Esposa de El Chapo condiciona permiso a Kate del Castillo para cinta

La actriz mexicana Kate del Castillo tendría que solicitar permiso a Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, si desea hacer la película sobre la vida de su marido. “No sé si vaya a hacer ella la película, ya se tendrá que poner en contacto conmigo, porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín tiene que ver conmigo”, dijo Coronel a la cadena Telemundo. En su primera entrevista desde que inició el juicio por narcotráfico a “El Chapo” en un tribunal de Nueva York, Coronel subrayó que Del Castillo “o quien sea que quieran o vayan a hacer algo en relación de su vida o lo que tenga que ver con él, pues lo tendrán que ver conmigo”. Hace unos días, Kate del Castillo dijo que sigue siendo la única que tiene los derechos para realizar la historia de Guzmán, quien supuestamente se los cedió tras un encuentro en 2016 en la sierra de Sinaloa, en el norte de México. Notimex.- Kate, estrella de la teleserie “La Reina del Sur”. que se sabe era de las favoritas de “El Chapo”, dijo que la serie sería hecha en un futuro, “cuando sea el tiempo”. En un extracto de la entrevista que será transmitida esta noche por la cadena Telemundo, Coronel, quien ha asistido a todas las audiencias del juicio de “El Chapo”, dijo sentirse emocionada cuando ve sonreír a su esposo. “Qué bueno que por lo menos dentro de todo esto él tiene la capacidad de sonreír”. Coronel dijo que la “incomoda” que la vinculen con el narcotráfico, porque “yo no he hecho ninguna cosa ilícita, creo que ya esta más que claro”, aunque dijo que entiende que es parte del proceso que vive su esposo y hay que esperar que “el juez decida si es culpable o inocente”. Dijo que como cualquier persona normal, ella hace su vida, sale y se divierte, al ser interrogada sobre una foto que se viralizó en la red Instagram junto al vocalista de Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero, y precisó que la imagen es de hace un año y que es fan del cantante. “Soy una persona normal, salgo a fiestas y me divierto con mis amigas… estoy segurísima que Mario no tenía idea de quién era en ese momento”, señaló. Coronel, de 29 años, se ha convertido en un personaje mediático durante el juicio de su esposo que inició a princpios de novimebre. Es una exreina de belleza y ha llamado la atención por su estilo. “El Chapo” Guzmán fue extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.