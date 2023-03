NO APRENDE AMLO

Sin duda alguna que hay gente que cambia por cambiar. Otra que “no cambia ni a patadas de mula”. Recuerdo que cuando estaba en estudiando en la universidad a los de primer año se les “novateava”. Gracias a Dios que me tocó la última novatada… en forma. Las que vinieron después ya eran menos duras. En mi ultimo año de universidad decidí participar… pero no como lo hacían mis compañeros. Decidí tomar un estudiante (perro se les llamaba) y le dije que tomara una rama y que me hiciera sombra. Lo único que quería era no dejarlo a expensas de mis compañeros que al ser la ultima novatada en que iban a participar pues se iban a “pasar” con los de primer año. Muy obediente el chavo me estuvo haciendo sombra. Estaba viendo muy tranquilo cómo trataban a los de primer año, cuando llega un compañero de clases y le da una orden al muchacho que me estaba haciendo sombra.

– Perro, deja de hacer eso y ven para que sepas lo que es bueno-

– Déjalo, tranquilo Fito (Adolfo se llamaba el compañero). Me está haciendo sombra… Además, es mi “perro”.

– Déjamelo un ratito Gamita… ahorita te lo regreso.

– Nada de ratito, me está haciendo sombra.

– Gamita… ¿no recuerdas cómo nos trataron en nuestra novatada?

– Claro que si me acuerdo-

– Entonces déjamelo para que sufra el “perro”.

Claro que no lo deje. Pero mi compañero pasaba cada rato y le decía perro.

Total, que se acabó la novatada y deje ir al chavo.

Unos días después de la novatada estábamos esperando un raid (para ir a la facultad) varios compañeros cuando veo venir al chavo novato.

Mi amigo Fito lo encara diciéndole perro y el chavo sé cómo le dio un puñetazo que lo noqueó… uno solo. Vi como Fito caía al piso y por poco su nuca pega en el cordón de la banqueta. En eso llegó una camioneta y se fueron mis compañero… también el novato.

Cuando Fito recobró el conocimiento me dijo…

– Te juro Gamita que no lo vi venir-

– Ni yo tampoco- le respondí

Cuando llegamos a la facultad ya se sabía la noticia del “nokaut”.

El asunto es que cuando Fito se quería poner muy bravo le decíamos…

-Le vamos a decir al novato- y se aplacaba. Creo que mi compañero aprendió la lección. Con una tuvo. ¿A qué traigo esto? El pasado 13 de noviembre hubo una marcha en contra de lo que el presidente mexicano Obrador quería hacerle al Instituto Nacional Electoral (INE), No solamente hubo la marcha en el DF, lo hicieron en varias ciudades de la Republica Mexicana… y ciudades en el extranjero. Fácilmente hubo mas de 100 mil personas… según Google Map. Esta marcha fue sin acarreados y sin pagarles nada a los marchantes. El presidente Obrador se burló de la marcha y dijo que no había sido concurrida y pues para que vieran que él sí hace manifestaciones dijo que iba a hacer una contra marcha en la cual y que iba a llenar el Zócalo. Pues la hizo… pero con acarreados, dándoles un estímulo monetario, dándoles autobuses para su traslado, comida y hospedaje. ¿quién cree que pagó todo esto? Pues nosotros con nuestros impuestos. Siendo sinceros no se llenó el Zócalo… había espacios vacíos y varios autobuses estaban en la explanada. En mi opinión creo que lo que debió de haber hecho Obrador era darle crédito a esa marcha, pero NO. Se puso muy bravucón… muy “sácalepunta” y dijo que con esa cantidad no llenaban el Zócalo. Esto era retar al pueblo mexicano; que nomas para darle una lección se convocó una vez mas a manifestarse, pero ahora en el Zócalo. El domingo 26 de este mes de febrero pasado se hizo otra manifestación, ahora en el Zócalo… nomas para darle en la madre a Obrador. Viendo los videos faltó Zócalo. Cientos de miles de personas llenaron el lugar. Esto sin contar las marchas que hubo en mas de 100 ciudades de la republica mexicana y ciudades en el extranjero.

Cree que Obrador aprendió la lección, pues fíjense que NO. Igual que mi amigo Fito siguió terco y pues ya convocó a llenar el Zócalo con su gente. Si la vez pasada hubo acarreados… ahora va a ser más. Le van a poner capital a mas no poder para que vean que él las puede. Claro que si jugara limpio no se atrevería a hacerlo, pero como es terco y está loco pues le vale. El 18 de este mes de marzo es el llamado. Lo siento mucho por este principiante de dictador, pero no le va a quedar de otra mas que tragarse sus palabras. Aparte de que va a hacer un coraje que no creo que le haga bien a su salud. Dijo el cieguito… “ya veremos”. Ya veremos en qué para esta reacción de Obrador. No creo que le vaya bien, pero esta en todo su derecho de convocar a sus seguidores… que cada vez son menos. Me da un no sé qué con Obrador. Tuvo la oportunidad de hacer historia, pero pudo mas su intestino y no le dio el cerebro para más.

