidente. Bajo ninguna circunstancia buscaré reelegirme, sino me someteré a la revocación del mandato. En dos años y medio habrá una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que el presidente siga en el mandato o que renuncie. Reiteró que sólo a quien le debe sumisión y obediencia es al pueblo de México. “El pueblo pone y quita, el único al que debo obediencia”, aseguró. Por ahora es todo; mientras tanto, ¡!! AQUÍ SI PASA Y MUCHO¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews. com y/o tulmex@hotmail.com.