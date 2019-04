EL TIEMPO ES ORO

La clase de gimnasia había empezado y la maestra no estaba contenta con lo que sus alumnas estaban haciendo. Las hacía repetir una y otra vez la clase sin lograr que sus alumnas hicieran lo que ella les pedía.

Muy bien señoritas… quiero que se fijen muy bien en lo que quiero que hagan y como lo deben de hacer- les dice la maestra.

Empieza la maestra a mostrar lo que quería de su clase.

Después de unos minutos de mostrarles la clase, para y les pregunta que si habían entendido lo que les estaba pidiendo y todas las niñas dijeron que si.

¿Hay alguna pregunta acerca de lo que les acabo de enseñar?-

Si maestra… – dice una niña mientras levantaba su manita

¿Cuál es tu pregunta hija?-

¿Como le hacemos para que nos truenen las rodillas?

Ahora resulta que el enojarse es bueno para el cerebro.

Claro que no tiene que ser todo el día… solo 30 minutos al día.

Es cierto que cuando nos enojamos se nubla la razón y nos hierve la sangre… ¿entonces esto es bueno para el cerebro?

Según el estudio realizado por la UNAM… el enojarse anula la parte mas lógica y congruente del cerebro haciendo que incremente la actividad cardiovascular y respiratoria.

Yo lo único que se es que cuando uno se enoja hace y dice cosas que luego no hallamos donde meter la cabeza.

Creo que el enojarse esta dentro de la naturaleza de la humanidad. Pero creo que 30 o 40 minutos es mucho tiempo, creo.

¿Sabe cuál es el problema? Que no sabemos enojarnos

Nos enojamos y empezamos a aventar cosas… no importa que cosas.

Por ejemplo: la puerta. Empujamos a la gente. Lo que traemos en la mano sale volando como por arte de magia. Eso es apenas en lo que hacemos… y ¿en lo que decimos?

Creo que si nos enojamos y hacemos las pases inmediatamente esta bien. El problema es cuando dejamos que el coraje se quede y empiece a echar raíces… que luego se convierte en amargura. Ya lo dijo Juan Gabriel… “ pero que necesidad”.

————————————————————————————————El amigo llega después de 3 años de estar en el ejército en el extranjero.

Menuda sorpresa se lleva cuando llega a la casa y se encuentra con que su esposa tiene un bebé de un año de edad… el problema para que se agrave mas es que el bebé es negrito.

El amigo se baña, le hacen su platillo favorito… pero algo no lo deja en paz. ¿Cómo es que su esposa siendo blanca y el blanco… el niño es negrito? No se aguanta y le pregunta a su esposa que de donde viene el color del niño.

Mira amorcito… al momento del parto pensé que iba a perder a mi bebe y eso provocó que no me bajara la leche y tuve que contratar a una mujer negrita para que le diera pecho a tu hijo… así que por culpa de esa leche el niño cambio de color-.

El marido muy pensativo va a visitar a su mamá y le comenta lo que su esposa le había dicho…

¿Que piensas de esto mamá?-

Que… eso es cierto hijo. Fíjate que cuando tu naciste tuve problemas al momento del parto lo que provocó que no me bajara la leche y tuve que darte leche de vaca… y es por eso que te salieron esos cuernos de… toro, claro que si es posible hijo-

Sin duda alguna que cuando se vive a la carrera le es difícil a las personas hacer lo que les gustaría hacer… mas cuando se presenta la ocasión la queremos aprovechar lo mas que se pueda.

En la ciudad de Praga Checoslovaquia… el Metro cuenta con vagones exclusivos para solteros y solteras.

La vida se pasa rápida y no se tiene mucho tiempo para buscar pareja. Así que el viajar en Metro tendrá sus ventajas. Viajando se puede encontrar su “media toronja” o “media sandia” según sea el caso.

El viajar es parte de la vida y también, parte de la vida es encontrar con quien pasar el “resto” de la vida… y para no perder tiempo y ganándole tiempo al tiempo que mejor que aprovechar el viajar en el Metro.

Ahora: aparte de platicar, dormir, oír, música y leer ya se puede encontrar pareja… brillante idea.

Propongo que vayan pensando en vagones para viudos y viudas, divorciados, dejados, mandilones, también por equipo de futbol. No me gustaría ir sentado con un americanista, a menos que sea un niño o una mujer. A ellos se les perdona que le vayan al América… porque no saben de futbol.

