Monreal advierte momento inoportuno para una Reforma Electoral

El senador Ricardo Monreal advirtió que la Reforma Electoral se presentó en un momento inoportuno, al tiempo que adelantó que si no se aprueba “no pasa nada”.

Calificó de “aceptable” el desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE) toda vez que, dijo, “hace falta mejorar el desempeño individual de algunos consejeros”.

El órgano electoral ha tenido un desempeño mediano, yo diría aceptable, y el que regule y organice la elección del 24 no pone en riesgo nada”, señaló a periodistas en el Senado de la República.

Para Monreal Ávila “no son momentos oportunos para modificaciones trascendentes”, por lo que el Plan B del presidente López Obrador no logrará modificaciones importantes a la ley electoral actual, según previó.

No debería hacerse en este momento; es que no debe experimentarse cuando estamos de cara a una elección presidencial. Entonces no debería hacerse, seguramente va a seguir habiendo polémica, pero bueno, desde el punto de análisis constitucional estaremos muy atentos”, refirió.