Informan autoridades de centros de prueba gratis

Ante alto índice de contagios de COVID-19

Dallas, Tx.- Autoridades de salud del condado Dallas reportan 217 casos adicionales y 24 muertes más por COVID-19.

Hasta ahora, el número total de casos confirmados es de 69,303 y la cifra de muertos aumentó a 881.

Un hombre en sus 30 años, quien residía en Mesquite, murió luego de haber estado críticamente enfermo en un hospital.

Otro hombre en sus 30 años, quien residía en Dallas, también falleció por la misma causa. Esta persona había estado hospitalizada y padecía otras enfermedades previas.

Una mujer en sus 40 años, quien residía en Dallas, murió en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Un hombre en sus 50 años, quien residía en Dallas, perdió la vida. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

La otra persona que murió fue un hombre en sus 50 años, quien residía en Dallas. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Una mujer en sus 60 años también falleció. Ella residía en Dallas. Había estado críticamente enferma en un hospital.

Un hombre en sus 60 años, que residía en Balch Springs fue reportado como fallacido. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Estas son las informaciones de las otras personas que murieron víctimas de la pandemia:

Una mujer en sus 60 años, quien residía en Dallas. Ella había estado críticamente enferma en un hospital.

Un hombre en sus 60 años, quien residía en Dallas. Había estado críticamente enfermo en un hospital.

Un hombre en sus 60 años, quien residía en Dallas. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Un hombre en sus 60 años, quien residía en Dallas. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Un hombre en sus 60 años, quien residía en Dallas. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Un hombre en sus 70 años, quien residía en Dallas. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Un hombre en sus 70 años, quien residía en DeSoto. Había estado críticamente enfermo en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Una mujer en sus 70 años, quien residía en Duncanville. Ella había estado críticamente enferma en un hospital y padecía otras enfermedades previas.

Un hombre en sus 70 años, quien residía en un centro de cuidado en Dallas. Murió en un hospital.

Ante el alto número de casos de coronavirus (COVID-19), varios condados han abierto centros para que las personas puedan realizarse pruebas gratis, siempre y cuando presenten los síntomas. A continuación compartimos las direcciones:

Condado Tarrant

NRH2O Water Park, ubicado en el 9001 Boulevard 26, North Richland Hills, TX 76180. De lunes a sábado de 8 a.m. a 2 p.m. Haga una cita primero, siga este enlace.

Tarrant County College – Northwest Campus ubicado en la siguiente dirección: 4801 Marine Creek Pkwy, Fort Worth, TX 76179. Las pruebas estarán disponibles de 8 a. m. a 11 a. m. y de 2 p. m. a 5 p. m. de lunes a domingo. Para más puedes visitar el siguiente enlace donde también puedes hacer una cita: https://covidtesting.tarrantcounty.com.

Beth Eden Missionary Baptist Church ubicada en la siguiente dirección: 3208 Wilbarger St., Fort Worth, TX 76119. Las pruebas estarán disponibles de 8 a. m. a 11 a. m. y de 2 p. m. a 5 p. m. de lunes a domingo. Para más puedes visitar el siguiente enlace donde también puedes hacer una cita: https://covidtesting.tarrantcounty.com.

Christ Church Fort Worth Assembly of God ubicado en la siguiente dirección: 5301 Altamesa Blvd., Fort Worth, TX 76123. Las pruebas estarán disponibles de 8 a. m. a 11 a. m. y de 2 p. m. a 5 p. m. de lunes a domingo. Para más puedes visitar el siguiente enlace donde también puedes hacer una cita: https://covidtesting.tarrantcounty.com.

Kroger ubicado en 4833 Village Creek Road. Este lugar estará abierto de 8:30 a. m. a 1:30 p. m. Presiona sobre este enlace para inscribirte y leer más detalles.

The University of North Texas Health Science Center: 3500 Camp Bowie Blvd, Fort Worth, Texas.

En el sitio de internet del condado Tarrant (https://covidtesting.tarrantcounty.com/) se está ofreciendo un cuestionario para evaluar tu situación, y así determinar si necesitas realizarte una prueba por COVID-19. Dependiendo de los resultados, te brindan información sobre los recursos disponibles. Es importante recalcar que esto no reemplaza la evaluación de un médico ni constituye un diagnostico oficial. Si experimentas síntomas graves se recomienda que busques atención médica de inmediato.

El condado Tarrant, también ha extendido las pruebas por coronavirus para varios grupos de personas que no necesariamente tengan los síntomas. Presiona aquí para más detalles.

Condado Dallas

Escuela Comunitaria Eastfield College en Mesquite, ubicada en el 3737 Motley Drive, Mesquite, TX 75150. De lunes a sábado de 7 a.m. a 1 p.m. Las pruebas son dentro de su auto y debe residir en el condado Dallas. Lleve prueba de su domicilio.

Ellis Davis Field House: 9191 S Polk St. Dallas, Texas. Opera de 8 a.m. a 5 p.m. De lunes a sábado. Las pruebas son dentro de su auto y debe residir en el condado Dallas. Lleve prueba de su domicilio.

Mountain View College (en el estacionamiento) ubicado en el 4849 Illinois Street, Dallas, Texas. Opera de lunes a sábado de 8 a.m. a 2 p.m.

The Salvation Army’s Pleasant Grove Corps Community Center, ubicado en el 8341 Elam Road, Dallas 75217. Opera de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m.

Red Bird Mall / Westmoreland Park, ubicado en el 7222 S. Westmoreland Road, Dallas, TX 75237. Opera de lunes a sábado de 7 a.m. a 3 p.m.

Sam Tasby Middle School, ubicada en el 7001 Fair Oaks Avenue, Dallas, TX 75231. De lunes a sábado, de 7 a.m. a 3 p.m.

Walmart Distribution Center: 1025 W. Trinity Mills Rad, Carrollton, Texas. Sobre este centro en Walmart, oficiales indican que las pruebas se realizarán por autoservicio y en el estacionamiento del lugar. Las mismas estarán disponibles de martes a sábado, de 7 a.m. a 11 a.m. Para determinar la elegibilidad e ir a dicho lugar, puedes visitar www.doineedacovidtest.com.

En el estacionamiento de las siguientes tiendas Walmart también ser ofrecerán las pruebas por COVID-19 los lunes, miércoles, y viernes de 7 a. m. a 9 a. m., pero las citas se deben realizar a través de www.doineedacovidtest.com:

15757 Coit Rd., Dallas, TX 75248

951 W. Belt Line Rd., DeSoto, TX 75115

5302 N Garland Ave., Garland, TX 75040

2501 Lakeview Pkwy., Rowlett, TX 75088

Condado Denton

Los martes en la Universidad de Norte de Texas, en el estacionamiento Circle Parking Garage, ubicado en el 350 S. Welch Street, Denton, Texas, 76201. Entre al estacionamiento por Union Circle. Pruebas gratuitas pero hay que registrarse antes. Para más información siga este enlace. Pruebas en Little Elm. Llame al 940-349-2585.

Disciple Central Community Church, ubicada en el 901 N Polk St #101, DeSoto, TX 75115.

Friendship-West Baptist, ubicada en 616 W Kiest Blvd., Dallas, TX 75224.

St. Luke Community United Methodist Church, ubicada en 5710 E R L Thornton Fwy, Dallas, TX 75223.

Para mayor información llame al 214-457-5266 o envíe un correo electrónico a chris@mpdventures.com.

Condado de Garland

El Distrito Escolar de Garland pone a disposición de la comunidad una herramienta para obtener servicios de salud gratuitos. Incluso, las personas pueden obtener recetas médicas y hacerse pruebas de COVID-19. El programa cuenta con personal bilingüe.

Condado Collin

Los residentes del Condado de Collin, que no cuenten con un seguro médico, ahora pueden realizarse pruebas y evaluaciones físicas gratuitas por COVID-19 a través de un sistema de cupones, donde los proveedores locales de atención médica facturarán directamente al condado. El servicio de pruebas incluye aquellas por COVID-19, las cuales han sido aprobadas por la FDA, y una evaluación médica solamente durante las visitas al consultorio o en el automóvil. El cupón no cubre ninguna prescripción. También, solo los residentes del condado de Collin sin seguro médico son elegibles.

Por otro lado, PrimaCare Urgent Care (1-855-750-2544) y CommunityMed Urgent Care (972-808-6761) acordaron aceptar el cupón del condado de Collin. Las autoridades de salud médica también instan a los residentes a que llamen a los proveedores para ver si aceptan los cupones de Collin CARES. Los formularios en línea y más información se pueden encontrar en el sitio de internet de Collin CARES. Para aquellos que no pueden acceder o imprimir los formularios en línea, se recomienda que verifiquen su disponibilidad con el proveedor de pruebas.

Condado Johnson

550 Summercrest Blvd Burleson, Texas: Se requiere cita y orden del médico. Las pruebas se administran de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Para más detalles puede llamar al 817-295-1121.

Un detalle que las autoridades del condado Dallas quieren que tomes en cuenta es que las pruebas no se le realizarán a cualquier persona. A continuación, te compartimos los requisitos:

Problemas para respirar

Tos

Fiebre de 99.6 o más

De no cumplir con los requisitos, entonces no se podrán realizar la prueba para detectar el COVID-19, según autoridades.

Autoridades de Dallas también compartieron la siguiente información tras dudas de la comunidad:

1.¿Dónde puedo hacerme la prueba si me siento enfermo?

Si son pacientes de Parkland, pueden usar la instalación de prueba estilo drive-through. Si no son pacientes de Parkland, pueden usar las instalaciones de prueba estilo drive-through en el American Airlines Center (AAC; 2500 Victory Plaza) o Ellis Davis Field House (EDFH; 9191 S Polk Street). Las personas deben tener los siguientes síntomas para hacerse la prueba en las instalaciones de Dallas: (1) falta de aliento; (2) tos; y (3) fiebre de 99.6 o más. Estas instalaciones están abiertas de 8 a.m. a 8 p.m.

Como recordatorio, cualquier empleado que trabaje 80 horas dentro de los límites de la ciudad de Dallas dentro de un año tiene derecho a pago por ausencia laboral debido a la enfermedad. No hay excepciones. Se le alienta tomar el tiempo para hacerse la prueba si tiene los síntomas.

2.Tengo miedo porque soy indocumentado. ¿Se me considerará una carga pública si hago la prueba?

La información sobre su estado de inmigración no se recopila en estos sitios de prueba. USCIS exhorta a todas aquellas personas, incluidos los extranjeros, que tengan síntomas similares a los de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) (fiebre, tos, dificultad respiratoria) a buscar el tratamiento médico o servicios de prevención necesarios. Dicho tratamiento médico o servicios de prevención no afectarán negativamente a los extranjeros como parte del análisis futuro de carga pública. Según USCIS, la dependencia de la asistencia pública para sus hijos como resultado de la orden Quédate en Casa, Quédate a Salvo no contaría en su contra según la regla de carga pública.

3.¿Necesito una identificación para hacerme la prueba? Si es así, ¿de qué tipo? ¿Puede ser una identificación no gubernamental?

Se requiere una identificación con foto en los sitios de prueba. La identificación no tiene que ser una identificación emitida por los EE. UU. Por lo tanto, se aceptarán pasaportes y otras identificaciones gubernamentales emitidas por otros países.

El American Airlines Center (AAC; 2500 Victory Plaza) o Ellis Davis Field House (EDFH; 9191 S Polk Street) también aceptaran otras formas de identificación, por ejemplo, las emitidas por el trabajo o de una iglesia.

4.¿Se proporciona la base de datos de atención médica a las autoridades de inmigración?

La información médica es privada según la ley federal. La información solo se compartirá con el laboratorio de salud local y el departamento de salud para que puedan hacer un seguimiento si una prueba resulta positiva. Información sobre su estatus legal no se recopila en estos sitios de prueba.

5.¿La atención médica con respecto al virus es gratuita?

La prueba realizada en Parkland y las dos instalaciones de la Ciudad de Dallas es gratuita. Cualquier atención de seguimiento con un proveedor médico se puede proporcionar a un costo dependiendo del proveedor.

¿Qué hago si mi empleador que no es un negocio esencial nos pide que vengamos a trabajar, a pesar de la orden Quédate en Casa, Quédate a Salvo?

El incumplimiento de la orden Quédate en Casa, Quédate a Salvo podría significar sanciones para usted y su empleador. Estos casos se pueden reportar al llamar al 311 en la ciudad de Dallas o al departamento de cumplimiento de códigos de su departamento de policía local en otras ciudades.

¿Dónde puedo pedir más información?

Llame al 211: para más información sobre COVID y para encontrar recursos.