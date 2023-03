El PRIAN descabezado por causa de García Luna

Pues ahora los integrantes de los partidos del PRIANRD (pri , acción nacional y prd) se encuentran en una situación de SHOCK debido a que les ha afectado el resultado del juicio de su militante panista Genaro García Luna, quien fuera el brazo derecho del ex presidente panista Felipe Calderón ya que el jurado ha manifestado que lo encontró CULPABLE en los 5 cargos que se le imputan; cabe hacer mención que en el momento que se anunció el fallo del jurado los panistas se encontraban en sesión en el Congreso de la Unión en la Cd. De México, y acto seguido hicieron su gran huida en grupo ya que el golpe fue tan duro que prefirieron no dar la cara ante sus compañeros de los demás partidos. Este hecho, es el preámbulo de que en las futuras contiendas electorales que se efectuaran en este año en los Estados de Coahuila y Estado de México estará presente el caso de su condiscípulo García Luna, así como en las elecciones presidenciales del 2024 como también el caso de la guardería en el Estado de Sonora y un largo viacrucis relacionado con el narcotráfico, donde se mencionan directamente a los ex presidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Peña Nieto. Un hecho que llamo la atención del Presidente López Obrador durante los interrogatorios en el juicio de García Luna, fue el que la defensa del indiciado recibió la orden de mencionar e involucrar al Presidente López Obrador solo que fue desmentido dicho involucramiento por uno de los propios testigos; ante lo mencionado, el Presidente declaro que presentará una demanda por difamación del abogado defensor la cual estará en curso en estos dias.

En otro orden, Rusia anuncio que en la región de DOMBAS que contempla los cuatro territorios recuperados por la guerra ante Ucrania, actualmente tiene reconstruido el primer territorio de Mariupol completamente listo para habitarse nuevamente, y así seguirá reconstruyendo los otros territorios recuperados hasta dejarlos completamente reconstruidos. También se anunció por medio del ministro de relaciones ruso que su país seguirá exigiendo la aclaración y el pago de los daños ocasionados a sus gasoductos Nord Stream ante quien haya ocasionado dichos daños, y que según sus investigaciones la CIA estaría involucrada ante tal sabotaje. En otra información, el grupo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica) estaría preparando estrategias tanto comerciales como militares para hacer frente a grupo de la OTAN formado por Alemania, Francia, Italia, y Rumania quienes pretenden con el apoyo de los Estados Unidos desbloquear el cerco ruso con mayor apoyo bélico a Ucrania que actualmente controla Rusia a través de los principales puertos Ucranianos; agregando que se implantaran más sanciones a Rusia nuevamente por la guerra ante Ucrania.

De última hora, por fin después de varios intentos fallidos la oposición del PRIANRD ha logrado reunir a base de acarreados de la Cd. De México y varios Estados ocupar la mayor parte de la explanada del zócalo de la Cd. De México dotando a estas personas de una aportación en efectivo de 300 pesos, su pasaje y sus lonches, en fin es su manera de acarrear personas a su show por un lado y por otra parte, exigieron a miles de trabajadores de sus empresas asistir so pena de perder sus trabajos.

Por ahora es todo; mientras tanto ¡!! AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o

tulmex@hotmail.com