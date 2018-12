“Canelo”, candidato a “Boxeador del Año” si vence a Fielding Sulaimán

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez será firme candidato a “Boxeador del Año 2018” del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), si vence el próximo sábado al británico Rocky Fielding en el Madison Square Garden de Nueva York. Lo anterior fue mencionado este lunes por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, en el marco de la premier “Creed II”, protagonizada por Sylvester Stallone, en conocido cinema al sur de esta capital. “Si gana Canelo a Fielding por el cetro supermediano se posesionará para “Boxeador del Año”, porque conquistaría su tercer cinturón mundial en diferente división”, comentó el dirigente. En otro orden, Sulaimán Saldívar comentó que el mundo boxístico reza por la recuperación de Adonis Stevenson, “todos están en su apoyo, ya le están retirando la sedación y esperamos que se empiece a recuperar”. El canadiense Stevenson fue noqueado el sábado 1 de diciembre por el ucraniano Oleksandr Gvozdyk en la ciudad de Quebec, Canadá, en contienda por el campeonato semipesado del CMB y sufrió conmoción cerebral. “El supervisor Rex Walker ha estado en contacto con la Comisión de Boxeo y el miércoles estará en el hospital para visitarlo, espero que ya esté despierto”, señaló. Acerca de la película “Creed II”, destacó que es un honor que esté en juego el título mundial de peso completo del CMB y de invitado especial en la función estuvo el legendario panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán. Boxeo “Tigre” Landeros se mantiene invicto con 15 nocauts En lo que fue la tercera pelea del año, el invicto prospecto de Riverside, California, Joseph “El Tigre” Landeros extendió su récord invicto a 15-0 (15 KO’s) con una victoria por nocaut en tres asaltos, sobre Aramis Solís, de Chiapas, 14-8 (9 KO’s). El boxeador de raíces mexicanas y originario de Riverside, California, al sureste de Los Ángeles ahora planea su debut en Estados Unidos, informaron aquí sus publicistas. En lo que fue la tercera pelea del año, Landeros derrotó a Solís de Chiapas, en el Big Punch Arena de Tijuana, Baja California, México. Para el peleador de Riverside, 2018 fue un año de transición y preparación para su incursión en el boxeo en los Estados Unidos, donde se le permitirá pelear después de febrero, cuando llegue a la edad adulta a los 18 años. “Me hubiera gustado que esta pelea fuera mucho más larga, pero a veces las cosas simplemente suceden así. La razón fue que, después de hacer cerca de 150 rounds de sparring en el campo de entrenamiento para esta pelea, quise mostrar mis avances lo más posible”, señaló Landeros. “En general, me complace decir que a los 17 años de edad, he completado 15 peleas profesionales y todas han sido ganadas por nocaut”, apuntó. En general, ha sido un año de progreso y una buena preparación para el futuro. Mi equipo y yo nos gusta revisar y seguir las huellas de carreras exitosas en la historia del boxeo”, señaló. “Además, después de las dos últimas peleas, ahora sé que ya no puedo llegar al límite de 118 libras y posiblemente tendré que ir a 126 en 2019. Sólo estoy creciendo de acuerdo con mi edad”, concluyó. Saúl “Canelo” Alvarez después de triunfo ante GGG