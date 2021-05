ENTONCES… ¿QUE HACEMOS?

Si pudiéramos dividir la población de este país… la división quedaría mas o menos así: blancos, hispanos y negros.

En otras palabras, los hispanos somos la segunda mayoría en este país.

Me gustaría dar los datos que pone la Oficina de Estadísticas de Justicia de este país. Me gustó el ejemplo que puso esta Oficina para que nos demos una idea de cómo es el asunto en relación con la gente que tiene problemas con la justicia.

Dice esta Oficina que, si llenamos un estadio para 75 000 personas, si de ahí sacáramos la gente que algún día va a ir a prisión en autobuses para 56 pasajeros… el número de sería más o menos repartido de la siguiente manera; los blancos ocuparían casi dos autobuses, los hispanos casi 5 autobuses y los negros 10.5 autobuses, así con esos números y con esas palabras. No es invento mío. Si acaso lo duda (que tiene todo el derecho de hacerlo) pues vaya a Internet y vea la Oficina de Estadísticas de Justicia.

Entonces la conclusión es que los negros, siendo minoría en población, son mayoría en tener problemas con la Justicia. No lo digo yo… que conste.

¿A qué viene todo este asunto? Es por lo que pasó hace unos días en Ohio. Un policía mató a una adolescente a balazos cuando iba en contra de otra joven con un cuchillo en mano.

Mucho se dijo y lo primero que salió es que los policías la tienen contra los negros… que es lo más común en decir.

¿En realidad es así? En mi opinión creo que NO. Pero eso es lo que los medios de comunicación nos venden y nosotros la compramos sin siquiera saber como estuvo a detalle lo que pasó.

Y es que somos muy dados a llevarnos por lo que los medios de comunicación nos dicen… y no los culpo, ellos hacen su “trabajo”.

Para muestra basta un botón: ¿qué pasó con la muerte de George Floyd? ¿Ahora es un héroe nacional? Su hija dice que su papá cambió al mundo.

Ahora resulta que una persona que estuvo varias veces en la cárcel, que traficaba droga, que golpeo a una mujer embarazada y que a la hora de ser arrestado andaba drogado… es un “héroe nacional”. Si es así, espero que no se nos vaya a ocurrir convertirnos en “héroes nacionales”.

Volviendo al video del policía que mató a la joven… ¿qué más prueba de que no hizo otra cosa mas que actuar como debería de hacerlo?

Podrán decir… salvó una vida, pero mató a otra. Sí lo hace porque lo hace, y si no lo hace porque no lo hace, ¿quién nos entiende?

Nomás imagínese que el policía no hace nada. ¿Todo quedaría aquí? Claro que no. Una demanda porque el policía no hizo nada.

Pero ¿sabe que es lo que mas me ha llamado la atención? La reacción de varias personas que sin saber como estaba el asunto dieron su veredicto. Una de esas personas fue el basquetbolista LeBron James… que dijo en su “red social”, “ERES EL PROXIMO” refiriéndose al policía. Y le llaman celebridad a este pedazo de… iba a decir bestia, pero las bestias no tienen la culpa de que esta persona esté descerebrado. ¿Como se le ocurre escribir semejante estupidez? Eso incita a la violencia. Tiene derecho a ejercer su opinión, pero no de esa manera.

Debo de aclarar que el mensaje fue borrado no sé si por él o por el “pajarito”. Pero sí fue borrado… fue por algo.

Claro que fue borrado después de que aparecieron las imágenes del video de la cámara del policía en donde se ve claramente lo que pasó.

La ley de Ohio dice textualmente que: “la fuerza mortal puede ser utilizada para protegerse a si mismo o para la protección de terceras personas”. ¿Qué es lo que no se entiende de esta ley?

Una cineasta opinó de esta manera: “los adolescentes siempre han tenido peleas con cuchillos durante mucho tiempo. No necesitamos que la policía se ocupe de estas situaciones apareciendo en escena y usando un arma contra una adolescente. Vaya que sabe dar su punto de vista.

Pero la que en serio si me dejó con la boca abierta, por no decir atarantado fue Valerie Jarrett, ex asesora de Barac Obama que escribió… “una adolescente fue asesinada por un policía que decidió dispararle varias veces para disolver una pelea con cuchillos. Exige que se rindan cuentas. Lucha por la justicia. BLM (Black Lives Matter- Vidas Negras Importan)

Veamos más despacio estas líneas: alguien debió llamar a la policía… ¿no? No creo que oficial llegó sin que lo llamaran. Si es así, creo que la policía cometió el error de acudir al llamado.

Debieron de preguntar… quien se estaba peleando. ¿Unos negros?… si son negros no vamos. Dejemos que se calmen o que se maten y listo. ¡Que!!!!! ¿se están peleando con cuchillos? Gente pobre que no tiene para comprar una pistola… no vale la pena ir.

A lo que entiendo en los escritos anteriores… es que la policía no se debe de meter en peleas de negros… muy su vida de ellos.

Entonces quedamos que BLM… quiere decir “no nos importa la vida de los negros”, eso fue lo que dijo la Jarrett.

Por cierto, en el video un hombre negro patea a una muchacha negra… eso está permitido ¿verdad?

Ahhhhhhhh ya entendí. Lo de BLM es para los gringos… entre ellos (los negros) no hay BLM… ¿cierto?

