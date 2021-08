La Guelaguetza Digital

La ficción superó la realidad y preservar una tradición de forma digital no es un dislate y sí una opción efectiva para mantener vivas las celebraciones culturales en estos tiempos en los que la pandemia del covid-19 aún nos mantiene en jaque. En Oaxaca se vivió de manera virtual la Guelaguetza este mes, la fiesta étnica más grande de Latinoamérica y con gran arraigo entre los oaxaqueños pudo disfrutarse a través de las redes sociales del gobierno estatal, así como la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

Diferentes presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, documentales, conversatorios y la propia festividad de los Lunes del Cerro, que se realizó desde el lugar de origen de cada una de las comunidades participantes, conectaron con su fiesta máxima a miles de oaxaqueños viviendo en la entidad o fuera de ella, así como a turistas nacionales y extranjeros, quienes pudieron admirar una vez más la riqueza cultural de Oaxaca en su enorme esplendor. No fue tarea fácil el transmitir mediante las plataformas digitales las emociones que genera esta festividad al vivirla de forma presencial, ya que el color, los sabores y olores de Oaxaca están más presentes en esta época; y, por supuesto, no se generó una derrama económica tan benéfica para Oaxaca como en años anteriores, sin embargo, la celebración virtual permitió, por lo menos, no pasar inadvertido, un año más, otro mes de julio.

Quienes estamos acostumbrados a celebrar esta fiesta in situ, la celebración virtual se queda corta al no podernos complacer con los grandes deleites que ofrece Oaxaca como son: una visita obligada a los mercados tradicionales para degustar de la rica gastronomía; asistir a los municipios cercanos de la capital oaxaqueña a innumerables ferias artesanales y gastronómicas que se realizan en estas fechas; y por supuesto, realizar un recorrido casi obligatorio en la ya tradicional Feria del Mezcal. Todos estos eventos fueron cancelados hasta próximas ediciones. El covid-19 nos sigue privando de disfrutar de eventos masivos por más de año y medio, no obstante, el espíritu de la Guelaguetza se dejó sentir en Oaxaca y, pese a las restricciones por la pandemia, los principales destinos turísticos del estado recibieron una gran afluencia de turistas quienes, de alguna manera, se decidieron a no faltar a su cita con Oaxaca para maravillarse con sus colores, música, danzas y tradiciones.

Recordemos que no es la primera vez que en los tiempos modernos de la Guelaguetza se ve interrumpida esta celebración de forma presencial por factores ajenos. En lo que va del siglo XXI en tres años no se ha llevado a cabo: en 2006 por el conflicto magisterial de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el gobierno de Ulises Ruiz; y en 2020 y 2021 por la pandemia. Sin duda alguna, el covid-19 nos obligó a modificar muchas de nuestras actividades y la forma de interrelacionarnos. Las actividades artísticas y culturales no han sido la excepción y seguirán implementándose nuevas formas de poder seguir desarrollándolas, y ponerlas al alcance del público. Enhorabuena a todos los involucrados en el proyecto de llevar la algarabía y belleza de la Guelaguetza a través de otros medios, una fiesta de reciprocidad y fraternidad tan necesaria en estos tiempos turbulentos.

