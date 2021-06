Christian Nodal trabajó tres meses con joyería para diseñar anillo de compromiso para Belinda

El cantante Christian Nodal trabajó durante tres meses con la joyería Angel City Jewelers para el diseño del anillo de compromiso que le dio a Belinda. La joya está compuesta por un diamante de 12 quilates, es de corte esmeralda y está valuada en más de 3 millones de dólares. Omar Rosales, diseñador de Angel City Jewelers, detalló a El Gordo y la Flaca que Christian Nodal llegó a la joyería buscando “el mejor diamante” sin importar el precio. La exigencia de Nodal de que el protagonista del anillo fuera un diamante supuso un doble esfuerzo para la joyería debido a lo difícil que fue conseguir la piedra. El diamante fue conseguido finalmente en Hong Kong, China. Rosales también desmintió la versión de que el cantante de regional mexicano pagó a plazos la joya, pues afirmó que “vino, pagó, se pagó el total, todo, no quiso bajarnos precios. No, no regateó”. Nodal pidió matrimonio a Belinda durante una cena romántica en España. El escenario fue el restaurante Salvaje, ubicado en Barcelona. De acuerdo con El Gordo y la Flaca el restaurante fue cerrado exclusivamente para la pareja, que cenó comida japonesa por recomendación del chef. La velada costó 25 mil euros. Belinda y Christian Nodal se conocieron en 2020 durante la grabación de un programa y al finalizar este dieron a conocer que son novios. Hasta el momento se desconoce la fecha del enlace nupcial.