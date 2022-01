QUINCE MINUTOS PARA MORIR

Quiero aclarar que esta noticia no es nueva, pero que por motivos ajenos la fui dejando para después escribir. ¿De que es uno capaz de hacer por su salud? ¿por la vida? Uno es capaz de TODO por la salud, no se diga por la vida. Valoramos mucho nuestra salud, nuestra vida que no escatimamos lo que sea necesario con tal de no perder la salud y menos la vida. Hay una película que se titula “El Décimo Hombre”. La protagoniza el gran actor Anthony Hopkins. En la película los soldados toman a unos hombres y entre ellos esta Hopkins. Según los soldados de los hombres que han tomado el décimo hombre debe de morir. El hombre puede ser cambiado por aquel que quiera morir en su lugar. A Hopkins le toca ser el designado a morir. Pero él ofrece todo lo que tiene a cambio de que alguien tome se lugar. Hay que decir que Hopkins era una persona con mucho dinero. Tenía una gran mansión con una gran extensión de terreno. Pero que todo esto lo cambió por su vida. Quien aceptó tomar su lugar estaba enfermo. No tenía probabilidades de sobrevivir. Quiso dejarle algo a su familia y qué mejor todo lo que tenía Hopkins. El hombre quedó con vida, pero sin un centavo… lo valía su vida… hasta aquí la película. Estaba comiendo en un restaurant cuando sin querer escuché la plática que tenían unas personas a mi lado. La platica era acerca del trailero cubano que hace aproximadamente dos años había tenido un accidente en el cual estrelló su tráiler con unos carros los cuales unos se incendiaron y murieron 4 personas y muchas más resultaron heridas. No acostumbro a meterme en platicas en donde no me han llamado, pero volteé y miré al amigo que estaba en problemas porque las dos mujeres que lo acompañaban lo tenían sudando, porque él decía que el trailero cubano podía haber hecho algo mas en vez de chocar su tráiler contra personas inocentes. Cuando miré al amigo, éste al mismo tiempo me miró y me preguntó… usted que piensa amigo. Las dos mujeres se me quedaron viendo esperando una respuesta.

– Estoy de acuerdo con usted amigo-

– Usted es tráilero? Pregunto la señora que creo que era su suegra.

– No lo soy, pero si me pide mi opinión le diré porque pienso así.

– A ver, que piensa.

– El tráilero se da cuenta unos 15 minutos antes de estrellarse que se ha quedado sin frenos. Tiene 15 minutos… supongamos que son 10 minutos cuando sabe que se ha quedado sin frenos. Tiene tiempo suficiente para llamar a su jefe y esperar que hacer. En su recorrido hay una rampa especial para muebles sin frenos la cual ignora. El tiempo sigue y todavía tiene varias opciones. Una de ellas es estrellar su tráiler contra la montaña, otra opción es irse al vacío, salir de la carretera y tener una muerte segura. La última opción es la de estrellarse contra los vehículos… que es la que escogió. ¿Por qué escogió esta? Porque sabía que era la que más le aseguraba salir con vida. Nada tonto.

Las mujeres se quedaron calladas… el amigo solo sonrió y encogió los hombros. No estoy descubriendo el hilo negro ni nada de nada. Es solo mi punto de vista. Juntaron mas de 2 millones de firmas abogando por el chofer cubano. La condena que le dieron fue de 110 años de prisión. Luego luego mucha gente empezó a protestar por tantos años. Los traileros ya hablaban de no circular por el estado de Colorado por 110 años. Claro que fue un accidente. Un accidente que se pudo haber evitado. ¿Porque tenía que morir gente inocente? ¿Quién le dijo a esta persona que podía cambiar su vida por la de los demás? ¿Acaso es más fácil defender a una persona viva que a 4 personas muertas? Una de las “Kardashian” y Shakira hablaron a favor del cubano… y de los muertos y heridos ¿quién habla por ellos?

– Hubiera preferido haber muerto en ese lugar- dijo el cubano. ¿Y????

El hubiera no existe. Por más lágrimas de cocodrilo que le salgan yo al menos no le creo. La vida de él no vale más que cualquiera de los 4 que murieron. En mi opinión él creyó que su vida valía mas que cualquiera que tenía a su alrededor. Si bien es cierto que la compañía para la cual trabaja es en cierta forma responsable del mantenimiento del tráiler… no es responsable del accidente porque el chofer lo pudo haber evitado con su vida, pero no quiso. De los 110 años que había sido su sentencia… se la redujeron a 10 años con opción a obtener su libertad condicional en 5 años. ¿es justo? Yo digo que no. Solo faltó que dijera que la culpa la tienen los choferes de los carros contra los que chocó… por ponerse en su camino.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com