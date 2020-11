SORPRESA… VAYA SORPRESA

Quiero aclarar que el siguiente chiste en parte lo voy a escribir en chino (en caso de que no le entienda a mi chino pues le recomiendo que… se brinque hasta el final en donde esta mi correo electrónico).

Estaba el chinito trabajando y no dejaba de decir… “no puele sel, no puele sel”… en español quiere decir no puede ser, no puede ser.

Así estuvo todo el día diciendo “no puele sel, no puele sel”… hasta que alguien ya cansado de de tanto “no puele sel, no puele sel”… se le ocurrió preguntarle que porqué estaba diciendo “no puele sel, no puele sel”

Mila (sigo escribiéndolo en chino) mi esposa y yo nos casamos y tuvimos un bebe, mi esposa es china, yo soy chino… y mi bebé es “neglito” ¿ves? “no puele sel no puede sel”

Es cierto, “no puele sel, no puede sel”… le dijo el amigo.

Recorriendo las noticias mas curiosas me encontré con esta.

Se llama Jiat Feng y demandó a su esposa por… fea.

Resulta que cuando se casó, lo hizo con una belleza por lo que no dudó en proponerle matrimonio y prometer que ni la muerte los separaría (o sea lo de siempre).

El problema está, en que cuando nació su bebé empezaron los problemas. El bebé no se parecía a ella… ni a él. ¿Entonces?

Lo primero que se le vino a la mente… que su esposa le había sido infiel.

Como cualquier marido ofendido pues quiso poner todo en su lugar.

Pero sorpresa, el bebé si era hijo de ellos, pero estaba un “poquito” feo.

La cosa se puso de color de hormiga cuando la mujer le dijo a su esposo que el bebé se parecía a ella… así es.

Lo que no entendía Feng es que… como es que se parecía a ella si ella era muy guapa… ¿de dónde pues venía tanta “fellesa”?

Su esposa le confeso que su belleza se debía a gran cantidad de cirugías que se había hecho.

Había gastado más de 100 mil dólares en operaciones… así de sencillo. Así que el bebé sí se parecía a ella… pero antes de la cirugía.

El chinito ganó la demanda y ahora la señora tendrá que desembolsar 120 mil dólares… nada más.

Ya en serio, viendo la foto de ella… creo que debió de haber nacido en otro planeta… digo. Aquí queda eso de que no hay mujer fea… “sino pobre”.

Un amigo está en un bar buscando aventura.

Se acerca una muchacha y empieza a tomar junto a él.

El amigo se le queda viendo y le pregunta que como ha pasado el día

Ella haciendo un escandalo le empieza a gritar…

!!!!!Pero!!!!!!!! por quien me ha tomado? ¿A poco cree que soy una chica fácil? No sabe con quién está tratando, le debería de dar verguenza… Viejo cochino, rabo verde, personas como usted no deberían de entrar a estos lugares en donde uno viene a divertirse sanamente.

El amigo no sabiendo que hacer solo se retira avergonzado porque todo el mundo se le quedaba viendo. Se fue a sentar en un rincón alejado de toda la gente.

Resulta que hasta allá fue a dar la mujer “ofendida” y le dice:

Quiero ofrecer mis disculpas. Soy psicóloga y estoy haciendo un estudio acerca de la reacción de la persona ante un momento como el que usted acaba de pasar-.

El hombre se quedó pensando unos segundos cuando de repente empezó a gritar como loco…

!!!!Que qué?!!!! Esta loca o qué… ¿Cómo que cobra 500 dólares? ¿pues qué es lo que hace… ni que estuviera tan buena. Está loca si piensa que le voy a pagar más de 20 dólares.

Era el regalo de cumpleaños perfecto para su madre.

Geraldine, de 66 años de edad y madre de Howard Smith Jr. Era la festejada. Su hijo Smith le estaba regalando su riñón para su cumpleaños. Ella ya tenía 3 años recibiendo diálisis cuando su hijo le regaló el riñón tanto deseado.

Todo estaba muy bien hasta que… exacto, esta historia no tiene un final feliz para Geraldine.

Resulta que el que recibió el riñón fue otra persona y no como se esperaba que fuera Geraldina la madre de Howard.

No sea mal pensado, no fue error de los doctores… que no. El error es que no se habían hecho bien los exámenes de compatibilidad y pues lo menos pensado sucedió. El riñón de su hijo no mera compatible para Geraldine.

Howard en su amor por su madre le quiso dar la sorpresa de ragalarle su riñón y a finales del mes de septiembre se hizo la operación. Como no se habían hecho los estudios que se deben de hacer pues resultó que su riñón no le servía a su madre. Vaya sorpresa que se llevaron el hijo, la madre y los doctores. Y todo por no hacer las cosas como deben de hacerse.

Bueno también hubo otro sorprendido… el que recibió el riñón.

