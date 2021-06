“No se puede vencer a quien no sabe rendirse”: AMLO felicita a Cruz Azul por campeonato

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, felicitó al Cruz Azul por conseguir su noveno título de liga en el futbol mexicano. Cruz Azul empató este domingo 1-1 en un trepidante partido con Santos Laguna y ganó la final del Guardianes 2021 de la Liga MX para conquistar su noveno título de liga, primero en más de 23 años. Felicidades a Cruz Azul. Fueron buenos los dos goles, incluso fue bueno el de Santos. Solo voy a poner lo que escribí en el Facebook”, declaró. La Máquina había ganado el jueves el duelo de ida por 0-1 y salió adelante en el duelo de vuelta este domingo por la noche en la cancha del Estadio Azteca para un global de 2-1. “Estaba muy contenta la gente, los partidarios del Cruz Azul, la gente estaba muy a gusto, fue muy buena la noticia, ya les tocaba fueron muchos los intentos y es muy importante en todo la perseverancia, el no darse por vencidos”, expuso No se puede vencer a quien no sabe rendirse, es cosa de tiempo (…) Felicidades a los dos equipos”, refirió. Los cementeros ganaron el domingo por la noche su novena estrella y se pusieron a cuatro títulos del América, a tres del Guadalajara y a uno del Toluca. El presidente López Obrador felicitó a Cruz Azul por conquistar su noveno título de liga. «Estaba muy contenta la gente», asegura