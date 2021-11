Nuevo “Perdón” limitaría ayuda social a inmigrantes

Dallas, Tx.- La propuesta del Congreso para otorgar un perdón a la deportación a indocumentados o ‘parole’ generaría varias complicaciones a estos inmigrantes con otros beneficios considerados, como viajes y la obtención de ayudas sociales, indicaron expertos.

Así lo advirtieron expertos en una conferencia convocada por activistas de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Undocublack Network, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) y el Consorcio Nacional de Servicio y Educación Coreano Americano (NAKASEC).

Los defensores piden al Congreso aprobar y modificar la fecha en la Ley del Registro, para que los inmigrantes puedan obtener una ‘green card’ y evitar complicaciones en viajes y otros beneficios.

Con el plan de ‘parole’, los indocumentados enfrentarían complicaciones al solicitar una licencia de conducir, ya que no todos los estados permiten que estos no ciudadanos obtengan ese permiso, aunque el plan legislativo indique que podrían aplicar por una REAL ID.

“El plan no asegura que todas las personas bajo el ‘parole’ sean elegibles para la licencia de conducir, porque esa es una pregunta para la entidad, no para la ley federal”, explicó Kendal Nystedt, abogada de inmigración de Make The Road New York.

Una situación similar se observa para algunas ayudas sociales, como apoyos educativos, indicó Breanne Palmer, directora interina de Políticas y Asesoría de UndocuBlack Network.

“Sobre algunos beneficios sociales, como apoyo en educación, quizá tengan acceso a algunos ayudas para la universidad, pero dependerá del lenguaje en la ley”, reconoció. “Están las opciones de apoyo estatal, pero también dependerá de lo que cada entidad determine”.

Esta semana la Cámara de Representantes avanzará con la agenda BBB, pero aunque incluya el plan migratorio, el Senado todavía tiene que negociar con la parlamentaria Elizabeth MacDonough sobre si puede o no ser aprobado bajo el proceso de Reconciliación. Hasta el momento, la experta ha rechazado dos propuestas, incluida la Ley del Registro,

MUERTES DE

MIGRANTES

Entre 2020 y 2021, las cifras de inmigrantes que mueren en la zona fronteriza de El Paso, en Texas, han aumentado en un 290%, aunque el número de rescates se disparó de forma dramática, al pasar de 12 a 688 personas.

Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que el número de fallecidos en la zona en el periodo mencionado pasó de 10 a 39.

Valeria Morales, portavoz de la Patrulla Fronteriza, aseguró a una afiliada de ABC: “Hemos encontrado migrantes deshidratados, perdidos, que llamaban al 911 para pedir ayuda”. Los rescates, agregó, suelen ocurrir en el desierto, o en terrenos resbaladizos o rocosos.

Pero las cifras podrían ser más altas, como destaca el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, Fernando García, pues falta contabilizar los cuerpos que no son hallados o a veces no es posible reconocer los restos de los fallecidos. “Los datos de la Patrulla Fronteriza sobre las muertes de migrantes ya son conservadores”, lamenta.

CIFRAS

RECORD

También es necesario destacar que los datos de CBP no incluyen información recogida por todas las agencias.

CNN destacó a finales de octubre que en el año fiscal 2021 se dio la mayor cifra de muertes de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México, con 557 víctimas. Los arrestos llegaron también a un récord, con más de 1.6 millones de personas en el mismo periodo.

Las muertes de los migrantes ocurren por factores como los golpes de calor, a los que son más propensos porque los coyotes que los conducen suelen abandonarlos en terrenos con condiciones climáticas extremas, en zonas que no conocen, a las que llegan en su intento de escapar de las autoridades antes de internarse en terreno estadunidense.

Como reconoció la jefa del sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, “las organizaciones trasnacionales continúan ignorando imprudentemente las vidas de los migrantes que ingresan clandestinamente al país”.

Ante las dificultades que se están acumulando para que los migrantes logren su meta de cruzar la frontera, los traficantes de personas, dicen las autoridades, ahora cobran a sus clientes por hacer más de un intento de cruzar la frontera; obviamente los precios no son nada accesibles.

“Normalmente, veríamos una caída de migrantes que llegan en el verano debido al calor y serpientes, pero los traficantes están trabajando los 365 días del año, 24 horas al día, siete días de la semana. Recibimos de cuatro a cinco migrantes por día, afectados, deshidratados o incluso al borde de la muerte”, cita el diario Dallas News a una pastora basada en territorio mexicano en la frontera.

LEY CONTRA

NARCOTUNELES

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera retó a las autoridades estadunidenses con la construcción de túneles en la frontera para cruzar cocaína y otras drogas, pero las organizaciones criminales también aprendieron esa lección y han continuado con el desarrollo de cruces cada vez más sofisticados, no solamente para el cruce de drogas, sino también de inmigrantes.

Ante ello, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) impulsa un proyecto multianual para utilizar la mejor tecnología del momento, a fin de detectar rápidamente los cruces. El plan se integra en una reforma legislativa y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) reveló que se requieren al menos $2 millones de dólares solamente para la planeación.

En 2018, casi 400 migrantes cruzaron por un pequeño túnel en Yuma, Arizona, reportó entonces el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd.

“Es el más grande del que he oído hablar”, dijo Judd a CNN.

En agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer el hallazgo de un sofisticado túnel en Mexicali, Baja California, y aunque las autoridades no dieron a conocer qué organización criminal construyó la infraestructura a 22 pies bajo tierra (unos seis metros o aproximadamente tres pisos de un edificio), los reportes de la DEA y del Congreso de Estados Unidos ubican solamente a dos cárteles que controlan la zona: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Las dos organizaciones más grandes, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muestran signos de expansión en México”, destaca la agencia contra las drogas estadunidenses.

El 23 de febrero de este año, CBP publicó un reporte sobre túneles, originado a partir de la Orden Ejecutiva 13767 de enero de 2017, del presidente Donald Trump, “Mejoras en la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración”.

La agencia tardó cuatro años en reportar los retos que enfrenta para la detección de túneles y su eventual bloqueo, lo cual requiere tecnología avanzada y actualizada en forma constante, pero al tiempo que realizó el informe implementaba algunas acciones con más de $700 millones de dólares asignados.

“(CBP) ha implementado una serie de nuevas herramientas y tecnologías que han mejorado la Patrulla Fronteriza capacidades de vigilancia y eficiencia a lo largo de la frontera suroeste”, indica. “Sin embargo, estas actualizaciones están incompletas, ya que CBP ha implementado alrededor del 28 por ciento de las soluciones de tecnología subterránea y de vigilancia planificadas, incluso después de recibir más de $700 millones en fondos desde el año fiscal 2017”.

Los problemas que enfrentó fueron: cambio de prioridades, demoras en la construcción, falta de soluciones tecnológicas disponibles y limitaciones de financiación.

“En consecuencia, la mayoría de los sectores de la Patrulla Fronteriza del suroeste todavía dependen predominantemente de sistemas e infraestructura obsoletos con capacidades limitadas”, afirma la agencia.

PLAN

ESTRATEGICO

En junio pasado, el republicano August Pluger (Texas) introdujo el proyecto de ley “Defensa contra el cruce ilícito en la frontera” o H.R., 4209, el cual establece las directrices para que CBP elabore e implemente un “plan estratégico”.

“(Considerando) criterios… para priorizar la identificación, violación, evaluación y reparación de túneles transfronterizos ilícitos”, señala. “Promover el uso de tecnologías innovadoras para identificar… y remediar túneles”.

También contempla procesos para compartir la ubicación, las operaciones y la información técnica de los cruces por cada sector de la Patrulla Fronteriza, a fin de capacitar al personal de campo.

Pluger también indica que la agencia deberá establecer las necesidades tecnológicas requeridas, así como el personal adicional especializado.

Al requerir fondos adicionales, la CBO necesitaba entregar un reporte del impacto fiscal, el cual dio a conocer la semana pasada.

“CBO estima que CBP gastaría $2 millones durante el período 2022-2026 para implementar el proyecto de ley”, acota en el reporte somero.

No queda claro cómo será la asignación de fondos, pero el proyecto presupuestal para el año fiscal 2022 propone $1,200 millones de dólares para inversiones en seguridad portuaria y fronteriza, lo cual contempla inversiones para el personal y tecnología de seguridad.