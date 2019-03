Protesta Rafael Anchía – Eliminan a miles de personas del padrón electoral de Texas

Dallas, Tx.- Al menos 20,000 personas a las que los funcionarios del estado pusieron en una lista de posibles votantes no ciudadanos ahora han sido eliminadas de ese padrón después de que el Estado manifestó a los condados que los datos que proporcionaron eran erróneos, aseveraron funcionarios locales.

Los líderes del Comité Legislativo Mexicano-Americano condenaron la divulgación estatal de datos erróneos a los administradores de las elecciones locales, calificando la información como un esfuerzo “engañoso” para tratar de suprimir los votos de las minorías.

“Lo que es más insensible es que no se trata de derechos triviales”, aseveró el representante de Dallas, Rafael Anchia, un demócrata que preside el comité. “Este es un derecho de voto. Esta es una piedra angular de nuestra democracia”.

Mientras tanto, el secretario de Estado, David Whitley, cuya oficina se ha mantenido en silencio para dar instrucciones a los administradores de elecciones del condado y responder a los medios de comunicación, indicó a los grupos de derechos civiles que responderá “dentro de la próxima semana”. Asimismo, pidieron a Whitley, una persona reciente designada por el gobernador Greg Abbott, que retirara su solicitud para que los condados revisen la elegibilidad de los casi 100,000 texanos para votar.

En medio de una confusión generalizada, sólo se pudo obtener información fragmentaria sobre los datos defectuosos de Whitley.

El administrador de elecciones del condado de Dallas, Toni Pippins-Poole, dijo que el proveedor de la base de datos de la lista de votantes del condado ha identificado a 1,715 personas como incorrectas en un registro inicial de 9,938 votantes enviados al condado durante el fin de semana.

La participación que fue defectuosa, 17 por ciento, aún no ha sido confirmada por los funcionarios estatales, pero podría aumentar si estos empleados públicos señalan que más personas están en la lista erróneamente, expresó.

Los funcionarios de los condados de Collin y Denton dijeron que aún no saben qué porcentaje de los nombres que recibieron no deberían haber estado en la lista.

Sin embargo, en algunos condados urbanos grandes, la magnitud del error parecía masiva.

Funcionarios del Condado de Harris declararon a Houston Chronicle que el 60 por ciento, o aproximadamente 18,000, de las casi 30,000 personas que el estado había incluido originalmente en su lista tendrían que ser eliminados.

Chris Davis del condado de Williamson, presidente de la Asociación de Administradores de Elecciones de Texas, dijo que más de la mitad de los 2,033 votantes en la lista de su condado fueron eliminados después de la revisión del gobierno.

“Hemos eliminado más de la mitad de los nombres” de la lista original del secretario de estado, aseveró Davis en un correo electrónico. “No hay números todavía, ya que aún estamos trabajando duro para examinar los nombres restantes”.

En el condado de Travis, la portavoz de la Oficina de Impuestos, Tiffany Seward, expresó que el sacrificio continuará y tomará algún tiempo. Pero hasta ahora, señaló, 634, o el 14 por ciento, de las personas que el Estado identificó para su revisión en el Condado de Travis durante el fin de semana han sido eliminadas.

CELEBRACION

CONSERVADORA

La oficina de Whitley envió un aviso a los condados diciendo que alrededor de 95,000 personas que recibieron licencias de conducir, mientras se encontraban legalmente en el país, pero no ciudadanos de Estados Unidos, también aparecieron en las listas de votantes de Texas. De ellos, 58,000 votaron en una o más elecciones entre 1996 y 2018, informó la oficina de Whitley. Pidió a los condados que revisaran la elegibilidad de las personas en la lista.

El anuncio fue celebrado por conservadores acérrimos que durante años buscaron un endurecimiento de los requisitos de elegibilidad de los votantes. Sin embargo, los demócratas y los defensores de los derechos del voto, denunciaron el movimiento de Whitley como un impulso parcial de los líderes estatales del Partido Republicano para eliminar a las minorías de las listas de votantes. Los opositores también cuestionaron la metodología utilizada por la oficina de Whitley, descartando el proceso como “lamentablemente inadecuado”.

Para el martes, el estado comenzó a retroceder silenciosamente. Los asesores de Whitley comenzaron a llamar a condados individuales, informando que los números proporcionados el sábado por la noche eran incorrectos. Esto se debe a que algunas personas en la lista ya estaban satisfechas con el Departamento de Seguridad Pública de que eran ciudadanos de los Estados Unidos al registrarse para votar a través del proceso de licencia de conducir de Texas.

La mayor carga de eliminar a las personas de las listas originales de Whitley recaerá en los condados con las poblaciones más grandes.

Eso se debe a la peculiar manera en que los condados de Texas transmiten la información de los solicitantes de votantes a la oficina de Whitley, y los principales condados urbanos deben procesar sus solicitudes, explicaron los funcionarios.

REINA LA

CONFUSION

En Austin, la oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Travis, Bruce Elfant, publicó en su sitio web una declaración en la que relata que cuando recibió su llamada del estado el martes, se planteó la posibilidad de que algunas personas en la lista no fueran ciudadanos cuando obtuvieron las licencias de conducir. Pero se han naturalizado desde entonces, indicó el sitio de Elfant, que es el principal funcionario electoral del Condado de Travis.

“Durante esta llamada, la oficina del secretario de estado confirmó que los registros que recibimos pueden incluir votantes que no eran ciudadanos en el momento en que solicitaron una licencia de conducir pero que desde entonces se han convertido en ciudadanos”, precisó. “No hay ningún código en estos registros que nos ayude a identificarlos para eliminarlos de la lista”.

Muchos condados han pedido al estado que les proporcione una nueva lista de números que elimine los nombres de las personas que se registraron al obtener licencias de conducir. También le han pedido a la oficina del secretario de estado que proporcione una actualización por escrito de su aviso inicial. La oficina de Whitley no ha respondido públicamente a esas solicitudes.

El portavoz de Whitley, Sam Taylor, se negó a responder a las preguntas. El martes, inicialmente se negó a comentar sobre el aviso y errores posteriores, citando una demanda presentada contra la oficina y el Fiscal General Ken Paxton por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Más tarde en el día, emitió una declaración preparada diciendo que la oficina continuaría brindando información a los condados para verificar la elegibilidad de los votantes.

ATAQUE

A LATINOS

En la demanda de la organización hispana de derechos civiles, presentada en un tribunal federal de San Antonio, el grupo alegó que los ciudadanos estadunidenses, especialmente los latinos, están siendo atacados como parte de una “caza de brujas”.

A pesar de los pasos en falso, algunos líderes republicanos de todo el estado han seguido apoyando la asesoría del secretario de estado.

Aunque los no ciudadanos tienen que demostrar que están legalmente en el país para obtener una licencia de conducir de Texas, la Asociación de Fiscales Republicanos dijo erróneamente en un comunicado de prensa que “Paxton anunció recientemente a miles de inmigrantes ilegales registrados en las listas de votantes, muchos de los cuales votaron”.

“Cada instancia de voto ilegal amenaza la democracia en nuestro estado y priva a los texanos individuales de su voz”, dijo Paxton en una declaración emitida en días pasados.

Abbott, quien ha sido el jefe de Whitley durante muchos años, tanto en la oficina del gobernador como en la oficina del fiscal general, no ha intervenido en la controversia.

El portavoz de Abbott, John Wittman, no respondió a una solicitud de comentarios sobre errores en la lista y las afirmaciones de los críticos de que las acciones de Whitley son el preludio de una purga injusta de las listas de votantes que suprimirá la participación de las minorías en las elecciones de Texas.

Wittman se negó a decir si Abbott, quien en el pasado destacó su gran preocupación de que personas no elegibles estén votando en Texas, mencionará el tema en su discurso sobre el estado del estado la próxima semana. En el discurso, se espera que el gobernador republicano declare varios artículos de “emergencia”, lo que permite a los legisladores votar más rápidamente sobre los proyectos de ley sobre esos temas.

“No vamos a discutir ningún tema de emergencia antes del anuncio real”, dijo Wittman.

Los funcionarios electorales del condado, que generalmente son circunspectos al hablar de sus socios estatales, no pudieron sofocar completamente los indicios de frustración.

“El Condado de Williamson tampoco recibió instrucciones por escrito después de la llamada de la” secretaria de estado, escribió Davis en un correo electrónico.

El administrador de elecciones del condado de Denton, Frank Phillips, cuando fue contactado por teléfono, dijo: “No haré nada hasta que el estado me envíe una lista actualizada para eliminar a esos” votantes, precisó, refiriéndose a los que cumplieron con el DPS que eran ciudadanos al obtener el permiso de conducir.

DERECHO

AL VOTO

En el condado de Collin, el administrador de las elecciones locales Bruce Sherbet dijo que había visto marcas que indicaban que dichos ciudadanos se encuentran en la lista de 4,699 votantes de su condado, que se recibió de la oficina de Whitley. Pero dijo que la oficina de Collin no los ha contado.

“No tengo nada definitivo”, dijo Sherbet. “Acabamos de empezar.”

“¿Dónde está el fuego?”

El comité formó un comité de políticas que investigará la publicación de la lista de “votantes no ciudadanos” y supervisará las sospechas de que el secretario de estado coordinó con grupos de base conservadores externos sobre la publicación de los datos. El comité estará liderado por el demócrata de Austin Eddie Rodríguez e incluirá a la demócrata de Dallas Victoria Neave y al demócrata de Fort Worth Ramán Romero.

Rodríguez manifestó que le pediría a Whitley que se reuniera con el comité. Los funcionarios dijeron que también habían pedido a la oficina de Whitley que preservara las comunicaciones escritas entre su oficina y la oficina de Paxton, así como los “grupos externos” que son pertinentes a este problema.

“Hay muchos errores aquí y queremos poder ver eso”, dijo.

La demócrata de Austin, Celia Israel, calificó la publicación de datos defectuosos como “una farsa” y cuestionó los motivos de los funcionarios estatales que publicaron los datos.

“¿Dónde está el fuego? ¿De dónde viene esto? Sólo puedo señalar una elección histórica. ¿Por qué los nuevos procesos y procedimientos? ¿Por qué ahora? — enfatizó Israel.

Anchia dijo que los legisladores todavía estaban tratando de obtener más información, pero que si los funcionarios habían participado en un esfuerzo coordinado para engañar a los texanos y hacerles creer que un gran número de no ciudadanos votaron “entonces la gente tendrá que responder por la violación de los protocolos y de las reglas potencialmente”.

“Si tenemos que pedirle a la gente que renuncie, lo haremos”, expresó.