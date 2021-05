Gol ante América, el mejor del título de goleo para Alexis Canelo

El atacante de Toluca, Alexis Canelo, se proclamó campeón de goleo individual al haber acumulado 11 goles en el Guard1anes 2021. El argentino reveló que el gol que más le gustó y disfrutó, fue el que consiguió ante las Águilas del América, partido que ganaron 3-1 y que les permitió seguir con aspiraciones en el repechaje, pero también la jugada en conjunto y la definición, fueron los factores que resaltó.

«El que más me gustó y del que tengo sensaciones muy buenas, es el más reciente, el último contra América. Fue un bonito gol, una bonita jugada y una buena definición. Aparte sirvió para que el equipo extendiera la ventaja y pudiéramos terminar un partido más cómodo», mencionó el jugador escarlata.

Canelo no ocultó que el título de goleo era un sueño que venía preparando desde torneos atrás, aunque no había estado tan cerca, pero aseguró que este es un logro muy importante para su carrera. También aprovechó para agradecer a sus compañeros del equipo mexiquense, pues sin ellos, difícilmente habría conseguido la meta que se propuso al inicio de torneo. «Muy contento porque siempre me preparé para esto, de la mejor manera para competir. Para mí es un logro muy importante, solamente me quedan palabras de agradecimiento para mis compañeros, que seguramente, sin el esfuerzo, las ganas de ellos, no lo hubiese conseguido», agregó.

El delantero choricero mencionó que la parte más importante de este logro se debe al apoyo de su familia, así como de la afición del Toluca y la institución por la confianza que han tenido sobre su persona. Además de haber sido el máximo romperedes del semestre, el delantero también consiguió marcar su primer Hat-Trick ante Mazatlán FC, lo que le deja una sensación más importante.

«Fue una tarde soñada ante Mazatlán FC, primer hat-trick en mi carrera y hoy culminar con un título de goleo, es muy lindo, son sensaciones muy lindas, que gracias al trabajo, al día a día. Con el apoyo de todos, mi familia que siempre estuvo, del verdadero hincha de Toluca que viene y apoya al equipo, se siente, las buenas vibras llegan», finalizó el futbolista argentino.