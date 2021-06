México exige explicaciones a marcas de moda por presunta apropiación cultural

El Gobierno de México informó este viernes que dirigió sendas cartas a las marcas Zara, Anthropologie y Patowl en las cuales se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida en diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca, sur del país. Además, llamó a las firmas a que “se explique públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva“, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas, así como los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras. En un comunicado, la Secretaría de Cultura indicó que en las cartas, firmadas por la titular de la dependencia, Alejandra Frausto, se explica que se trata de “un principio de consideración ética que, local y globalmente, obliga a hacer un llamado de atención. Además de poner en la mesa de discusión pública un tema impostergable como es el proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados. También invita a las marcas “a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas, dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y siempre en apego a un comercio justo”, que coloque en un plano de igualdad a creadores indígenas, empresarios y diseñadores. En el caso de Zara, el Ministerio de Cultura de México reclama la pieza “Vestido midi de escote pico y manga corta. Detalle de bordados combinados a contraste. Cinturón lazada en mismo tejido. Bajo con aberturas laterales”. Dicha prenda toma elementos de la cultura mixteca, del municipio de San Juan Colorado, Oaxaca, donde el huipil tradicional forma parte de la identidad de las mujeres, quienes elaboran cada lienzo desde las materias primas y a tejen en telar de cintura. Por su parte, la marca Anthropologie ofrece la pieza “Pantalones cortos bordados Marka, de Daily Practice by Anthropologie”, perteneciente a la colección “Daily Practice by Anthropologie”, donde se identifican elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Mientras que en la colección “TOPS”, de la empresa Patowl, se identificaron diversas camisetas estampadas, en las que se observa una copia fiel de la indumentaria tradicional del pueblo indígena zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca. En esta comunidad las piezas son elaboradas a mano con la técnica llamada “hazme si puedes”, este nombre refleja la complejidad del proceso de elaboración, el cual consta de varios pasos. En la defensa del patrimonio cultural de las comunidades indígenas y para evitar el plagio de sus elementos de identidad por parte de empresas nacionales y trasnacionales, participan las Secretarías de Cultura, Economía, de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente. Además del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.