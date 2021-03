Plantea México a EU otorgue 600 mil visas a campesinos

Sostienen los presidentes López Obrador y Biden «amistoso» y «respetuoso» encuentro

Dallas, Tx.- Inmigración, el desarrollo en México y Centroamérica, la pandemia, el cambio climático, el TEMEC, la posibilidad de que Estados Unidos comparta más vacunas contra el coronavirus, y la lucha contra el crimen organizado, fueron los temas más destacados tratados entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente.

Durante una reunión virtual sostenida por ambos mandatarios y personal de su gabinete, López Obrador también invitó a Biden a visitar México.

“Yo lo invité a México porque en el tema del desarrollo para enfrentar el fenómeno migratorio le hablé de las cortinas de desarrollo, el que la gente tenga posibilidades de empleo para que no se vea obligada a emigrar y le hablé del Tren Maya, y del proyecto del Istmo.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano también indicó que mantendrán su petición a su homólogo estadunidense de aprobar un programa migratorio que otorgue cada año permisos de trabajo a unos 600 mil campesinos de México y Centroamérica, debido a que Estados Unidos los requerirá para su desarrollo económico.

Explicó que dentro de la invitación a visitar México está el recorrer caminos en el estado de Oaxaca, lugar donde se desarrolla el Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales.

“Y de los caminos de Oaxaca y me detuve en eso, explicándole de cómo la gente está haciendo los caminos, mujeres y hombres, y que eran obras de arte, entonces lo invité, que cuando esté en México me gustaría invitarlo a Oaxaca a ver esos caminos “, señaló en conferencia matutina.

El mandatario mexicano calificó este encuentro virtual con Joe Biden de respetuoso y sin ninguna discrepancia.

“Fue un encuentro, repito, amistoso, respetuoso y con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo, no hubo ninguna discrepancia, así lo digo, de manera categórica, ni una sola discrepancia”, afirmó.

López Obrador dijo que expresó a su homólogo estadunidense que es apodado el “presidente migrante” por las muchas expectativas que generan sus políticas en materia de migración.

“Le causó risa porque le dije que generó muchas expectativas porque le ven como el presidente migrante… Y entonces muchos sienten que van a llegar a Estados Unidos, y que tenemos que trabajar juntos para ordenar el flujo, porque no se puede, de la noche a la mañana enfrentar este asunto, lleva tiempo y se tiene que elaborar un plan general”, señaló.

Desde la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que dentro de los temas que se abordaron fueron sobre migración, la pandemia, cambio climático, el TEMEC y de la posibilidad de que Estados Unidos abra la posibilidad de compartir más vacunas contra el coronavirus.

“Hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema a nuestro planteamiento y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo, pero hubo muy buena disposición, de modo que vamos a informar en su momento”

“Se va a dialogar de este tema, los equipos, no puedo decir que se logró ya el acuerdo, tampoco de que no hubo acuerdo, nos fue bien, eso es lo que puedo decir”, señaló en conferencia de prensa.

Andrés Manuel López Obrador señaló que Joe Biden no mostró ser un político acartonado ni rígido, sino un político con sensibilidad.

El presidente Joe Biden se reunió el pasado lunes por primera vez con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de temas que competen a ambos países y para abrir una “nueva etapa de colaboración”, como dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Pero la conversación no comenzó hablando de inmigración o economía, sino de la Virgen de Guadalupe.

Biden comenzó su intervención con la cordialidad de recordar a López Obrador la primera vez que se conocieron en la Ciudad de México en el año 2012, cuando el demócrata era vicepresidente de la Administración Obama y el líder de Morena era candidato a las elecciones presidenciales de su país.

Tras comentar su paso por la capital mexicana y asegurar que habló con mucha gente, Biden dijo que también “ofrecí mis respetos a la Virgen de Guadalupe” y mostró el rosario que llevaba en su muñeca izquierda y que perteneció a su fallecido hijo Beau Biden.

AMLO, como también se conoce al presidente de México por las siglas de su nombre, se mostró notablemente contento con la mención del presidente Biden a la patrona de su país. Y también empezó su intervención haciendo mención a ella.

“Inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos admiramos dos símbolos […]: la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez, un presidente liberal, el mejor presidente que hemos tenido”, aseguró el mexicano en su tradicional manera de enmarcar sus discursos políticos con alusiones históricas y culturales de México.

Biden es el segundo presidente católico que tiene Estados Unidos. Además, se retrata en público como un hombre de fe y en campaña era frecuente verlo asistiendo a la iglesia por la mañana o haciendo la señal de la cruz cuando la ocasión lo requiere según la tradición católica.

La anécdota y el credo de Biden hicieron que este encuentro virtual comenzara de manera amena y amistosa. Ambos presidente apelaron a la necesidad de mantener una buena relación bilateral y hablaron de la importancia de trabajar juntos para el beneficio de las dos naciones.

“También quiero agradecerles por querer basar nuestras relaciones en el respeto y la igualdad“, puntualizó el mexicano, que siempre ha hecho bandera de su política no intervencionista. Según él, este principio le llevó a no reconocer la victoria presidencial del demócrata hasta que los resultados se hicieron oficiales, más de un mes después de conocerse la victoria de Biden.

Sentados en la mesa desde la que el presidente de Estados Unidos hablaba con López Obrador estaban Tony Blinken, secretario de Estado; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional; Elizabeth Sherwood-Randall, asesor adjunto de Seguridad Nacional; Roberta Jacboson, coordinadora de la frontera sur de EU y Juan González, director senior para el hemisferio occidental.

López Obrador indicó que seguirá planteando a Biden la aprobación de un acuerdo para que trabajadores mexicanos y centroamericanos puedan migrar a territorio estadunidense de forma legal.

“Si hay quienes quieran, no por necesidad sino para ir a buscarse la vida a otras partes, ir a trabajar a Estados Unidos, que lo puedan hacer, pero por la vía legal mediante un acuerdo con el Gobierno estadunidense, es de las cosas que queremos continuar planteando después de la reunión”, señaló el mandatario mexicano.

El viernes pasado, los gobiernos de ambos países anunciaron que dentro de los temas a tratar en la reunión virtual serán sobre la cooperación para el desarrollo de Centroamérica y el sur de México, la migración y la economía, entre otros.

Ante campesinos del Estado de Zacatecas, López Obrador dijo que Estados Unidos necesitará “según sus cuentas” entre 600,000 y 800,000 trabajadores al año, “que no los tiene”, por lo que planteará un nuevo mecanismo migratorio.

“Si no se tiene mano de obra mexicana, ¿cómo se garantiza el incremento de la producción en Estados Unidos? Vamos por eso proponiendo un acuerdo, desde luego lo principal, lo fundamental, es que nosotros nos desarrollemos”, señaló.

El presidente aseguró que México “es la bujía” para el crecimiento de América del Norte por “la calidad de su fuerza de trabajo”.

“Vamos a tratar este asunto, que es ‘a ver, ustedes van a necesitar para crecer, para producir, trabajadores mexicanos y centroamericanos’, vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darle garantía a los trabajadores que no arriesguen su vida”, añadió.

López Obrador mencionó que uno de sus propósitos es aprovechar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor desde el 1 de julio pasado.

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Joe Biden, de Estados Unidos, crearán una nueva estrategia para el combate al crimen organizado y fortalecerán el compromiso para conjuntamente contener la pandemia, informó la Casa Blanca.

“Tenemos que evolucionar nuestra cooperación, igual que los criminales han evolucionado”, comenzó diciendo un alto funcionario de la Casa Blanca durante una teleconferencia de prensa, previa a la reunión virtual entre los presidentes AMLO y Biden.

El funcionario de la Casa Blanca dejó entrever que la nueva estrategia de cooperación en seguridad entre los dos gobiernos reemplazará a la llamada Iniciativa Mérida, creada e instrumentada en las presidencias de Felipe Calderón y George W. Bush.

“La Iniciativa Mérida fue un plan correcto, pero hay disponibilidad de sentarse, como aliados, para hablar de una estrategia de seguridad que sea más eficaz”, declaró el funcionario de la Casa Blanca al abordar los puntos importantes de la reunión virtual de los dos mandatarios.

Entre la gama de asuntos significativos a revisar, la Casa Blanca insistió en que en la sesión virtual AMLO y Biden reiterarán la necesidad de cooperar en migración, sobre el desarrollo económico del sur de México y ayudar en ese mismo sector a las naciones que integran al Triángulo Norte en Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Los gobiernos han mantenido el diálogo continuo, activo y regular, los presidentes revisarán lo que se ha hecho en asuntos migratorios, del esfuerzo por relanzar un programa de desarrollo conjunto, hablarán de la cooperación económica por la pandemia”, destacó el funcionario.

En seguridad, el gobierno de Biden ha cambiado el argumento de culpar a México en la problemática del narcotráfico, el funcionario de la Casa Blanca manifestó que ahora Estados Unidos quiere contener la demanda de narcóticos entre su población y parar el tráfico de armas hacia el sur.

Al funcionario estadunidense se le cuestionó sobre los planes del gobierno de AMLO, para exigir al de Biden desmantelar a los cárteles estadunidenses y sobre la intención solicitar la extradición a México de los criminales que integran esas organizaciones delictivas.

“No descartaría extraditar a personas acusadas en México, pero por el proceso legal”, respondió el funcionario y agregó que las agencias federales estadunidenses cooperarán con las mexicanas intercambiando información, en especial para contener el trasiego de drogas precursores químicos de China para elaborar drogas sintéticas con fentanilo.

Con respecto a la emergencia sanitaria y económica generada por la pandemia de covid-19, la Casa Blanca explicó que AMLO y Biden analizaron las avenidas y mecanismos adecuados y necesarios para trabajar juntos, respaldando los trabajos de sus gobiernos para inocular a los habitantes de sus respectivos países contra el virus.

Se le cuestionó sobre si el gobierno de Biden tiene un plan de colaborar con México en la vacunación de los pobladores de las ciudades y poblaciones ubicadas en la frontera que comparten los dos países.

“Para controlar la pandemia y para que se recupere la economía necesitamos abrir nuestras fronteras con Canadá y México, pero no si no ha contralado la pandemia no se puede; hay una esfuerzo de cooperar con Méxicó para ayudarlo a controlar la pandemia”, dijo el funcionario.

La Casa anunció que al proyecto de trabajo bilateral contra la pandemia lo llamarán “vacuna plus”, el cual implica compartir información y vacunas, respuestas a emergencias, crear centros de producción de vacunas y contar con un inventario de antídotos para pandemias futuras.