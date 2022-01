MILAGRO MILAGRO MILAGRO

El hombre llega a un bar. Está tomando muy tranquilo cuando de pronto ve a una persona… se le queda viendo y se encamina hacia ese hombre.

– Amigo, necesito hablar muy seriamente con usted, vamos a salir de este lugar- El amigo sale un poco asustado.

– Quiero que sepa que estoy enterado de lo que usted está haciendo. Le ha estado enviando flores a mi esposa a su trabajo… ¿cierto?

– Siiiii…- responde el hombre muy asustado.

– Me he dado cuenta de que la ha llevado a cenar varias veces… ¿cierto? Siiiiii… – responde el hombre

– También le ha hecho varios regalos, como aretes, pulseras, chocolates, vestidos, ropa interior… ¿cierto?

– Siiiiiii…- Le responde el hombre ya mas asustado.

– Sé que le llama por teléfono varias veces al día… ¿cierto?

– Siiiiiiiii… pero- quiere responder el amigo, pero los nervios lo traicionan.

– Asi que se dará cuenta de que lo se todo y por lo mismo estoy mas que dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias… me esta escuchando?

– Siiiiiii…- Ya el hombre no puede defenderse, esta a punto de desmayarse.

– Queda usted enterado y advertido que de seguir haciendo lo mismo le tendré que dejar el camino libre para que se quede con mi esposa- Cuando uno esta enamorado es capaz de hacer hasta lo impensado… bueno, casi. Resulta que un hombre estaba tan enamorado de su novia que en su amor lleno de corazón… perdón, en su corazón lleno de amor no lo pensó dos veces en regalarle un riñón a su futura suegra. Una vez que se lo regaló resulta que la novia lo dejó para casarse con otra persona. Dicen por ahí que palo dado ni Dios lo quita. Así que como pedir que le regresen el riñón si nadie lo obligó a donarlo. Uziel, la persona que regaló el riñón, dice que por el momento se siente bien. Lo hice por hacer un tik tok… dijo. Bueno, pues satisfecho. Ya se hizo famoso, es lo que quería ¿no? Ojalá y no se arrepienta de lo que hizo… si es que ya no lo hizo

Están dos amigos de cacería. Tomando un descanso cuando de repente se oye… Grrrrrrrrrrrrrrr un león como a unos 20 metros de ellos. Compadre, ¿quieres pasarme la mochila azul que esta a tu lado? Claro compadre… ¿qué vas a hacer? Tu dámela compadre- El compadre se la pasa y este empieza a sacar unos tenis. No manches compadre, ¿a poco piensas ganarle al león? Al león no compadre, pero si a ti.

La clase había empezado… pero Robertito no había llegado. Cuando llega se pasa a sentar sin decir buenos dias. ¿Y la tarea Roberto?- pregunta la maestra. Roberto toma el cuaderno y arranca unas hojas. Se levanta y se las lleva a la maestra. Cuando regresaba a su asiento la maestra le pregunta… Y ¿la presentación Robertito? Robertito se regresa, toma las hojas de la tarea y empieza a gritar… Señoreeeeeeeees y señoraaaaaaaaas, con ustedes… laaaaaaaa tareaaaaaaaaaaa!!!! Le da las hojas a la maestra y se sienta. Qué es más fácil… ¿creer en un milagro o hacer un truco de magia? ¿Qué es más fácil? En un mundo lleno de cámaras se nos ocurre cada cosa que al menos creo que o nos creemos muy inteligentes o rayamos en lo… "pendientes". Resulta que un hombre se quiso pasar de listo. Llego a una tienda y "sin querer queriendo" se le antojó cambiar sus tenis viejos por unos nuevos. Así que tomó la caja de los tenis nuevos. Se quitó los viejos. Se puso los nuevos y los viejos los puso en la caja de los nuevos. Ya estaba por salir cuando la dependienta le preguntó por los tenis… No sé de que habla- dijo el hombre De los tenis viejos que están en la caja de tenis nuevos. Solo faltó que el hombre gritara MILAGRO MILAGRO MILAGRO… Los puedo comprar… se limitó a decir el hombre. Se creyó muy listo… o esta muy pendejo. Pero milagro no fue y tampoco fue un truco de magia, simplemente un ladrón frustrado. Que vergüenza… creo que debería de poner su foto por todos lados… nomas para que se haga más famoso… y para que crea en los milagros… zonzo.