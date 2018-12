Los Pistachos, invitados especiales en estos días festivos

Las celebraciones de fin de año son sinónimo de alegría y de reconectar con seres queridos que quizá no hemos visto en mucho tiempo. Sin embargo, para los responsables de organizar fiestas en sus hogares, esta temporada puede significar mucho estrés, lo que los puedes llevar a comer snacks o platillos que no son necesariamente son buenos. ¡Que no cunda el pánico, los pistachos vienen al rescate! Esta nuez no sólo es colorida, sino que también influencian tu comportamiento con respecto a la nutrición. ¡Y lo mejor de todo es que también la puedes incorporar al menú de snacks para tu fiesta! ¿Te preguntas cómo? A continuación, te decimos:

1. Utilízalos para satisfacer los antojos de tus invitados Sin importar que seas el anfitrión de una fiesta o que hayas sido invitado a una, los pistachos son una gran alternativa para llevar contigo a cualquier lugar ya que están disponibles en una gran mayoría de tiendas y supermercados alrededor del país.

Así que, en adición a tener unos envases festivos y decoraciones similares a la de la foto de abajo, los pistachos son la entrada perfecta porque son fáciles de servir y vienen en diferentes sabores. Wonderful Pistachios los tiene disponibles con o sin sal, sal y pimienta, picantes y tostados, entre otros sabores.

2. Transforma bebidas típicas en algo fuera de lo común ¿Quién dice que al típico ponche no se le puede dar un giro digno de un aplauso? Haz un ponche con leche de pistachos y un buen licor para hacer el brindis en la noche buena.

3. Son tu arma secreta para no caer en tentaciones entre comidas Con la locura que puede llegar a ser esta época, de lo último que nos acordamos es de comer saludable. Sin embargo, si quieres empezar el año nuevo con el pie derecho, es importante que no pierdas tu rutina y mantengas tu régimen alimenticio. Un hábito que te ayudará a mantener tu metabolismo, es comer snacks entre comidas. Wonderful Pistachios ofrece opciones de tan solo 100 calorías que son perfectas para cuando estés corriendo entre tienda y tienda. Por favor déjame saber si te interesa recibir más ideas relacionadas a entretenimiento para ocasiones de fin de año o las imágenes en alta resolución. La receta completa del ponche te la comparto debajo de mi firma. ¡Felices Fiestas! Ponche de Leche de Pistacho Porciones:

4 Tiempo: 8 minutos Ingredientes: Leche de Pistacho: · 1 taza de Wonderful Pistachios Lightly Salted, sin cáscara, mojados · 4 tazas de agua caliente Ponche: · 1.5 onzas de licor de aquavit · 0.5 onzas de syrup sencillo · 0.5 onzas de jugo de limón fresco, colado · 1 cucharadita de licor de jengibre · 1.5 onzas de leche de pistacho · 1 clara de huevo · Pizca de sal, canela y nuez moscada Direcciones: 1. Para hacer la leche de pistacho, cubre los Wonderful Pistachios con 2 pulgadas de agua y deja que se mojen durante la noche a temperatura de ambiente. 2. Cuela los Wonderful Pistachios y mezcla las nueces con 4 tazas de agua caliente a velocidad alta por 1 minuto. Vierte las nueces a través de un tamiz forrado o una bolsa de leche de nuez. Exprime el líquido restante. 3. Enfría la leche de pistacho completamente, luego transfiérelo a una botella o un envase y guárdalo en el refrigerado hasta por una semana. 4. Combina el aquavit, el sirope sencillo, el jugo de limón, el licor de jengibre, la clara de huevo, la leche de pistacho, la sal y la canela. Sacúdelo con hielo; sírvelo con nuez moscada recién molido encima.