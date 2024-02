¡Es oficial! ‘Chicharito’ Hernández regresa a Chivas: ‘Mi casa, mi equipo’

El regreso al campo para Hernández sigue siendo un misterio. En junio pasado se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y todavía no reaparece, aunque en sus redes sociales ha mostrado un notable progreso.

“Sé que jugaron ayer y no tenían obligación de estar acá, deseo que esto pase ya porque lo más importante es el fútbol”, les dijo Hernández. “En lo que les pueda ayudar lo haré dentro y fuera del campo”.

“Llevo todo el día con un nudo en la garganta porque regresar a casa como he regresado…no tengo palabras para agradecer”, dijo Hernández a los aficionados que acudieron al estadio Akron, mientras se limpiaba las lágrimas de las mejillas. Vestido con un traje de color negro, Hernández arribó al estadio Akron de la occidental ciudad de Guadalajara y saludó a integrantes del equipo femenino y de las inferiores. Luego saludó y abrazó a exjugadores de Chivas, como Ramón Morales, Adolfo Bautista y Carlos Salcido. Después acudió al vestuario donde saludó y abrazó a sus próximos compañeros y se colocó el uniforme del equipo con su tradicional 14 en la espalda para salir al campo del inmueble.

Hernández formalizó un contrato de dos años con el Guadalajara, con la opción de un tercer año. Antes de su entrada al estadio, los aficionados presenciaron imágenes de la firma que confirmó el regreso del legendario jugador. «Si todo México y parte del mundo sigue hablando de Chivas gane o no, es porque siempre será peligroso y Chivas siempre será grande», declaró Javier Hernández. El ex Real Madrid y Manchester United tendrá la tarea no solo de regresar y demostrar un gran nivel a sus 35 años, sino de ser líder dentro del vestuario y además, el club se suma con esta contratación, más presión por ser campeón, recordando que su gran enemigo deportivo, América, sumó ‘La 14’ y ya tiene dos coronas más que Club Guadalajara.

¿Cuántos goles tiene ‘Chicharito’?

Hernández es el único mexicano que ha jugado en el Manchester United y el Real Madrid, lo que sitúa su carrera en el Viejo Continente entre las mejores entre sus compatriotas. Estos son sus números:

-617 partidos disputados.

258 goles marcados: 52 de ellos con la selección mexicana, a la que representó en los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y con la que conquistó la Copa Oro de 2011.

Con los ‘Red Devils’: fue figura al ganar dos títulos de la Premier League y tres de la Community Shield, y fue finalista de la Liga de Campeones, además de marcar 59 goles y repartir 20 asistencias en 157 partidos.

Tras su paso por el United, el Real Madrid le fichó en 2014 para ser un suplente de lujo y ayudar al cuadro merengue a conquistar el Mundial de Clubes de ese año y dejar una cuota de nueve dianas y nueve pases de gol en 33 duelos.