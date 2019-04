ES NECESARIO?

En mi tiempo de universitario me tocó ver algo que después me enseño a pensar un poco mas en no meterme en donde no me han llamado.

Saliendo del centro universitario de Cd. Victoria estaba una pareja peleando. El muchacho se miraba que no quería hacerle daño a la muchacha, pero ella como que quería algo mas, le gritaba…

Ándale, mátame. Vamos no seas cobarde-

Se le iba encima del muchacho y el solo se la quitaba de encima.

Ándale, mátame, vamos, hazlo-

Y el solo la hacía a un lado tratando de caminar.

Mátame, golpéame, vamos atrévete- y se le iba encima del muchacho.

Mi compañero que iba conmigo nos detuvimos a mirar a ver que pasaba.

En eso vimos que la muchacha se le fue encima y él la agarró como si nada y le aventó al césped.

Mi compañero y yo ya no podíamos esperar más. Nos acercamos al muchacho y le dijimos que porque hacía eso, si ella parecía una persona decente.

Acabamos de decir decente cuando en eso ella le dio una cachetada, pero cachetada.

Mi compañero y yo nos miramos y al mismo como que nos pusimos de acuerdo de dijimos…

No te dejes amigo-

No supimos en que acabó el asunto… como tampoco supimos porque había empezado.

No sé qué hubiera hecho si ella me hubiera dado algo así. La verdad es que no se, pero creo que para ese tiempo no me hubiera dejado… no sé.

Esto viene por la noticia de este fin de semana en donde un hombre golpeo a una mujer afro… y vaya que le dio buenos trancazos.

Después de haber presentado esa noticia salió con que recomendaban que las mujeres aprendieran defensa personal.

No estoy en contra de que la mujer sepa cómo defenderse ante una situación de esta.

Mas bien creo que deberían de escoger sus amistades.

En mi opinión muy personal creo que esta no era la primera vez que discutía la pareja. Antes de que el la empezara a golpear, ella lo agredió. No quiero que crean que estoy de acuerdo de que la golpeara NO NO y NO. Lo que quiero decir es que muchas de las veces nos podemos evitar este tipo de problemas si estamos con las personas adecuadas.

Solo es de saber usar el sentido común.

Lo dijo mi amigo Juanito cuando el pregunte que como había logrado llegar a 55 años de casado.

Mira hijo, te voy a decir mi secreto. Para que haya un pleito se necesitan dos “pende…”, yo nunca he sido uno.

Pero pareciera que nos gustan los problemas. Si vemos que una persona no nos agrada pues ni modo. Lo dejamos ahí y se acabo el problema, pero no. Nos encantan la mala vida. Nos encanta hacernos la víctima.

Dios nos ha dado la capacidad de saber si estamos confortable con quien nos rodea. Si no lo estamos pues tenemos dos opciones, quedarnos o retirarnos.

Si nos quedamos tenemos dos opciones. Hacerle caso o ignorarlo.

En lo particular me encanta ignorar a quien me es fastidioso (a), no batallo. Es más, me gusta que se den rápidamente que los estoy ignorando.

Si les dijera como me ha funcionado no me creerían.

Creo que lo que mas le duele a cualquier persona es que lo ignoren. Si es posible me pongo unos audífonos y mucho mejor.

No tengo ninguna necesidad de estar con quienes me son molestos… y mucho menos de aguantarlos.

Así que, como esto es lo que hago pues no tengo necesidad de aprender defensa personal ni como defenderme verbalmente. No lo necesito. Simplemente pongo en practica lo que me ha funcionado y me evito muchos problemas.

Ahora que si usted es de las personas que no tienen pelos en la lengua y que no se deja de nadie… entonces le recomiendo que aprenda artes marciales. Ahora usted será el terror de sus amistades.

Hay quien recomienda que tengan a la mano gas pimienta… no es mala idea. Porque sigo pensando que clase de amistades tiene como para que se tenga que andar cuidando.

Se imagina que alguien se le ocurriera sacar una aplicación que nos dijera si la persona es saludable o no para nosotros… sería muy solicitada esa aplicación.

Sugerencias, opiniones y comentarios favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com