Sandra Bullock se adentra en el cine de terror con “Bird Box”

La actriz y productora estadunidense Sandra Bullock aseguró que cuando se es madre, una vive con muchos miedos, mismos que a ella le ayudaron a desarrollar su personaje en “Bird Box”, la nueva película de Netflix. En el cuarto y último día de la Comic Con Experience de Brasil, la plataforma de streaming sorprendió a los asistentes con el preestreno de la cinta, misma que liberará el próximo 21 de diciembre. Tras la proyección del largometraje, Bullock, su colega Trevante Rhodes y el productor Dylan Clark aparecieron en el escenario para charlar al respecto. “Amé la historia, no me gustan las películas de horror, pero ésta abordaba un tema como lo es la familia”, reveló la actriz, quien interpreta a “Malorie”, una madre fuerte y dura con sus hijos. “Generalmente en las películas la madre es muy diferente, pero quién ha sido o es mamá, sabe que es una guerrera, no puede desesperarse, debes luchar cada día y salir adelante, aunque te sientas aterrorizada por dentro debes avanzar”. Su rudeza fue tal que, confesó la ganadora del Oscar, al final de cada escena, después de gritarles, le regalaba dulces a los pequeños actores. “Como mamá, vivo asustada todo el tiempo, cada día, porque quiero llevar a mis hijos por la dirección correcta y eso mismo pensaba en las grabaciones. Malorie está muy asustada pero se mueve y lucha por el miedo de perder a sus hijos”, relató. En “Bird Box”, Sandra Bullock afronta una peligrosa travesía junto a sus hijos en un mundo post-apocalíptico, en el que todo aquel que ve el exterior comete suicidio, motivo por el cual para sobrevivir, entre muchos otros retos, deben vendarse los ojos. “Cuando estaba con los niños debo admitir que podía ver un poco a través de la banda porque debía cuidar a los pequeños, no podía pasarles nada porque qué le diríamos a sus padres”, comentó. Pero la mayor parte del tiempo, reveló, sí trabajé con lo ojos cerrados y muchas veces perdíamos la cámara, pero es que debía ser así, no puedes pretender no ver porque tus reacciones cambiarían y no hubiera funcionado. Previo al panel, Sandra Bullock lamentó no haber podido traer a sus hijos ya que debían ir a la escuela, sin embargo afirmó que les llevará un gran regalo ya que todo el auditorio cantó las mañanitas para Louis y Laila. “Bird Box” es dirigida por Susanne Bier, de quien el productor Dylan Clark aseveró que “fuimos muy afortunados de trabajar con ella”. “Queríamos una historia emocionante, que la gente gritara, que pasara una experiencia increíble. Fue un desafío y me siento muy orgulloso. Netflix nos dio todos los recursos para hacerlo posible, para hacer un filme real”, agregó. La cinta está basada en la novela homónima de Josh Malerman. El elenco lo completan Sarah Paulson y John Malkovich.