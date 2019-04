Paty Cantú festejó 10 años de trayectoria con público poblano

La cantante y compositora mexicana, Paty Cantú, se presentó con gran éxito en el Foro Artístico de la Feria de Puebla 2019, en donde mostró a sus fans el show de celebración de 10 años de su gira “Deluxe Live”.

Momentos antes de su concierto en dicho foro, ubicado en la Plaza la Victoria en la zona de Los Fuertes en la capital poblana, la víspera en rueda de prensa adelantó que se encuentra grabando su nuevo material, el cual va a estrenar en el presente año y será incorporado a su gira.

Cantú indicó que su show lo va a presentar en mayo en Barcelona, también estará en las Islas Canarias, Argentina, Costa Rica, entre otras localidades.

Posteriormente, en el escenario y tras una cuenta regresiva en las pantallas colocadas para que todos los asistentes y fans no perdieran lo que hace, la intérprete apareció en el escenario y recibió la ovación del público.

Inició su show “Deluxe Live” con la canción “Cuervo”, le siguió con “Rompo Contigo” y “No es suficiente”, esas fueron sus tres primeras interpretaciones las cuales eran coreadas por sus fans.

La cantante de Guadalajara, Jalisco, agradeció al público que asistió por el caluroso recibimiento y acto seguido interpretó “Goma de mascar”, para pasar a la canción de, “Amor, Amor, Amor”.

Otras de las melodías que cantó fue la “Se desintegra el amor”, así como la de “Manual”, al mismo tiempo de dedicar la canción “De Nuevo” a un joven llamado Ricardo.

“El año pasado en mi familia se nos fue alguien de 21 años que es Ricardo y esta canción se llama De Nuevo, es siempre para él de mi parte. Esta es para que se la dediquen al verdadero amor de su vida, un hijo, una hija, a mamá, así como un sobrino”, expuso.

También cantó “Mujer Contra Mujer” de Ana Torroja, con quien interpreta dicha melodía, pero en esta ocasión la cantante española sólo aparecía en las pantallas en un video.

El público asistente disfrutó de la noche y cada una de las interpretaciones que llevó a cabo la cantante Paty Cantú en su participación en la Feria de Puebla 2019.

Que alguien acepte su homosexualidad ante su familia o se arrepienta de abortar o de quitarse la vida son algunos de los actos que Paty Cantú ha logrado en los seguidores a través de su música.

“Me han llegado a decir que salieron del clóset, que se lo dijeron a su mamá y aunque su hermano ya no les hable están contentos con su vida.

“Otras personas me han dicho que se casaron con alguna de mis canciones, que no abortaron al oír tal tema o no se quitaron la vida por cierta canción”, compartió a la prensa la cantautora mexicana.

Cuando habla de eso podría sonar hasta sangrona o presumida “pero es cierto. No sé si la música realmente tiene ese poder tan grande, pero es una forma cero anónima de decir, de admitir, que uno ha pasado por situaciones vulnerables”.

La autora de temas como “No fue suficiente” y “Cuenta pendiente” sostuvo que ella encuentra consuelo en letras de Juan Gabriel, Alejandro Sanz y Mon Laferte, entre otros cantautores.

“Y si alguien puede encontrar compañía en las mías ese es mi premio, es la trascendencia más grande que voy a tener en la vida y no pido más. Les agradezco de corazón porque no saben que por ustedes no me siento sola, yo también puedo salir de la depresión cuando me he sentido mal.

“Porque gracias a ellos (sus seguidores) me sentí acompañada en el día más triste de mi vida cuando algo pasó en mi familia. Por ti creo otra vez en el amor, porque me siento valiente. Así que gracias porque estos diez años de canciones han sido diez años de encontrar almas valientes en el mundo”, externó.

El 12 de abril, mediante un concierto en el Auditorio Nacional, en la ciudad de México, Paty Cantú festejará su primera década como solista luego de haber formado parte del dueto Lu al lado de Mario Sandoval.

Aunque contará con la participación de varios intérpretes que incluyó en “#333”, su más reciente disco, descartó que para la celebración invite a Sandoval, con quien llevó a la fama temas como “Por besarte” y “Duele”.

“En algún momento de la vida será, pero no ahora. No quiero levantar falsas expectativas. Esto no ha seguido o no nos hemos reunido, aunque nos queremos mucho. Hay mucho respeto por el trabajo de uno y del otro, pero también hay dinámicas que de pronto son complicadas”, justificó.