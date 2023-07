Los republicanos amenazan a Biden con un juicio político

El líder de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Kevin McCarthy, aumentó en las últimas horas la presión sobre el presidente Joe Biden con una amenaza de juicio político, aunque los números no le alcanzan para destituir al mandatario.

En una comparecencia de prensa, McCarthy acusó a la Administración demócrata de entorpecer la investigación que lleva a cabo la Cámara Baja, de mayoría republicana, sobre su familia, a la que acusan de haber recibido fondos de una empresa energética china.

El líder republicano argumentó que el Congreso “tiene la responsabilidad de investigar” y que la única forma que tiene es a través de “una solicitud de juicio político que permita a los republicanos y a los demócratas acceder a toda la información”.

Asimismo, afirmó que la falta de colaboración de esta Administración con el Congreso no se veía desde la Administración de Richard Nixon (1969-1974), mandatario republicano que dimitió antes de ser destituido por el Legislativo en el caso Watergate.

En una entrevista con la cadena ultraconservadora FOX News el lunes por la noche, McCarthy ya advirtió de que las indagaciones que llevan a cabo los republicanos están “llegando al nivel de investigación de un juicio político”, pero no confirmó si presentará formalmente la solicitud. Ian Sams, uno de los portavoces de la Casa Blanca, criticó en Twitter el “afán” de los republicanos para perseguir a Biden “independientemente de la verdad”. “En lugar de centrarnos en los problemas reales que los estadounidenses quieren que abordemos, como reducir la inflación o crear empleos, esto es lo que quieren los republicanos”, dijo.

Desde que el Partido Republicano consiguió la mayoría de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato del año pasado, ha impulsado varias investigaciones contra Biden y otras figuras de su Administración.

El expresidente Donald Trump (2017-2021), favorito en las primarias republicanas para las elecciones de 2024, sugirió la semana pasada al Congreso que debía iniciar un juicio político contra Biden.

Durante su mandato, Trump enfrentó dos juicios políticos, uno por abuso de poder y obstrucción del Congreso y otro por incitar a una insurrección, que no salieron adelante.

Un eventual juicio político con Biden tampoco tendría posibilidades de prosperar, dado que los demócratas tienen mayoría en el Senado.

Hace un año, Estados Unidos era energéticamente independiente. Ahora los precios de la gasolina se han disparado, y los habitantes de Hoosier pagan un 68 % más en el surtidor en comparación con este día del año pasado. Los altos costos de la energía perjudican a todos y son el resultado directo de las decisiones descabelladas de Joe Biden.

No hay nada que discutir aquí, excepto una cosa: tal vez las decisiones de la administración Biden no fueron “descabelladas”. Tal vez sean todo lo contrario: Tal vez sean todas parte de un plan: un plan, como dijo Joe Biden en 2020, para “transformar fundamentalmente el país”.

Sin duda, desde el punto de vista político demócrata, es un plan contraproducente; podría hacer que los demócratas perdieran las elecciones. Y, sin embargo, desde un punto de vista ideológico progresista, todo tiene sentido; está en consonancia con la larga marcha de cierto tipo de izquierdismo, iniciada hace más de un siglo.

Sin duda, los verdes de izquierda que dominan la administración Biden están pensando a lo grande, y tienen prisa. Es decir, tienen prisa por alcanzar su ansiado punto final en materia de ecologismo. Como escribieron en la plataforma de campaña del Partido Demócrata. Estamos de acuerdo con los científicos y los expertos en salud pública en que los Estados Unidos —y el mundo— deben alcanzar las emisiones netas de gases de efecto invernadero lo antes posible, y a más tardar en 2050.

Podemos detenernos en la ambición de la bóveda: Gases de efecto invernadero netos cero, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo.

Sin embargo, pronto queda claro que el principal objetivo de los verdes de Biden es Estados Unidos. El mismo documento de la plataforma pide “eliminar la contaminación por carbono de las centrales eléctricas para 2035”. Y como los chinos siguen construyendo centrales de carbón, eso significa, como una especie de compensación, que los demócratas deben arremeter aún más contra las centrales de carbón estadounidenses. Los verdes tienen que ganar en alguna parte. Del mismo modo, la plataforma demócrata se centra en los coches eléctricos, lo antes posible, porque, después de todo, en la mente de los escritores, los Teslas son geniales y los Buicks no.

Pero, sobre todo, la plataforma insta a la urgencia. Frases como “cambio climático”, “crisis climática” y “riesgos climáticos” aparecen cientos de veces en el documento.

Está claro: esto es lo que un cierto tramo de demócratas de élite —del tipo que se sienta a leer y escribir documentos de posición— realmente cree: Como dijo el presidente Biden el 1 de noviembre, el cambio climático es “una amenaza existencial para la existencia humana”.

Así que sí, todavía creen en el Green New Deal. Sin duda, las palabras exactas “Green New Deal” ya no se utilizan —se rieron del escenario político en 2019- y, sin embargo, el concepto de una profunda transformación ecológica sigue siendo central en los corazones progresistas. Hoy en día, sin embargo, recibe otros nombres, como el Gran Reajuste. Guiado por este pensamiento existencialmente ambicioso, por supuesto que la administración Biden ha tratado de poner coto a los combustibles basados en el carbono, empezando por —en su primer día en el cargo— la cancelación del oleoducto Keystone. Ahora algunos se preguntarán: ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? A lo que los Grandes Restructores responden, en efecto, que los puestos de trabajo, schmobs, eran solo un cebo para los votantes de Biden. Lo que realmente importa es descarbonizar el planeta.

Obviamente, además de perjudicar al empleo, esas cancelaciones iban a aumentar el precio de la energía basada en el carbono, incluida la gasolina. Y de hecho, durante la mayor parte de este año, la Casa Blanca insistió en que el aumento de los precios de la gasolina era bueno, el bien mayor (¿o es el dios mayor?) de la descarbonización.

De hecho, el aumento de los precios de la energía está incluido en el multimillonario proyecto de ley de reconciliación de los demócratas; como señaló el experto en energía Alex Epstein el 30 de noviembre:

“Reconstruir mejor”, también conocido como “empeorar todo”, promete restringir aún más la producción de petróleo de EE.UU. y aumentar los precios mediante

Nuevas prohibiciones de perforación en alta mar,

un costoso impuesto sobre el metano que solo se aplica a la producción estadounidense, y

muchos otros impuestos y sanciones sobre el petróleo.

Los demócratas insisten en que están avanzando a toda velocidad en esta legislación, que el senador John N. Kennedy (R-LA) apodó en varias ocasiones “Build Back Bonkers” y “Build Back Broke”. Y sin embargo, los demócratas con mentalidad electoral han empezado a darse cuenta de que este enfoque no es popular. El índice de aprobación de Biden en cuanto a la gestión de la economía cayó en los altos 30 años el mes pasado, y todavía tenemos que ver lo que ocurre con sus cifras en las encuestas cuando todo el mundo se dé cuenta de que la inflación no es transitoria.

Ya, según una encuesta reciente citada por el New York Times:

El 72 % de los votantes registrados querían que la principal prioridad del Sr. Biden fuera controlar la inflación y arreglar los problemas de la cadena de suministro, en comparación con el 21 % que pensaba que la prioridad debía ser un nuevo gasto en servicios sociales, atención sanitaria y energía verde.

Así que podemos ver: Casi tres cuartas partes de los estadounidenses quieren que Biden se centre en frenar la inflación, frente al 21 % que quiere que se centre en todo lo demás, incluida la sagrada “energía verde” de los demócratas.

Y como Biden está haciendo lo contrario de lo que quiere la gran mayoría, la suerte política de los demócratas se hunde; según el sitio de apuestas PredictIt, los republicanos tienen un 71 % de probabilidades de ganar el Senado de Estados Unidos el año que viene, y un 83 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes. Sin embargo, los verdes, que creen de verdad, tienen la vista puesta en su gran objetivo, que para ellos es mucho más importante que la política sucia. Así, el jefe de clima de Biden, John Kerry, que se casó astutamente con miles de millones —y que utilizó su influencia de la clase donante para abrirse camino en la administración—, dijo noblemente el 1 de diciembre: “Tenemos que eliminar las plantas de carbón cinco veces más rápido”. Esa no es exactamente la forma de cortejar al senador Joe Manchin (D-WV) y su voto clave en el Senado, pero Kerry es demasiado rico para preocuparse por la “gente pequeña”. Así que ahora los simples mortales podríamos dar un paso atrás y preguntarnos: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos acabado con una administración intensamente ideológica y comprometida con una agenda impopular?

La raíz del fanatismo: La tecnocracia progresista. Michael Lind es profesor de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en Austin. Es decir, no es exactamente un republicano del Tea Party o de Trump. Y, sin embargo, en un largo artículo para Tablet, este académico aplica una mirada crítica al celo ecológico de la administración Biden-Kerry, que considera solo la última manifestación de la “tecnocracia progresista”.

Lind explica que los tecnócratas progresistas se remontan a un siglo o más, a la época del presidente Woodrow Wilson. Fue entonces cuando los “prog-techs” obtuvieron la bendición para empezar a reordenar la sociedad estadounidense de forma que un profesor de la Universidad de Princeton (que fue Wilson) aprobaría. Como escribe Lind:

[Su utopía es una sociedad planificada administrada por científicos sociales y expertos técnicos. En ella, los ingenieros sociales, aislados de la responsabilidad democrática y con una gran autoridad, están facultados para diseñar planes a largo plazo para promover objetivos sociales y medioambientales, que se entregan a funcionarios electos deferentes para que los apliquen con pocos cambios, en contra de la oposición de las masas ignorantes si es necesario. En cambio, a los prog-techs les gusta vivir bien, y son bastante amigos del capitalismo, aunque el capitalismo en su forma más elitista, amiguista y despierta. Es esa estrecha relación con el dinero, explica Lind, la fuente de su poder: están financiados por la riqueza capitalista, que les llega de “los magnates de Silicon Valley y Wall Street, que encuentran en la tecnocracia la versión más agradable del liberalismo”.