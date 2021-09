GASTAR A LO BRUTO

La mujer lleva a su esposo con el doctor. El doctor le hace muchos análisis al hombre… y cuando por fin tiene los resultados le dice a la esposa que quiere hablar en privado con ella. Así que el esposo tuvo que salir del consultorio. Lo que le quiero decir es muy delicado señora, por eso no quería que su esposo escuchara esta conversación- Por favor doctor, dígame que es lo que tiene mi esposo… no me oculte nada por favor- Señora, su esposo está en fase terminal… hay muy pocas esperanzas de vida, tiene que ser fuerte e ir preparándose con su familia para la inminente partida de su esposo. ¿Hay algo que se pueda hacer doctor?

Creo que dándole lo que él quiera puede ser que se alarge a un año su vida, señora- ¿Qué tengo que hacer doctor? Darle mucha atención, hacerle sus platillos favoritos, llevarlo a la playa, a una cabaña, si le pide tener relaciones sexuales no se lo niegue… en fin, creo que una atención esmerada podría alargar un poco su vida-

Muchas gracias doctor- Sale la señora y cuando su esposo la ve le pregunta. ¿Qué te dijo el doctor amor? Que te vas a morir muy pronto amor. Ya están agotados los boletos… en menos de lo que canta un gallo se acabaron… casi se cae el sistema por la demanda de los mismos. Y es que no es por nada, ver pelear a Canelo no es cualquier cosa… para muchos que les gusta el show. Los mas baratos estaban a 200 dólares. Los de la mitad estaban a 500 dólares. Los de VIP… esos estaban a 5 000 dólares. Dios… ¿cinco mil dólares por ver pelear a Canelo? Necesito estar loco o drogado para gastar ese dinero para ver una pelea de box.

Para cómo se está poniendo la situación, creo que solo gente que no tiene idea de como esta la vida puede gastar esa cantidad de dinero en una pelea. ¿Estaremos mal de la cabeza? O… ¿qué es lo que nos hace falta en la cabeza para hacer esto? ¿Puede ser que nos sobre algo en la cabeza? La verdad es que no sé cómo explicar esta situación.

¿Será tanta la necesidad de ver a este hombre pelear?

Cada ves entiendo menos a los humanos.

Don Juanito llega con el doctor de la colonia… va por sus resultados de unos análisis que se le habían hecho.

– Pásele Don Juanito… quiero mostrarle algo que lo va hacer reflexionar-

– ¿Qué pasa hijo?

– Lo que le quiero decir es que usted tiene un grave problema con el licor, el vino y la cerveza don Juanito.

-Mire- el doctor le muestra un vaso con un gusano dentro del vaso.

Destapa una botella de tequila y empieza a vaciar el tequila dentro del el gusano.

El gusano al sentir el tequila se empieza a mover luego de unos segundos muere.

– Don Juanito… que conclusión saca de esto que le acabo de mostrar-

– Que nunca voy a tener lombrices en mi estomago doctor.

¿Le gusta el arte? ¿Le gusta que le tomen el pelo y aun así pagar por eso?

Pues para que le de gusto a su creatividad, en Nueva York se esta trabajando en un proyecto para la creación del Museo de Arte Invisible (MONA). Así como lo está leyendo, arte que puede ser contemplado en sus instalaciones o incluso comprado.

Debo de estar loco para ir y luego comprar algo que no es, pero que para mi imaginación existe.

Déjeme explicarme un poco más. Usted podrá llegar al museo y se va a encontrar con un cuadro que diga por ejemplo La Mona Lisa. Pero nada mas es el puro cuadro… no la pintura ni de perdido una caricatura, nada de nada. Entonces usted se empieza a imaginar a la Mona Lisa en su expresión como siempre la ha visto y si le gusta pues compra el cuadro. Claro que si lo compra es porque le gustó lo que se imaginó.

En otras palabras, usted está comprando lo que se imaginó… sopas.

“La creación de un arte no visibles sin duda un juego de ideas entre artista y espectador. Seducción para el primero por su capacidad de convencimiento y reconocimiento social, y reto para el espectador que debe de abrirse a la idea de lo no material como posibilidad de la existencia”. Esto lo dijo Rafael Diaz Casas, historiador de arte.

Ahora que, esto no solo será en “pinturas”, sino que también será en figuras de cualquier material. Usted estará comprando lo que usted se imaginó… JA JA JA JA JA JA JA JA JA JAJA JA. No lo va a creer, pero mucha gente ya lo esta haciendo. Esto me recuerda a la rifa del avión presidencial que se rifó… pero no se rifó, algo así más o menos.

