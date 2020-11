Las elecciones y la reacción en los mercados

Por: Ing. Esteban Sánchez

Aún no tenemos nuevo presidente en la economía más grande del mundo, hay una gran incertidumbre en torno a la posible impugnación de los resultados en ciertos estados, y nadie puede cantar victoria. Pero los mercados de renta variable han tenido un rally desde el inicio de esta semana. ¿Por qué si estamos en el peor escenario posible, los mercados lo celebran? ¿Qué explica la irracionalidad detrás de los mismos? Tradicionalmente, cuando hay incertidumbre hay volatilidad y con ello aumenta la aversión al riesgo, predominantemente de las bolsas de valores.

Existen varias razones detrás de este comportamiento. Primero hay que recordar que los mercados generalmente se adelantan, y con esto en mente es posible que los inversionistas estén descontando que Joe Biden es el candidato que saldrá victorioso detrás de estas elecciones, que han sido particularmente diferentes a causa de la pandemia. Lo segundo es que posiblemente el presidente Donald Trump no cuente con argumentos legales suficientes para impugnar las elecciones, y a la fecha no ha conseguido que dejen de contar los votos en estados como Pensilvania. Esto sólo generará ruido, mas no incertidumbre en torno al candidato ganador. Adicionalmente los mercados han tenido una predilección por tener un gobierno con contrapesos, ya que difícilmente se podrán radicalizar las posturas cuando se tiene un gobierno dividido. Con los resultados electorales conocidos a la fecha, pareciera que los demócratas se encaminarán a una victoria en la presidencia, pero que la mayoría del Senado seguirá siendo de los republicanos. Tradicionalmente los mercados de renta variable se han desempeñado mejor en gobiernos demócratas con un Senado republicano.

Si se materializara este escenario, será difícil que Joe Biden logre concretar alguna de sus propuestas más radicales sobre todo en cuestiones de implementar una ampliación importante en el gasto público, especialmente en cuestiones de salud. O bien el incremento de los impuestos corporativos del 21 al 28 por ciento; ya que esto implicaría echar para atrás la reforma fiscal de Trump. También se ha desvanecido la posibilidad de aumentar los impuestos en las ganancias de capital, lo que ha provocado que los inversionistas que en semanas anteriores se deshicieron de sus posiciones con ganancias, regresen al mercado. Todo lo anterior, es particularmente positivo para los mercados accionarios. Sin embargo, nos podríamos enfrentar a un escenario donde no se logre avanzar mucho en cuestiones de políticas públicas, aunque se espera la aprobación de un nuevo paquete de estímulo fiscal porque ambos partidos reconocen la necesidad imperiosa de seguir impulsando a la economía. Pero de más plazo, el papel predominante sobre mayores estímulos será de la Reserva Federal porque Powell sigue comprometido a lograr pleno empleo. Es así que las tasas permanecerán bajas por mucho tiempo más, lo que implica que la fiesta seguirá. Implícitamente están haciendo todo lo posible por mover nuevamente a la economía, hacer que las personas gasten en viajes, en consumo, incluso inviertan en acciones, mas no que ahorren.

Adicionalmente, en medio de todo el tema electoral se han publicado los resultados de las empresas listadas en el S&P500 y han sido sustancialmente mejores a los estimados. De hecho, la tasa de sorpresas positivas alcanza 85 por ciento. Al inicio de la temporada se esperaba que las utilidades disminuyeran 21 por ciento; y con más de 70 por ciento de los reportes publicados, las utilidades sólo han retrocedido 8.4 por ciento. Para 2021 se estima una tasa de aumento en utilidades de 25 por ciento. Esta perspectiva de crecimiento, sumada a las bajísimas tasas de interés en el mundo, son las que siguen impulsando los precios, sumado al exceso de liquidez.

El renovado optimismo en el mercado continuará con el “bull market”, aunque no será en línea recta porque hay nubarrones en el panorama; pero poniendo los ojos en 2021, los inversionistas sugieren que seguirá siendo una gran ‘apuesta’.

