El sobrino del malvado rico hacendado que había muerto meses atrás llega con el cura. Quiere sacar a su tío del infierno (que le había dejado toda su fortuna). Quiero aclarar que yo no creo que una persona se puede sacar del infierno, y del purgatorio tampoco, porque tal cosa no existe… el purgatorio. ¿Cuánto me cobra por hacer una misa para sacar a mi tío de ese lugar?- Bueno, creo que con una misa de 5 mil pesos podemos hacer algo-. Hágala- y le da los 5 mil pesos. Después de un tiempo regresa el sobrino y pregunta cómo va el asunto.

-Hijo, creo que tenemos que hacer otra misa, pero esta debe de ser de unos 10 mil pesos. No importa curita… mi tío me dejó bastante dinero como para andar midiendo su salida… hágala- le da los 10 mil pesos.

Pasan unas semanas y regresa el sobrino.

-Hijo, creo que tu tío ha de haber sido muy malo… no lo puedo sacar, Debemos hacer una misa más fuerte… que te parece unos 50 mil pesos?-

-Hágala curita-

Pasan otras semanas y regresa el sobrino

-Ya la llevamos de gane hijo, creo que con una misa de unos 100 mil pesos lo podemos sacar por completo… ya le estoy viendo el copete a tu tío-

-Nombre curita, creo que la está regando-.

-No hijo, te digo que con una de 100 mil pesos lo sacamos porque lo sacamos. Te digo que ya le estoy viendo el copete.

-Le digo que la está regando curita… está sacando a otra persona, mi tío era completamente calvo.

Me tuve que esperar el final de la Copa de Oro, para poder escribir estas líneas.

Y es que la Moni Vidente dijo que México iba a ganar la Copa de Oro… ganara o no, no le creo a… Moni.

Me gustaría saber con qué tarugada va a salir la Moni.

Recuerdo que cuando fue las elecciones donde gano Trump, ella dijo que ganaba la Clinton.

Se le preguntó en vivo que había pasado, ella dijo que le preguntó a Dios y que Dios había dicho que no sabía que había pasado. Que no sabía porque habían votado por Trump JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA…

síganle creyendo.

No quiero, ni me gustaría ofender, pero creer en esas personas es falta de conocimiento, por no decir que ignorancia… síganle creyendo.

Llega un hombre a una agencia de viajes y le dice a la encargada

-Hace 4 años me vendió un tour a la ciudad de la Luz… Francia y mi esposa salió embarazada.

La encargada abre los ojos.

-Hace 3 años me vendió un tour a Africa… y mi esposa salió embarazada.

La encargada no sabe que decir.

-Hace 2 años me vendió un tour al Tíbet… y mi esposa salió una vez más embarazada.

La mujer encargada mejor cierra los ojos esperando más todavía.

-El año pasado me vendió un tour al Carnaval de Brasil y mi esposa una vez más salió embarazada.

-¿Y qué piensa hacer ahora señor?

-Ahora quiero hacer todo diferente… me la voy a llevar de viaje conmigo.

Desde que estamos en la primaria se nos dijo que el apéndice no tiene una función en nuestro cuerpo.

Que el apéndice fue un órgano que tuvo sus funciones cuando el hombre primitivo comía ciertas cosas que el sistema digestivo no podía digerir… y era cuando entraba a trabajar el apéndice, eso fue lo que aprendimos en la escuela. Pues bien, déjeme decirle que esto está cambiando.

Doctores de la Universidad de Duke han estado estudiando este “órgano” y han llegado a la conclusión de que si tiene una función.

Es el proveedor de bacterias al sistema digestivo.

Si por alguna razón se tiene una diarrea… (en la evacuación se va muchas bacterias que le son necesarias para que los intestinos hagan su función) el apéndice se encarga de volver a repoblar una vez más la flora microbiana… así que, de que sirve, sirve.

Ahora que si tiene apendicitis… va para fuera, porque no hay de otra.

