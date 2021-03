CUBRE… ¿WHAT?

Esta una pareja cenando en un lujoso restaurant. En eso van entrando dos mujeres y la esposa se le queda viendo a una de ellas. Por un buen rato no quita su vista del bolso que la mujer lleva.

Después de cenar la esposa le dice al marido que vaya a preguntarle a la mujer en donde había comprado esa bolsa que le había encantado.

El hombre, no le queda de otra más que hacer lo que su esposa está pidiendo (así somos algunos hombres).

– Disculpe señora. Mi esposa, desde que entraron no ha dejado de ver su bolsa… se ha quedado prendido de ella y pues le gustaría saber en dónde la compró… le encantaría tener una igual-

– Como no, con mucho gusto. Esta bolsa la compré en una boutique que está a la vuelta de la esquina… está a media cuadra de aquí-

– Que bien… ¿puedo saber cuánto cuesta?

– Claro que si… me costó 4 mil dólares. Pero, eso fue el año pasado, creo que ahora cuesta más-

El hombre pasa saliva y agradece la información que le ha dado la mujer.

Cuando llega a la mesa donde está su esposa le dice con cara triste…

– Lo siento cariño, la señora dice que la compró en Francia en uno de sus viajes-

Las hay de diferente material, estilo, colores, diseño, precio… hay quienes dicen que hay para hombres y mujeres… en otras palabras, para cada gusto se tienen. Me refiero a los cubrebocas.

Ahora que nos han obligado a usarlas al entrar a cualquier negocio, pues no nos queda de otra mas que obedecer… si es que queremos entrar.

Hay un video que me llamó la atención y que se ha hecho viral. Según esto sucedió en Africa.

Una señora entró a una tienda sin máscara. El guardia le pide que se ponga el cubrebocas. El problema es que la señora no lo traía. Y para no tener problemas, se le ocurre una brillante idea… se quita su panty y se la pone en la cara enfrente de los que están ahí.

Lo bueno es que traía vestido, de otra manera… hubiera sido un show

que se quitara esa prenda delante de todos.

En mi opinión muy muy personal, creo que lo que ella quería era llamar la atención… y vaya que lo logró.

Normalmente el guardia esta en la entrada de cualquier negocio… y no va a dejar entrar a quien no traiga el cubrebocas. Bueno, al menos eso es lo que sabemos… hemos visto.

Me imagino que ella entró a la tienda y ya dentro se quitó la máscara para después dar el espectáculo. Eso es lo que creo. No me imagino yo haciendo eso, de seguro que me llevan a la cárcel… por contaminar el ambiente.

——————————————————————————

Era la hora de la cenar y el niño se le queda viendo a su papá y le pregunta…

– Oye papi, en el kínder… ¿te llegaste a enamorar?-

El papa pasa saliva y se queda callado… la esposa se le queda viendo de reojo.

– Papi… cuando ibas al kinder ¿te enamoraste?

– Hablamos despues hijo-

– Anda, contéstale a tu hijo- le dice la esposa con una cara de muy pocos amigos.

– Si papi… dime si te enamoraste en el kinder-

– Si hijo…-

– Y ¿que pasó papi?

– Nada hijo, no pasó nada-

La mujer se le queda viendo al marido…

– Bueno hijo, te tuve que cambiar de kinder- le responde el papá pasando saliva.

Quien lo fuera a creer… un esposo se estuvo poniendo crema de la cara de su esposa y el resultado fue que las arrugas se le quitaron… estamos hablando del esposo.

Varios artistas ya lo han hecho con los mismos resultados.

Esta crema antienvejecimiento… es la mentira que la quieren hacer verdad.

En realidad, es una crema que evita que se vean las arrugas… entonces se debería de llamar crema antiarrugas… ¿no?

¿Decimos que una persona esta vieja por las arrugas o por la edad que tiene? Son conceptos diferentes y nada que ver una con la otra.

Una persona se puede ver vieja teniendo poca edad… como, al contrario, se puede ver joven teniendo más edad.

Las arrugas hasta cierto punto las podemos evitar de una u otra forma. Ya sea con cremas o con una cirugía. Pero ¿la edad? Con nada la podemos quitar… no hay remedio todavía para evitar la edad.

No es que me crea muy machito… pero no me pondría las cremas de mi esposa… sea la que sea.

Caray, si no me pongo loción después de la afeitada… menos crema para verme más joven (no me pongo porque soy alérgico a las lociones).

