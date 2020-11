EL 4to PODER

La carrera de caballos estaba por llegar a su final.

Los caballos 3 y 8 iban muy parejos…

El narrador de la carrera decía…

Esta será una carrera de fotografía nuclear. Los caballos 3 y 8 van cuerpo a cuerpo… cuello con cuello… cabeza con cabeza… nariz con nariz… y el ganador es el caballo 8.

Su compañero de narración se le queda viendo y le pregunta…

¿Cómo es posible eso, si iban cuerpo a cuerpo, cuello con cuello, cabeza con cabeza, nariz con nariz?

El 8 sacó la lengua- contesta el narrador.

¿Qué fue lo que pasó el pasado martes 3, día de las elecciones presidenciales de este país?

Que alguien me explique que fue lo que pasó. No lo entiendo. No lo entiendo porque se supone que este país es el numero uno en democracia… no demócrata, que quede bien claro.

Iba siguiendo estado por estado y solo faltaban 5 estados los cuales Trump iba con ventaja y de repente dejaron de dar números y cuando regresaron los números ya estaban en favor de Biden… muy raro, muy sospechoso.

Dicen que las compañías encuestadoras se les paga para pronosticar una realidad… aquí les pagaron para fabricarla.

En mi opinión, los medios de información deben de ser imparciales… pero no lo son, sino pregúntele a Univisión y Telemundo.

El llamado 4to Poder, se ha encargado de que se vea a Trump como el malo. ¿Sabe por qué? Porque los que manejan los medios informativos son demócratas. ¿Lo duda? Nomas vea los comentarios de estas televisoras. No se diga Jorge Ramos y Balart… no informan de manera imparcial.

Se le llama 4to Poder a la prensa y televisión. Estos se encargaron de bombardear al pueblo con lo malo del presidente.

Le pregunté a un compañero de trabajo… ¿qué es lo que te gusta de Biden? No me supo decir. Bueno, entonces dime que es lo que no te gusta de Trump… tampoco me supo decir. Ahhhhhh, pero él ve muchas noticias.

Por eso cuando empezó lo del coronavirus lo primero que les recomendé

fue que, no vieran noticias. En mi opinión los medios de comunicación han perdido credibilidad. Se han desviado de su función. Claro que habrá excepciones… pero, muy raras.

¿Quién se encargó de decir que Biden había ganado la elección? ¿Acaso fue el colegio electoral de este país? Hasta donde sé, el Colegio Electoral todavía no dice quien ganó (si es que no estoy mal informado), y sin embargo ya los medios de comunicación ya lo hicieron… ¿qué raro no?

El presidente a dicho que se va a la Corte, porque cree que hay fraude. Y según parece si hubo, y hay pruebas. Los jueces de la Suprema Corte son: 6 republicanos y 3 demócratas. Supongamos que los jueces digan que ganó Trump… se estarán echando a los manifestantes demócratas encima.

En mi opinión muy particular no me gusta lo que estoy pensando que va a pasar. ¿Se imagina a los manifestantes de Floyd (demócratas) defendiendo el “triunfo” de Biden? Dios nos ayude.

Siempre lo he dicho… no estaré de acuerdo con tu opinión, pero la respeto. ¿Los manifestantes estarán de acuerdo con lo que diga la Suprema Corte? Estamos hablando que tanto los republicanos y demócratas deben de estar de acuerdo con lo que diga la SC.

Volviendo a los medios de comunicación, se han encargado de lavar el cerebro de la gente. Se han encargado de meter miedo a la población de tal manera que nosotros ya no pensamos, nos manipulan como les da la gana, y todo porque ya nos metieron miedo. Si ya no pensamos, entonces otros lo harán por nosotros.

Por ejemplo: los medios de comunicación nos metieron miedo al virus. Ahora todo lo que nos digan que hagamos, lo vamos a hacer… por miedo.

Nos han dicho no se cuantas barbaridades del virus.

Nos dicen que están buscando la vacuna… por una parte. Por otra parte, los mismo medios de comunicación nos dicen que el virus esta mutando. Entonces (como les decía semanas atrás) ¿para que están buscando la vacuna si para cuando la encuentren, el virus ya habrá mutado no se cuantas veces? Ya no va a servir pata el Covid 19, ahora seguirán buscando la vacuna para el Covid19A, 19B, 19 C, 20A, 20B, 20 C, 21A, 22, 23, 24… porque ellos mismos nos están diciendo que está mutando.

Que usemos la mascarilla, que usemos el gel, que tengamos la sana distancia… todo eso lo “hemos creído” (yo no) porque ya nos metieron el miedo. Si no lo hacemos vamos a contagiarnos y a morir. Eso es lo que han dicho los medios de comunicación, porque nosotros ya no pensamos.

No quiero terminar esta columna sin decir que… lo que se había logrado con el presidente Trump en cuanto a abrir la economía de este país… con Biden no será así. Se va a poner mas canijo el asunto. ¿Quiere un ejemplo? ¿Quiere comparar el estado de California (demócrata) con otros estados gobernados por republicanos? ¿Cuál es la diferencia? En otros estados se ha empezado a abrir negocios e iglesias. ¿En California? En California ni madres.

Aquí le dejo porque ya me estoy enchilando. Las enchiladas las dejamos para la siguiente semana primero Dios.

Cuídense mucho y Dios me los bendiga.

