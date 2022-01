Anuncia M. Hinojosa su retiro de Dallas ISD culmina 42 años de trayectoria

Dallas, Tx.- Michael Hinojosa, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD), anunció que, a partir de diciembre de 2022, pondrá fin a su mandato de 13 años al frente del 16º distrito escolar más grande del país.

El anuncio de Hinojosa culmina una carrera de 42 años mejorando los sistemas de educación pública en todo el país como maestro, entrenador, subdirector, parte del personal de la oficina central y superintendente de cinco distritos diferentes en Texas y Georgia. Durante sus dos mandatos como superintendente de Dallas ISD, el distrito ha visto una mejora académica significativa y ha sido reconocido por sus políticas y programas innovadores. Hinojosa se desempeñará como superintendente hasta el final del año escolar 2021-2022, mientras la Junta Escolar de Dallas ISD realiza una búsqueda para identificar a su sucesor. Hinojosa permanecerá como parte del personal del distrito hasta diciembre de 2022, a fin de ayudar en la transición del nuevo líder.

“Uno de los mayores orgullos en mi vida ha sido poder hacer este trabajo para llevar la innovación, la equidad, la colaboración y los logros a la vanguardia de la educación urbana”, dijo Hinojosa.

Y, como voz entrecortada, agregó: “Hoy es un momento agridulce, porque ha sido un gran honor trabajar junto a algunas de las mentes y talentos más brillantes. Mi partida llega en este momento sabiendo que el equipo está listo para llevar al distrito al siglo XXII”.

“Como joven inmigrante que creció en Oak Cliff, la educación siempre fue un gran igualador. Ahora más que nunca, miremos hacia el futuro con esperanza y aspiración al moldear a nuestra próxima generación”, expresó en conferencia de prensa.

LIDER E

INNOVDOR

Durante su mandato, Hinojosa estableció y lideró la ejecución de numerosas iniciativas innovadoras que incluyen: la creación de un plan de estudios universal; ampliar los programas de lenguaje dual; expandir sustancialmente el aprendizaje temprano de alta calidad; impulsar la Iniciativa de Excelencia Docente (TEI) y el programa de Experiencia Escolar Acelerada (ACE) del distrito; establecer una sólida iniciativa universitaria temprana y P-Tech; crear cuatro institutos de profesiones donde los estudiantes acceden a un plan de estudios de vanguardia para las oportunidades del siglo XXII; crear uno de los primeros departamentos de equidad racial a nivel distrito en el país; y eliminar las suspensiones discrecionales dentro y fuera de la escuela.

En 2020, lideró la histórica aprobación del programa de bonos más grande en la historia de Texas, que mejorará significativamente la infraestructura tecnológica y las instalaciones del distrito. En 2018, Hinojosa abogó por una elección de ratificación de impuestos, lo que aportó millones de dólares adicionales al presupuesto del distrito para ampliar sus innovadoras iniciativas estratégicas.

“Dr. Hinojosa ha redefinido lo que es posible para la educación pública en Estados Unidos al cultivar una cultura innovadora basada en la evidencia y tener la audacia de continuamente tomar decisiones difíciles que priorizan a los niños al tiempo que aportan estabilidad a nuestro distrito”, dijo Ben Mackey, presidente de la Junta Escolar de Dallas ISD. “Le agradecemos sus muchos años de servicio al distrito y esperamos encontrar un sucesor que pueda continuar el trabajo que él comenzó y seguir impulsando a Dallas ISD como uno de los distritos escolares urbanos más innovadores de Texas y de la nación”.

Hinojosa se graduó de Sunset High School e inició su carrera en educación como maestro y entrenador en W.H. Adamson High School. De 2005 a 2011 sirvió un período inicial como superintendente en Dallas ISD y regresó como superintendente interino en julio de 2015. La Junta Escolar aprobó formalmente su segundo período en octubre de 2015.

La Junta Escolar de Dallas ISD comenzará una búsqueda de superintendente a nivel nacional y detallará los detalles del proceso oficial en las próximas semanas.

FUERTE

APOYO

Los esfuerzos impulsados por Hinojosa incluyeron asociaciones con miembros del sector público y privado, quienes expresaron sus sentimientos sobre el anuncio de renuncia:

“La voluntad del Dr. Hinojosa de construir una relación de trabajo colaborativo con la comunidad empresarial de Dallas no solo ha hecho que nuestro trabajo conjunto sea extremadamente efectivo, sino que ha redefinido lo que significa garantizar que un estudiante en Dallas esté realmente “preparado para una carrera”, dijo Dale Petroskey, presidente y CEO de la Cámara Regional de Dallas. “Es agridulce ver que su mandato llega a su fin, pero deja el distrito mucho mejor de lo que lo encontró”.

La CEO de los Dallas Mavericks, Cynt Marshall, agregó: “Dallas ISD y los Dallas Mavericks nos propusimos aprovechar nuestra influencia para mejorar a nuestra ciudad de muchas maneras, incluso durante algunos de los momentos más difíciles. He tenido la suerte de tener al Dr. Hinojosa como mi socio en este esfuerzo y le deseo lo mejor en sus proyectos futuros”.

El senador Royce West, un impulsor de Dallas ISD por mucho tiempo, declaró: “El Dr. Hinojosa vino a hacer un trabajo y lo cumplió. Condujo a Dallas ISD a través de periodos tranquilos y complicados, pero nunca perdió de vista el valor de una buena educación. Será recordado por su trabajo exhaustivo para garantizar que todos los estudiantes de Dallas ISD reciban la educación de calidad que merecen. Sus esfuerzos vivirán para siempre a medida que los estudiantes y sus familias cosechen los beneficios de su liderazgo en los años por venir”.

El juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, quien ha trabajado con Hinojosa en numerosos asuntos, incluida la respuesta del condado ante el COVID, declaró: “La colaboración con el Dr. Hinojosa durante múltiples crisis, incluida la reubicación de estudiantes afectados por el huracán Harvey, el tornado de 2019 y la pandemia mundial de COVID-19, fue esencial para garantizar una respuesta efectiva de parte de nuestro condado. No hay nada mejor que tener a una persona dispuesta a ser un socio colaborador cuando las cosas se ponen difíciles al frente de una importante organización en la ciudad. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de trabajar con él durante tantos años”.

El comisionado del condado de Dallas, John Wiley Price, comentó que “el sistema de educación pública de Dallas ha visto muchos cambios en su demografía, personal y paradigmas. Sin olvidar su operación bajo un mandato de la corte. Sin embargo, el Dr. Hinojosa ha sido un líder visionario a través de los momentos más complicados del distrito. Su habilidad para agrupar equipos sólidos y atraer un gran talento ha marcado la diferencia.”

El administrador de la ciudad de Dallas, T.C. Broadnax, replicó los sentimientos del juez Jenkins y agregó que “el Dr. Hinojosa me dejó claro desde el principio que una relación estrecha entre el gobierno de la ciudad y el distrito escolar era una prioridad para él, y se ha mantenido fiel a esa creencia desde entonces. Estoy seguro de que nuestra colaboración ha beneficiado a los residentes de Dallas”.

Para más información sobre Dallas ISD, visite www.dallasisd.org.

PARA

PADRES

Crear una relación positiva con los padres de los estudiantes de educación especial es una prioridad para el Departamento de Servicios Especiales de Dallas ISD. En un esfuerzo por apoyar y colaborar con los padres, el departamento ofrecerá tres simposios más durante el año escolar 2021-2022.

Estos son los próximos eventos:

Fecha Hora Enlace de Zoom

Viernes, 28 de enero de 2022 9:00 a.m. – 2:00 p.m. Simposio Para Padres,

Viernes, 11 de marzo de 2022 9:00 a.m. – 2:00 p.m. Simposio Para Padres,

Viernes, 13 de mayo de 2022 09:00 a.m. – 2:00 p.m. Simposio Para Padres,

Regístrese: http://bit.ly/3kcE8kV

Primer simposio:

Durante el simposio que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2021, los presentadores proporcionaron información importante sobre temas de educación especial. Además de las sesiones informativas, los participantes asistieron a cuatro sesiones llamadas “Brain Breaks”, donde aprendieron técnicas de relajación para promover el cuidado personal y la salud mental de las familias.

Después del primer simposio, uno de los padres comentó: “Me encantaron las ideas que dio Sandra Martínez, sobre cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones”.

ESCUELA

VIRTUAL

Dallas ISD lanzará iLearn Virtual School, una escuela virtual que ofrecerá instrucción a estudiantes de 3º a 9º grado, y con el tiempo kínder a 12º grado, a cualquier hora y a su propio ritmo.

Dallas ISD lanzará iLearn Virtual School en el otoño de 2022. La escuela la dirigirá Mónica Morris, educadora con 17 años de experiencia en Dallas ISD, quien comenzó como maestra de matemáticas en W. W. Samuell High School y después, fue subdirectora en Woodrow Wilson High School y Townview Magnet Center. Recientemente, formó parte del equipo de liderazgo escolar como coordinadora de redes para las escuelas magnet, escuelas de transformación e innovación y las escuelas exclusivas para niños o niñas.

“Me siento muy honrada de ser la directora de iLearn Virtual School”, dijo Morris. “He aprendido de excelentes directores y líderes a lo largo de mi carrera y aprovecharé mis conocimientos para dirigir iLearn Virtual School de una manera que sea emocionante e innovadora como lo es el mundo a nuestro alrededor”.

Los estudiantes tendrán acceso a todos los recursos que se les brindan a los alumnos presenciales, incluyendo toda una variedad de cursos virtuales. Impartirán clases maestros certificados y además, los estudiantes tendrán acceso a una plataforma innovadora de aprendizaje en línea configurada para su fácil uso y el éxito estudiantil. Tenemos cupos disponibles en los grados 3 a 9 para el año escolar 2022-2023. Para solicitar admisión, visite dallasisd.org/dallasisdesparati.

“En Dallas ISD estamos emocionados de lanzar nuestra primera escuela 100% virtual”, dijo Angie Gaylord, jefa adjunta de la Oficina de Transformación de Dallas ISD. “Esta opción única maximiza el aprendizaje estudiantil en un ambiente virtual las 24 horas del día, 7 días de la semana”.

GRAN

AVANCE

Cuatro equipos de tres escuelas de Dallas ISD avanzaron a la competencia estatal de debate UIL State CX Debate Meet en sus respectivas conferencias durante los torneos del distrito del fin de semana pasado. Las tres escuelas son School of Science & Engineering, School for the Talented & Gifted y Judge Barefoot Sanders Law Magnet. Los estudiantes participarán en la competencia que se realizará en marzo en la Universidad de Texas en Austin.

Conferencia 5A Distrito 12

School of Science & Engineering

Priyanka Bhasi y Vrinda Varada, equipo que avanzó a competencia estatal

Satvik Paduri y Nelson Vo, equipo que avanzó a competencia estatal

Adamson High School

Janie Rojas y Sandra Villegas, tercer lugar en distrito

Vanessa Luviano y Ezequiel Ramírez-Flores, cuarto lugar en distrito

Conferencia 4A Distrito 12

School for the Talented & Gifted

Francesca Gilbard y Joseph Suek, equipo que avanzó a competencia estatal

Judge Barefoot Sanders Law Magnet

Ari Arceo and Valen García, equipo que avanzó a competencia estatal

Hope Habia y Sarahí Vásquez, cuarto lugar en distrito

Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School

Daniela Quiroga y Nataly Rivera López, tercer lugar en distrito.