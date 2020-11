CLAVE: H MUDA

Ya estaba esperando una carta como la tuya… en serio, no te miento pero creo que hasta cierto punto te habías tardado en escribirme.

Y es que no sé porque hay gente que nomás está buscando la manera de fastidiarme la vida y buscando la manera de hacerlo y pareciera que no se les dificulta hacerlo.

Quisiera darte la razón, pero no puedo, por más que quisiera. Eso sería como faltarme el respeto a mí mismo. Si eso no se lo permito a mi yo interno… menos a otras personas. No te sientas mal, pero así soy y ni modo, que le vamos a hacer. Mira que andar cambiando a mi edad como que ya no se permite… ni se me da.

Quiero que quede bien claro que en lo que respeta a la H muda no se trata de racismo ni nada parecido a discriminación.

Cuando se habla de H muda no es que no diga nada… como las otras consonantes (que no sé porque se le llaman consonantes si no lo son… porque algunas son anti sonantes y otras más son malsonantes… pero eso ya es otra historia que te la contaré en otra ocasión).

En lo que estábamos; te estaba diciendo que… ¿qué diablos te estaba diciendo? Ah sí, te estaba diciendo que la H muda no es por lo que diga o deje de decir porque si deja de decir entonces ya estamos hablando de censura y esto no se puede permitir porque nadie está por encima de la ley… de eso debemos estar bien seguros. Porque estamos en un país que todas las letras tienen sus derechos. No sé si estoy diciendo una verdad o mentira. Creo que, si la H es muda, es porque ella misma se lo ha buscado, debería de ver ese programa que se llama… “ni una vez más” porque está en todo su derecho de hablar sin que nadie la censure.

Además, también puede buscar ayuda para que la asesoren.

Hay muchas organizaciones no gubernamentales que le pueden brindar ayuda gratuita.

Ahora que, si alguien le ha dicho que no hable eso es otra cosa, pero en mi opinión muy personal se debe de buscar el motivo o la causa para que ésta censura se acabe de una vez por todas… he dicho

CLAVE: CAMELLO

DIOS… DIOS… de verdad que ahora si te pasaste… en serio, creo que lo que debería de hacer es mejor encerrarme en mi monasterio (personal) y nunca más salir ni para que me de sol. Porque de verdad esto esta mortal.

Ya me imagino la gran mente que has de tener para albergar tanta ignorancia (idiotez en el lenguaje castellano según la RAE… que no es otra cosa más que la Real Academia Española) dije mente… porque el cerebro los humanos lo tenemos iguales… bueno, casi iguales.

Uno de estos días me voy a poner a investigar cómo es que hacen trabajar el cerebro para sacar tanta tontera que, de verdad, que si hubiera un concurso de este tipo… se batallaría para dar el primer premio.

Cómo se te ocurre asegurar que la joroba de los camellos son sus senos… de verdad que más inutilidad no se podrá encontrar lejos ni cercas de ti.

No sé si esto es tuyo o te lo pirateaste de no sé dónde… pero en serio que si es idea tuya pues creo que te has ganado el premio y te prometo que si se inventa otro premio por el estilo te lo voy a dar. En serio, te lo has ganado a pulso y te felicito porque si tu acumulas toda esas tonterías nosotros estaremos libre de cualquier tarugada que ande por ahí, porque estarás ahí para hacerla tuya.

Por si acaso no lo sabías, todos los camellos y camellas tienen joroba… unas más que otras. Si las jorobas fueran senos, entonces los camellos tendrían que tener manos. Tú sabes lo que te estoy diciendo ¿no? o es que ¿necesitas que te lo explique con bolitas y palitos?

Una cosa más, la joroba esta en la espalda del animal. ¿Cuándo has visto que los senos de cualquier animal estén en la espalda?

Además, para tu conocimiento si las jorobas fueran de verdad senos… pues las camellas usarían brassier, porque los camellos no las iban a dejar que anduvieran por ahí enseñando sus cosototas… ¿no crees?

Si en algo se caracterizan los animales es en su pudor… no les gusta estar dando espectáculo de ninguna índole, principalmente los perros y luego los camellos.

Bueno, eso es lo que pienso y creo.