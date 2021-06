Eiza González se consolida en Hollywood; es la quinta estrella más taquillera en EE.UU.

La mexicana Eiza González consolidó su triunfo en Hollywood al convertirse en la quinta estrella más taquillera en Estados Unidos. El sitio The Numbers dio a conocer su lista de las estrellas más taquilleras de 2021 en Estados Unidos, con base en la recaudación de las películas en las que tuvieron un papel principal y que fueron estrenadas desde 2019.

Samuel L. Jackson se coronó como el actor más taquillero por sus apariciones en películas como Avengers: Endgame, Capitana Marvel y Spider-Man: Lejos de Casa. También del universo Marvel, Tom Holland obtuvo el segundo lugar por su crédito como actor principal en dos películas. En tercer sitio se encuentra Liam Neeson, con 49 papeles protagónicos en su carrera, al haber aparecido en Hombres de Negro: Internacional y Venganza. El cuarto puesto fue para Will Smith, quien ha aparecido en un total de 29 cintas. La quinta posición fue para la actriz mexicana Eiza González, quien a lo largo de su carrera en Hollywood ha participado en siete películas como miembro del reparto protagónico. Sus últimos papeles estelares han sido en Baby Driver, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw y Godzilla vs Kong. De acuerdo con The Numbers las siete películas con González Reya como protagónica han recaudado mil 442 millones 125 mil 494 dólares a nivel mundial.

La mexicana presumió el ranking en Twitter, donde afirmó que “esto va pa’ mis mexicanos y latinos”.