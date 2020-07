Ford F-150 2021, la Lobo se renueva: ahora es más ruda, versátil y sofisticada que nunca

A nivel de volumen no hay un producto más importante para Ford y quizá para todo el mercado norteamericano que la Ford F-150 cuyas versiones más lujosas y equipadas conocemos en México bajo la denominación Lobo.

Te preguntarás por qué es que digo que la F150 es el vehículo más relevante en EU, bueno pues es que este modelo del óvalo ha sido la pick up más vendida en EU por los últimos 43 años consecutivos, y el vehículo más vendido de aquel mercado durante los últimos 38.

Adicionalmente, Ford fabrica más pick ups full size en los Estados Unidos que Chevrolet y Ram combinadas, y es que el 100% de las Serie F son ensambladas en nuestro vecino país del norte.

Tratándose del producto más importante para la compañía, se entiende el porqué los ingenieros hicieron estudios exhaustivos (18,000 fotografías y 600 horas de video) con los clientes para determinar la manera en que utilizan sus pick ups, qué características y funcionalidades son las que más valoran, así como qué otras podrían necesitar.

La Ford F150 2021 es justamente resultado de todas estas pesquisas y presume de ser la más poderosa, avanzada y versátil que haya existido.

Seis opciones mecánicas

Estructuralmente, Ford repite la fórmula del modelo saliente, es decir el chasis es de acero de alta resistencia, mientras que la carrocería está fabricada completamente en aluminio de grado militar.

En cuanto a las motorizaciones ahora hay seis opciones disponibles, desde un V6 3.3L para las versiones más orientadas al trabajo, pasando por dos también V6 Ecoboost de 2.7 y 3.5 litros y un V8 de 5.0 litros. Evidentemente, un diésel Powerstroke, tipo de motores que han ido ganando popularidad en EU no podía faltar, mientras que la gran novedad es una nueva versión híbrida que fue bautizada como Powerboost.

A decir verdad, y al igual que muchos otros, creo que me quedo con algo de decepción ya que esperaba al menos el anuncio de la muy esperada variante totalmente eléctrica. No es noticia que Ford está desarrollando una F-150 100% eléctrica e incluso, no hace mucho liberó un video en donde un modelo de arrastra más de 500 toneladas.

Pero regresando a la noticia importante a nivel mecánico del día de hoy, la nueva Ford F-150 Powerboost 2021 combina el motor V6 Ecoboost de 3.5 litros con un motor eléctrico de 35 kW (47 hp) montado en la transmisión automática de 10 velocidades que se alimenta de una batería de iones de litio de 1.5 kWh, misma que fue instalada en la parte baja de la pick up, con lo cual no se alteraron las capacidades de carga de la batea, o de espacio en la cabina.

Aunque la marca no dio detalles, sí aseguro que apuntan a una autonomía de unos 1,126 km (700 millas) con un solo tanque, así como una capacidad de arrastre de 5,443 kilos (12,000 lb)

Más versátil que nunca

De acuerdo con los estudios de Ford, uno de cada tres clientes de la F-150 utilizan laptops o tablets dentro de la camioneta para realizar distintas labores, sin embargo la palanca de cambios dificultaba mucho el colocar una computadoras, en muchos casos sucedía que los clientes adaptaban sofisticados soportes que cuestan cientos de dólares.

Con lo anterior en mente, pero entendiendo también que los clientes de las F-150 prefieren las palancas de cambio tradicionales a los mandos circulares o botones para controlar la transmisión, es que Ford diseñó una palanca de cambios retráctil, que al ocultarse en la consola central, deja un inmenso espacio plano, en el cual es posible colocar la computadora con total comodidad o trabajar en algún documento.

Para otro tipo de clientes, la F-150 es un espacio en donde en ocasiones es necesario descansar, con lo cual, en las versiones Platinum, King Ranch y Limited, los respaldos se reclinan casi en su totalidad y el asiento se levanta para dejar un espacio plano de casi 180°.

En la parte trasera, el inmenso espacio de carga plano que se crea al plegar los asientos hacia los respaldos se mantiene, sin embargo, ahora hay un compartimiento retráctil que se puede asegurar con llave lo suficientemente largo como para acomodar equipamiento de cacería o planos por poner un ejemplo, se puede dividir en distintos tamaños también.

Por su parte, los estribos automáticos ahora permiten que ya no sea necesario utilizar la llanta trasera como escalón para acceder a la batea desde los costados. Este estribo se puede configurar desde el Sync 4 para que se pueda desplegar aun cuando la F-150 está cerrada o definir la cantidad de tiempo que debe permanecer en esa posición en caso de que se utilice recurrentemente.

La F-150 fue la primera en ofrecer una tapa de batea multifunción, cuando lanzó un escalón retráctil. Para esta nueva entrega, además de subir y bajar de manera automática, la tapa fue concebida como una mesa de trabajo con espacios para colocar objetos como plumas, una tablet o herramientas, también tiene una regla y además, espacios en donde se pueden fijar ganchos para asegurar la carga, o bien colocar herramientas para cortar algún material como madera.

Generador abordo

De acuerdo a los análisis de los ingenieros de Ford, muchos clientes requieren de llevar generadores para dar corriente a diferentes aparatos eléctricos, este tipo de equipo además de que es pesado y difícil de trasladar, ocupa mucho espacio en la caja.

Con esto en mente, la F-150 2021 ahora incorpora un generador que puede ser de 2 kW hasta 7.2 kW, este último opcional en la versión híbrida. Con todo este poder, se podría dar energía de forma simultánea a todo el equipo de construcción que se utiliza para construir una casa (en EU claro está).

El generador de 2.4 kW viene de serie en la F-150 Hybrid 2021 y con este poder se podría dar energía al mismo tiempo a un Martillo Neumático (1800 watts) y una revolvedora pequeña de concreto (500 watts).

Por último, el generador de 2.0 kW disponible de forma opcional en las versiones Ecoboost 2.7L y 3.5L, así como en la V8 5.0 litros puede accionar al mismo tiempo: un calentador eléctrico, bocina, televisión, un frigobar y una licuadora.

Tecnología para el arrastre

Para los que utilizan la F-150 para arrastrar, ahora está disponible un nuevo paquete especial que incluye, cámara de 360°, Trailer Brake Controller, Smart Trailer Navigation (para utilizar rutas más aptas cuando se remolca algo) y sensor de punto ciego que también cubre al remolque. Además de las ya conocidas funciones para acoplar fácilmente el remolque o bien el asistente de trayectorias con remolque en reversa.

Diseño

Aunque a primera vista podría parecer que la F-150 2021 es igual a su predecesora, la realidad es que todos los paneles de la carrocería son nuevos, solamente que los diseñadores de Ford buscaron mantener los rasgos que hacen de esta pick up la favorita del mercado.

Por principio de cuentas, hay 11 diseños de parrillas diferentes, mientras que la forma en las luces diurnas de LED en forma de C está presente, pero ahora abarca prácticamente todo el frontal de la F-150, ya que inicia en la parte superior del faro y culmina en la parte inferior de las luces de niebla que van montas muy abajo en la fascia. Y dependiendo de la versión los faros pueden ser de halógeno, LED o LED con función de movimiento en curvas. En la parte posterior, las calaveras también incorporan el diseño de luces LED en forma de C.

El look más robusto y agresivo no termina ahí, las salpicaderas ahora son más marcadas, los rines son de mayor diámetro y las llantas van montadas 19 mm (¾ de pulgada) más hacia afuera para crear una postura más fuerte.

Sin embargo, también se trata de la F-150 más aerodinámica que se ha diseñado, mejorando en 3% en comparación con el modelo saliente, pero sin perder ese look rudo que los clientes de las pick ups full size buscan.

Todas las versiones cuentan con flaps activos en la parrilla que se cierran de forma automática al circular en autopistas a velocidades crucero, adicionalmente cuenta con la primera aplicación en un Ford de un splitter frontal activo que se despliega automáticamente al alcanzar 64 km/h (40 mph), se retrae 19 mm (¾ de pulgada) a bajas velocidades y se guarda por completo cuando para conducción 4×4.

Hablando de variedad de opciones, la Ford F-150 2021 ofrece hasta 11 diseños distintos de parrillas, sin olvidarnos de las 13 opciones de diseño de rines, empezando por los de acero de 17” hasta los de 22” para las versiones más equipadas.

Mejores acabados y conectividad 4G LTE

Puertas adentro, la Ford F-150 2021 fue diseñada para entregar más confort y versatilidad, los materiales según la marca son superiores y también se preocuparon a nivel visual de no perder una apariencia ruda, misma que se logra gracias a los trazos rectos y elementos rectangulares.

Y siguiendo la tendencia de modelos de RAM o Jeep, ahora también cuenta con algunos Easter Eggs interesantes, como el mapa de la ciudad de Detroit que se puede encontrar en el panel de las puertas o bien y que está presente a manera de homenaje al lugar en donde esta pick up fue diseñada, la bandera de EU se ubica en la parte lateral del tablero y aquí el punto es recordar que todas las F-150 están fabricadas en aquel país.

La pantalla de info entretenimiento es de 8” para las versiones XL y XLT, mientras que para las versiones de ahí en adelante, la pantalla es de 12” con orientación horizontal. Según estudios de la marca los consumidores lo prefieren así en aras de no perder los botones físicos del climatizador o sistema de audio. También para las versiones tope hay un clúster digital configurable de 12” que cuenta con animaciones y gráficos de primer nivel.

En materia de conectividad, todas las F-150 ahora cuentan con conexión de datos 4G LTE (con capacidad de hasta 10 dispositivos) y actualizaciones en tiempo real, que pueden ser mejoras que incluso podrían ser de desempeño, pero también cuestiones relacionadas a mantenimiento. Dichas actualizaciones pueden realizarse de acuerdo a las preferencias del cliente, muchas de ellas se realizarán en segundo plano sin que el usuario lo note, mientras que las más profundas podrán agendarse a una hora específica para no afectar la experiencia de uso.

El sistema Sync 4 tiene el doble de capacidad de procesamiento en comparación con la generación anterior, los reconocimientos de voz son mucho más naturales y la compatibilidad tanto con Android Auto, como con Apple Carplay ahora es inalámbrica.

Con la aplicación móvil Ford Pass ahora es posible encender la iluminación exterior, así como encender el motor, abrir o cerrar los seguros, activar el climatizador, conocer la ubicación de la F-150 o bien recibir una alerta de robo para el remolque, entre otras.

En cuanto a temas de practicidad en el interior, ahora hay dos guanteras, mientras que el espacio para almacenar objetos en consola central y paneles de las puertas es mayor.

Seguridad

En materia de seguridad, el sistema CoPilot 360 2.0 está presente, es decir que cuenta con frenado automático de emergencia con detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, asistente de frenado en reversa, frenado automático post colisión.

Para las versiones más equipadas hay un asistente de conducción autónoma que se puede activar en situaciones de manejo en autopista

Llegada a México

Aunque Ford de México no ha confirmado todavía nada con respecto de la llegada a nuestro mercado de la nueva F-150 2021, ni fechas, versiones, equipamiento o precios.

Sin embargo, podemos asumir que mantendrá las versiones V6 de 3.3 litros, V8 de 5.0 litros y V6 Ecoboost de 3.5 litros. Por su parte, a versión híbrida Powerboost tendría que llegar, si es que la marca quiere seguir construyendo sobre la buena aceptación que recientemente recibió la Escape Híbrida.