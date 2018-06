‘Los tipos duros y machos’ también necesitan médicos Junio es el mes de la salud del hombre

Dallas, TX.– Los residentes d e G a r – l a n d , A n – d r e s Estrada, de 72 años, y Ronald Hunt, de 65, tienen algunas cosas en común: ambos se describen como “tipos duros” y, en el pasado, evitaban los médicos a toda costa. Pero fueron las diferentes circunstancias y condiciones de salud las que los llevaron a Parkland Health & Hospital System en busca de ayuda. En el 2004, después de una hospitalización de emergencia, meses de diálisis y un trasplante de riñón, Estrada llegó a una conclusión. “Debería haber visitado al médico más a menudo antes de enfermarme gravemente. Soy un hombre terco,” dijo sonriendo. En el 2008, Hunt llegó a una conclusión similar. Él también terminó en el departamento de emergencias de Parkland, donde los médicos detectaron una hernia, problemas renales y, más tarde, glaucoma. “Seguí luchando contra todo,” dijo. Para la mayoría de los hombres, una apariencia ruda y una actitud machista pueden causar más daño que bien cuando se trata de su salud. Según los investigadores de fisiología de Rutgers University, los hombres que tienen creencias tradicionales sobre la masculinidad (es decir, asociar la masculinidad con ser duro, valiente y autosuficiente) tienen más probabilidades de ignorar los problemas médicos. El Mes Nacional de la Salud de los Hombres se celebra cada Junio y los proveedores de Parkland desean ayudar a los hombres a tomar medidas para estar más sanos. “Es un buen momento para recordarles a los hombres en s u familia y su círculo amistoso que visiten a su médico,” dijo Yair Lotan, MD, Director Médico de la Clínica de Urología en Parkland y Profesor de Urología en el hospital UT Southwestern Medical Center. Los problemas de salud más comunes experimentados por los hombres incluyen enfermedades del corazón, cáncer, lesiones involuntarias (como lesiones causadas por el tránsito, envenenamiento, caídas, lesiones por fuego y quemaduras y ahogamiento), enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, derrames cerebrales y diabetes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El CDC estima que las enfermedades del corazón matan a un promedio de 321,000 hombres cada año, el equivalente a una de cada cuatro muertes de hombres. La segunda causa de muerte entre los hombres es el cáncer. Según el Dr. Lotan, aparte del cáncer de piel no melanoma, el cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres en Estados Unidos, y mata a 28,343 hombres cada año. “Queremos que nuestros pacientes busquen información sobre esta forma de cáncer y la importancia de los exámenes que podrían ayudar a salvar sus vidas. La buena noticia es que a la mayoría de los hombres a los que se les practica exámenes de forma adecuada se les diagnostica una enfermedad curable. Además, algunos hombres tienen una enfermedad no agresiva y no necesitan tratamiento, solo deben ser monitoreados.” “Muchas de estas condiciones se pueden evitar,” dijo Noel O. Santini, MD, Director Médico Senior de Servicios Ambulatorios en Parkland. “La prevención es un aspecto muy importante de la atención. Los hombres deberían estar al tanto de los síntomas de con diciones potencialmente serias.” Algunos de los síntomas que los hombres no deberían ignorar incluyen: • Dolor en el pecho: síntoma de un ataque cardíaco que también puede indicar otros problemas como angina, neumonía, embolia pulmonar o asma. • Dificultad para respirar: podría indicar enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar. Este síntoma también es común con enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis cró nica, el enfisema o la hipertensión pulmonar. • Fatiga: puede ser el resultado de un esfuerzo físico, falta de sueño o estrés, pero también puede indicar afecciones físicas más graves, como insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, artritis, infecciones o cáncer, así como enfermedades renales o hepáticas. • Sangre en la orina: puede ser un signo de problemas de vejiga, próstata o riñón. • Sed excesiva: puede ser un síntoma prominente de diabetes. • Problemas de visión: no siempre están relacionados con la edad; pueden indicar otros problemas como glaucoma, cataratas, retinopatía diabética o degeneración macular. Según el Dr. Santini, los hombres deben establecer una relación con un proveedor de atención primaria y visitar a su proveedor de atención médica regularmente, incluso si se sienten saludables. Esas visitas deben incluir evaluaciones de riesgos para futuros problemas médicos, exámenes de detección de cáncer (incluidos testículos, colon, próstata, piel y otros cánceres), actualizaciones de vacunas y conversaciones sobre opciones de dieta/estilo de vida saludables. Además, los expertos médicos sugieren que los hombres de todas las edades deben conocer sus niveles de presión arterial, índice de masa corporal, triglicéridos, colesterol y glucosa en la sangre y controlarse con regularidad. Ahora, Estrada y Hunt tienen otra cosa en común; entienden el valor de la atención médica preventiva y proactiva. “No me gustaba ir a citas con el médico y no acepto ayuda muy a menudo. Pero esa vez lo hice y estoy agradecido por la atención médica que recibí en Parkland,” dijo Hunt. Para obtener más información sobre los servicios disponibles en Parkland, visite www. parklandhospital.com