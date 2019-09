Permite nueva ley portar armas en escuelas, departamentos e iglesias

Share on Twitter

Share on Facebook

Entró en vigor el 1 de septiembre

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Ante la serie de masacres ocurridas con poderoso armamento en Texas -entre cuyas víctimas destacan niños, adolescentes, mujeres y migrantes- el pasado primero de septiembre entraron en vigencia en la entidad las nuevas Leyes de Armas.

Sin embargo, horas antes de que se aplicaran estas nuevas normas sobre la compra y venta de armas se suscitó una nueva masacre, lo que identifica al estado de la Estrella Solitaria donde ocurrieron cuatro de los 10 tiroteos masivos más mortales en la historia moderna de los Estados Unidos.

Las nuevas medidas flexibilizarán las restricciones de armas y permitirán portar éstas en terrenos escolares, apartamentos y lugares de culto.

Después del tiroteo del sábado, los candidatos presidenciales demócratas emitieron declaraciones en las que demandan llevar a cabo una profunda reforma de armas.

“Nuestros corazones están con Midland, Odessa, y todos en el oeste de Texas que tienen que soportar esto nuevamente… Tenemos que poner fin a esta epidemia”, tuiteó Beto O’Rourke, nativo de Texas.

Julián Castro, otro candidato presidencial demócrata, aseveró que los tiroteos continuarán si no se toman medidas. “Tenemos que ser más honestos con nosotros mismos. Esto va a suceder nuevamente. Y nuevamente”, tuiteó.

El vicepresidente Mike Pence indicó que él y el presidente Donald Trump están decididos a trabajar con el Congreso “para abordar y enfrentar este flagelo de atrocidades masivas en nuestro país”.

IDENTIFICAN

ASESINO

Este domingo, funcionarios policiales identificaron como Seth Ator, de 36 años de edad, al hombre que mató a siete personas e hirió a otras 22 en un tiroteo registrado en el oeste de Texas.

Ator fue arrestado en 2001 por allanamiento de morada y evasión de arresto, ambos delitos menores, de acuerdo con los registros públicos. Se aplazó la adjudicación, aunque los detalles del caso no estuvieron disponibles de inmediato. Su registro también incluye una citación de tráfico en 2018 por una violación de la seguridad del autotransportista federal, según los registros judiciales del condado de Ector.

Ator fue detenido por agentes de Texas en Midland el sábado por la tarde por no usar la direccional, dijo la Policía. Luego les disparó con lo que la institución policial describió como un arma de tipo AR y se alejó rápidamente. Mientras conducía por las calles y la carretera, disparó balas al azar a residentes y automovilistas, explicó la Policía.

Luego el hombre secuestró un camión postal dando muerte a tiros a su conductora y abandonó su Honda dorado, disparando a la gente mientras se dirigía a Odessa, a unos 32 kilómetros de distancia. Allí, la Policía lo confrontó en el estacionamiento de un cine y lo mató en el intercambio de balazos.

Entre los heridos había una niña de 17 meses y tres agentes de la ley, dijeron funcionarios del hospital y la Policía.

No está claro cuál fue el motivo de esta nueva masacre. Las autoridades señalaron que creen que el atacante actuó solo.

El ataque durante el ajetreado fin de semana del Día del Trabajo puso a la ciudadanía nerviosa en un estado donde recientemente un hombre armado mató a 22 hace menos de un mes en un Walmart en El Paso, a unas 285 millas al oeste de Odessa.

AUMENTA

TIROTEOS

El agente especial del FBI a cargo del indidente Christopher Combs dijo que su agencia responde con frecuencia a Texas. Afirmó que el FBI está “aquí ahora casi cada dos semanas apoyando a nuestros socios locales y estatales en tiroteos activos. Tenemos casi cada dos semanas un tiroteo activo en este país”.

Los investigadores estaban realizando “búsquedas en este momento exacto para asegurarse de que no haya nadie más conectado a esto”, dijo Combs en una conferencia de prensa.

El FBI registró una propiedad rural en West Odessa que se cree que está conectada al tirador, según un oficial de la ley.

Una cuenta de LinkedIn a nombre de Ator dijo que era un camionero. Una página de Facebook bajo su nombre contenía solo una foto públicamente visible de Ator publicada en 2012, y la cuenta se ha eliminado desde entonces.

Una de las últimas informaciones que se tiene sobre la posible causa de este trágico acontecimiento indica que posiblemente el asesino actuó así debido a que se había quedado sin empleo.

LAS VICTIMAS

La cifra de muertos aumentó a siete el domingo por la mañana. Los fallecidos tenían entre 15 y 57 años, informó el jefe de Policía de Odessa, Michael Gerke.

La Policía no ha dado a conocer el nombre de la mayoría de las víctimas. Una de ellas era Mary Granados, de 29 años, que trabajaba entregando cartas para el Servicio Postal de EU., según su hermana gemela, Rosie, y una portavoz del Servicio de Inspección de USPS.

Granados estaba al final de su turno cuando le dispararon y la mataron, dijo su hermana, y agregó que estaba hablando por teléfono con Granados cuando la escuchó gritar.

“Fue muy doloroso. Sólo quería ayudarla y no pude. Pensé que había sido mordida por un perro o algo así. Traté de llamarla y no respondió”, dijo.

El distrito escolar del condado de Ector en Odessa informó que uno de sus estudiantes estaba entre los asesinados.

La herida de 17 meses fue trasladada en avión al Centro Médico de la Universidad de Lubbock, donde se encontraba en condiciones satisfactorias, dijeron funcionarios del hospital.

La familia de la niña señaló que se espera que se recupere por completo.

“Nos dolió mucho por las familias cuyos seres queridos no sobrevivieron a esta tragedia”, dijeron sus padres, Kelby y Garret Davis, en un comunicado conjunto.

LOS HECHOS

El incidente comenzó alrededor de las 3:15 p.m. (4:15 p.m. ET), cuando dos agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvieron a un conductor solitario en dirección oeste en la Interestatal 20 en Midland, dijeron las autoridades.

Antes de que el vehículo se detuviera por completo, el hombre agarró un rifle, lo apuntó por la ventana trasera y disparó hacia la unidad de patrulla de los oficiales, hiriendo a uno de ellos, indicó la teniente Elizabeth Carter, del Departamento de Seguridad Pública.

El atacante luego condujo hacia el oeste hacia Odessa y continuó disparando a través de la ciudad y alrededor de los centros comerciales, dijo el jefe de Policía.

Abandonó su vehículo, robó el camión de correo y disparó a más personas mientras se dirigía hacia el cine Cinergy, donde intercambió disparos con los agentes en el estacionamiento donde fue mortalmente herido.

Un oficial de la ley herido es un agente del Departamento de Seguridad Pública y los otros dos son de los Departamentos de Policía de Midland y Odessa. El primero está en condición grave y los otros dos están en condición estable.

“En este punto, puedo decirles que no creemos, no creemos, que haya alguna conexión con el terrorismo nacional o internacional”, manifestó el FBI.

EL TIROTEO

Alex Woods dijo que condujo al cine unos cinco minutos antes del tiroteo y vio varios vehículos policiales con luces intermitentes.

“Solo había policías en todas partes y había un montón de personas detrás del teatro en el campo caminando y lo siguiente es que estallaron los disparos”, apuntó. “Escucho un estallido, entonces, volteo la cámara a donde está el teatro y solo veo un montón de disparos”.

Woods dijo que vio al oficial caminar hacia la furgoneta de correo y dispararle, describiendo el incidente como surrealista.

“Creo que fue cuando mataron al atacante”, agregó. “Todo sucedió tan rápido”.

Mike Barrett dijo que su amigo recibió un disparo y fue hospitalizado con heridas.

“Estaba camino a casa, él y su esposa (y) le dispararon”, dijo Barrett. “Atravesó (la bala) la puerta del automóvil y le disparó justo en el costado… su esposa estaba cubierta de sangre”.

En una vigilia el domingo por la noche en honor a las víctimas del tiroteo masivo en el oeste de Texas, el alcalde de Odessa, David Turner, elogió a las autoridades por embestir el camión de correo secuestrado que conducía el atacante y poner fin a la masacre.

“La razón por la que esa persona fue detenida fue debido a un agente de la Policía de Midland y a un agente de la Policía de Odessa. Golpearon su automóvil, lo detuvieron y cuando salió, le dispararon”, dijo.

Seguir adelante será difícil, dijo Turner, “pero con fuerza y un espíritu de ‘lo que sea necesario’ mostraremos a esta comunidad, a nuestro estado y a nuestra nación, lo que significa ser texanos del oeste”.

El atacante había sido despedido de su trabajo como camionero horas antes de que comenzara con la masacre, informó el diario The New York Times, citando entrevistas con funcionarios. Las autoridades dicen que creen que actuó solo, pero aún no han determinado un motivo.

Los investigadores ahora están revisando 15 escenas diferentes del crimen y varios autos, dijo el agente especial a cargo del FBI Christopher Combs.

INCREMENTAN

LAS MASACRES

Más de 40 personas han muerto en los cuatro tiroteos en Texas, Ohio y California desde julio. Es parte de una tendencia que, según el FBI, empeora cada año.

“Si nos fijamos en los números, estamos viendo un atacante activo cada dos semanas en este país”, dijo Combs.

La agencia ha llevado a cabo un estudio sobre todos los tiradores activos, a quienes definen como “un individuo activamente involucrado en matar o intentar matar personas en un área poblada”, entre 2000 y 2018 y descubrió que el número sigue aumentando.

“Creo que es frustrante para todos nosotros en la aplicación de la ley que sigamos teniendo que hacer esto”, dijo, refiriéndose a las investigaciones en curso. “En particular, para el FBI, los hacemos en todo el país como un servicio para nuestros socios estatales y locales. Simplemente está empeorando”.

Este último tiroteo tuvo lugar horas después de que una serie de leyes sobre armas de fuego que aflojan las restricciones de armas entraron en vigencia en Texas. En esa lista se incluyen leyes que permitirán armas en terrenos de la escuela, apartamentos y lugares de culto.

El domingo por la tarde, el gobernador Greg Abbott comentó sobre la frecuencia de los tiroteos de alto perfil en su estado desde que asumió el cargo.

“He estado en muchos de estos eventos”, dijo Abbott.

“Estoy desconsolado por el llanto de la gente en el estado de Texas. Estoy cansado de la muerte de la gente de Texas. Demasiados texanos están de luto. Demasiados texanos han perdido la vida. El status quo en Texas es inaceptable, y se necesita acción”, aseveró.